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Защитник «Бостона» Карло из-за рождения сына едва успел на матч плей-офф с «Флоридой»

Защитник «Бостона» Карло из-за рождения сына едва успел на матч плей-офф с «Флоридой»
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Защитник «Бостона» Брэндон Карло из-за рождения сына едва успел на первый матч серии плей-офф с «Флоридой» (5:1). У хоккеиста родился сын около 3 часов ночи накануне матча. Игрок обороны после родов жены в 14:00 дня отправился на частном самолёте во Флориду и попал в состав на матч. Карло стал автором третьей заброшенной шайбы «Бостона» в матче.

«Я благодарен и горжусь своей женой. Я был очень счастлив увидеть лицо ребёнка и убедиться, что жена и малыш здоровы. Буду ли я рассказывать об этом своему ребёнку? Я ещё даже не думал об этом, но определённо это были 24 часа, которые я никогда не забуду», — цитирует Карло пресс-служба клуба.

Всего за карьеру в НХЛ Карло провёл 554 матча в регулярках и набрал 100 (28+72) очков. После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 9 мая, начало в 2:30 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 1-й матч
07 мая 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Ткачук (Барков) – 31:45 (5x5)     1:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 32:52 (5x5)     1:2 Лорей (Уозерспун, Заха) – 36:17 (5x5)     1:3 Карло (Койл, Фредерик) – 39:39 (5x5)     1:4 Бразо (ван Римсдайк, Лорей) – 47:13 (5x5)     1:5 Дебраск (Маршан) – 56:38 (en)    
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