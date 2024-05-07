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«Таких игроков я никогда не встречал». Форвард «Ак Барса» — о тренировках Радулова

«Таких игроков я никогда не встречал». Форвард «Ак Барса» — о тренировках Радулова
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов рассказал, что форвард Александр Радулов всегда тренируется и играет с большой энергией. 37-летний нападающий стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Ак Барсом».

«Он постоянно работает над собой и всегда хочет побеждать. Старался у него учиться всему. Он часто оставался дорабатывать разные упражнения после тренировок, те же подправления шайбы на лету, или, бывало, показывал что-то новое. Всегда было удивительно, как он каждую игру и тренировку был максимально заряжен даже в своём возрасте – таких игроков я никогда не встречал», — цитирует Терехова телеграм-канал „По следам барсов“.

Радулов в нынешней регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

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