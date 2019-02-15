Бомба Ковальчука и другие главные обмены в дедлайн НХЛ. Что из них получилось

Всего 10 дней остаётся до дедлайна обменов в НХЛ, болельщики и эксперты в ожидании крутых сделок. Зачастую один даже кажущийся незначительным обмен может серьёзно повлиять на успех команды в кубковых битвах. И наоборот, те, на которые возлагают большие надежды, на поверку оказываются пшиком. Рассказываем о самых интересных обменах перед дедлайном за последние 10 лет.

Билл Герин, из «Айлендерс» в «Питтсбург» (4 марта 2009 года)

39-летний капитан «Айлендерс» стоял на пороге окончания карьеры и мечтал выиграть ещё один Кубок Стэнли. «Питтсбургу» к плей-офф нужен был дядька-наставник для молодой группы лидеров, а Герин достался им практически бесплатно – за третий раунд драфта-2009.

Опытный нападающий отлично вписался в команду, набрал 12 очков в 17 играх «регулярки» и ещё 15 – в победном плей-офф. Он остался в «Питтсбурге» ещё на год, а затем завершил карьеру и до сих пор работает в клубе, но теперь уже помощником генерального менеджера. В этой роли он выиграл с «пингвинами» ещё два кубка.

Илья Ковальчук, из «Атланты» в «Нью-Джерси» (4 февраля 2010 года)

В контрактный год «Атланта» не смогла продлить соглашение с Ковальчуком. За восемь лет в НХЛ Илья лишь однажды сыграл в плей-офф и хотел побеждать. Удивительна не сама сделка, а то, что «Трэшерз» получили взамен за одного из лучших снайперов НХЛ в самом расцвете сил.

А именно: защитника Джонни Одуйю, нападающих Никласа Бергфорса и Патриса Кормье и первый раунд драфта-2010 (пик затем ушёл «Чикаго»). Одуйя отыграл за клуб полтора сезона, после чего перешёл в «Чикаго». Бергфорс спустя полтора года и ещё один обмен оставил попытки закрепиться в НХЛ, а Кормье выступал в основном в АХЛ.

Ковальчук ударно начал карьеру в «Нью-Джерси», набирая по очку за матч, а в 2012 году помог команде дойти до финала Кубка Стэнли, но чемпионский титул не получил. Более того, после трёх лет по новому контракту на $ 100 млн решил завершить карьеру в НХЛ и вернулся лишь через пять лет, но уже в качестве свободного агента и не в «Нью-Джерси».

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Блейк Уилер, из «Бостона» в «Атланту» (18 февраля 2011 года)

Можно спорить, выиграл ли «Бостон» от этого обмена, отдав молодого крайка взамен на Рича Певерли и Бориса Валабика. Второй так и не сыграл за «мишек», а вскоре отправился колесить по низшим лигам Европы, а первый сразу же внёс ощутимый вклад в победу «Бостона», который не выиграл свой первый Кубок Стэнли с 1972 года.

Но Певерли провёл в Массачусетсе два сезона, а в 2015-м и вовсе завершил карьеру, а Уилер… Уилер сейчас – капитан мощного «Виннипега». В безлокаутные сезоны он ни разу не набирал меньше 60 очков. Отдать его за игрока, чей предел – 35-40 очков, да ещё и на четыре года старше? Может, на короткой дистанции «Бостон» и мог порадоваться, но оглядываясь назад, за Певерли серьёзно переплатили.

Джефф Картер, из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес» (23 февраля 2012 года)

За год до перехода в «Лос-Анджелес» Картер был обменян из «Филадельфии» в «Коламбус», но вместо роли первого звена большую часть времени был на больничном с переломами и другими травмами, а когда играл, совершенно не выписывался в команду.

«Коламбус» получил за дорогостоящего форварда защитника Джека Джонсона и выбор в первом раунде драфта. «Лос-Анджелес», который в том сезоне неприлично мало забивал и еле-еле заполз в плей-офф, обрёл недостающее звено для будущей чемпионской команды.

Картер раскочегарился ровнёхонько к плей-офф и в итоге забил победный гол в решающем матче финала Кубка Стэнли, а «короли» впервые в истории стали чемпионами. Два года спустя Картер сыграл на Олимпиаде в Сочи и стал обладателем золотой медали, а несколько месяцев спустя стал одним из лучших бомбардиров плей-офф и помог выиграть «Лос-Анджелесу» второй кубок.

Филип Форсберг, из «Вашингтона» в «Нэшвилл» (4 апреля 2013 года)

Болельщики «столичных» наверняка до сих пор вспоминают этот обмен как один из самых неудачных за последние годы. Форсберг к тому времени ещё не приехал в НХЛ, но был 11-м номером драфта-2012 и крайне перспективным хоккеистом.

«Вашингтон» же надеялся усилиться к плей-офф и пожертвовал талантливым проспектом в обмен на Мартина Эрата и Майкла Латту. 31-летний Эрат до сделки казался солидным усилением, но в итоге оказался полным провалом и уже в следующем году был обменян. Латта провёл в столице США ещё три сезона, но смотрелся невзрачно даже в АХЛ, не говоря о более высоком уровне. Форсберг практически сразу после обмена приехал в «Нэшвилл» и через пару лет стал настоящей звездой.

Мариан Габорик, из «Коламбуса» в «Лос-Анджелес» (6 марта 2014 года)

В то время Габорика можно было назвать не крутым (когда он легко забивал по 40 голов за сезон), а стеклянным. Он восстанавливался от одной травмы и получал новое повреждение, и от суперснайпера не осталось и следа.

«Коламбус» промучился со звёздным словаком год, и без угрызений совести спихнул ненужный актив «Лос-Анджелесу», при этом сохранив за собой часть зарплаты. Сделка могла показаться сомнительной, но «королям» удалось провернуть очередной трюк, как двумя годами ранее. Мариан не только не сломался на пути к Кубку Стэнли, но набрал 16 очков в 19 матчах «регулярки», а в плей-офф летал по площадке, стал лучшим снайпером и выиграл Кубок. Тот год стал венцом его карьеры. В Калифорнии он провёл ещё три с половиной сезона, сдавая с каждым годом, а потом был обменян в «Оттаву», где фактически завершил карьеру.

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Мартен Сан-Луи, из «Тампы» в «Рейнджерс» (5 марта 2015 года)

Сан-Луи был легендой и лучшим бомбардиром в истории «Тампы», но в сезоне-2013/14 между ним и генеральным менеджером команды Стивом Айзерманом пробежала чёрная кошка. Дело в том, что Айзерман, который также набирал состав сборной Канады на Олимпиаду в Сочи, Сан-Луи туда не позвал (точнее, позвал, но уже после того, как Стэмкос сломал ногу). Нападающий захотел уйти из клуба, за который провёл практически всю карьеру и где выиграл Кубок Стэнли.

5 марта «Тампа» и «Рейнджерс» провернули громкий обмен капитанов – Сан-Луи помог «синерубашечникам» дойти до финала Кубка Стэнли, на следующий год – до финала конференции.

«Тампа» оказалась проигравшей в этой сделке, вместо Сан-Луи она получила Райана Кэллахана – нападающего, который сейчас годится максимум в третье звено и постоянно травмируется. При этом Айзерман через несколько месяцев после обмена подписал с ним новый контракт с зарплатой $ 5,8 млн и запретом на обмен. Кэллахан сейчас – мёртвый груз в платёжке «молний».

Джастин Шульц, из «Эдмонтона» в «Питтсбург» (27 февраля 2016 года)

По «молодёжке» Шульц был незаурядным атакующим защитником, но в «Эдмонтоне» стал сплошным разочарованием. В атаке какое-то время он ещё выглядел неплохо, но в обороне – тихий ужас. «Питтсбургу» же требовалось на время найти замену в бригаду большинства травмированному Малкину, а Шульц стоил им мешок картошки (третий раунд драфта-2016).

Изначально на этот обмен смотрели довольно скептически, но в «Питтсбурге» Шульц смог перезагрузить карьеру. В победном плей-офф-2016 он не играл заметной роли, но в 2017-м году серьёзно прибавил, набрал 51 очко в регулярном чемпионате и был незаменим в плей-офф в отсутствие Криса Летанга.

Кевин Шаттенкирк, из «Сент-Луиса» в «Вашингтон» (27 февраля 2017 года)

Зимой 2017 года Шаттенкирк был одним из самых лакомых кусочков. Атакующий защитник, который мог дирижировать большинством, — такие нужны любой команде, которая рассчитывает на победу. Борьбу за хоккеиста выиграл «Вашингтон», отдав взамен нападающих Зака Сэнфорда и Брэда Мэлоуна, а также первый раунд драфта-2017.

В «регулярке» Шаттенкирк был неплох, но в плей-офф выходил в основном в третьей паре обороне и не оправдал надежд, которые на него возлагали. «Вашингтон» проиграл во втором раунде, а защитник, ставший свободным агентом, отправился в «Рейнджерс».

Любопытно, что в довесок к Шаттенкирку «столичные» получили от «Сент-Луиса» Финикса Копли – нынешнего сменщика Холтби. Так что положительная сторона в этом обмене тоже есть.

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Михал Кемпны, из «Чикаго» в «Вашингтон» (19 февраля 2018 года)

«Вашингтон» снова решил усилиться защитником, но Кемпны изначально рассматривался для глубины состава. В итоге чех стал одной из главных находок дедлайна, выходил в паре с Джоном Карлсоном и от звонка до звонка отработал в плей-офф.

Впечатляющая история об игроке, который летом мечтал хоть о каком-то контракте в НХЛ, а год спустя стал частью чемпионской команды и заработал себе новое соглашение на три года.