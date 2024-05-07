Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Шипачёва отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Ак Барсом»

Агент Шипачёва отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Ак Барса» Вадима Шипачёва, опроверг слухи о новом контракте игрока с казанским клубом. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что форвард подписал контракт на новых условиях.

«Никаких новых контрактов с «Ак Барсом» Вадим Шипачёв не переподписывал», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

Материалы по теме
«Ак Барс» официально подписал контракт с нападающим Егором Коршковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android