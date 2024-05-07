Защитник «Бостона» Карло из-за рождения сына едва успел на матч плей-офф с «Флоридой»

Защитник «Бостона» Брэндон Карло из-за рождения сына едва успел на первый матч серии плей-офф с «Флоридой» (5:1). У хоккеиста родился сын около 3 часов ночи накануне матча. Игрок обороны после родов жены в 14:00 дня отправился на частном самолёте во Флориду и попал в состав на матч. Карло стал автором третьей заброшенной шайбы «Бостона» в матче.

«Я благодарен и горжусь своей женой. Я был очень счастлив увидеть лицо ребёнка и убедиться, что жена и малыш здоровы. Буду ли я рассказывать об этом своему ребёнку? Я ещё даже не думал об этом, но определённо это были 24 часа, которые я никогда не забуду», — цитирует Карло пресс-служба клуба.

Всего за карьеру в НХЛ Карло провёл 554 матча в регулярках и набрал 100 (28+72) очков. После первого матча счёт в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 9 мая, начало в 2:30 мск.