Форвард «Металлурга» Юров назвал самую сильную тройку в плей-офф КХЛ — 2024

Нападающий «Металлурга» Данила Юров ответил на вопрос о самых сложных соперниках во время розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором «Магнитка» праздновала победу.

– Кто был для тебя самым трудным игроком в плей-офф?

– Могу выделить первую тройку «Спартака», в которой играли Голдобин, Морозов и Порядин. Мы часто выходили на лёд друг против друга, было достаточно тяжело, – сказал Юров в интервью Metaratings.ru.

В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 Данила играл и за «Металлург», и за «Стальных Лисов». Суммарно за два года в КХЛ нападающий провёл 110 матчей и заработал 12 (6+6) очков. В МХЛ у него 37 игр и 52 (18+34) балла. В 2022 году форвард был выбран «Миннесотой Уайлд» в первом раунде драфта НХЛ.

В прошедшей регулярке Юров принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 49 (21+28) результативными действиями. В плей-офф 20-летний нападающий провёл 24 матча, забросив шесть шайб и отдав три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Данилы 219 игр и 73 (35+38) очка при показателе полезности «+33».