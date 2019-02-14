Савицкис — об игре на открытом воздухе: за праздник надо немножко платить

Председатель совета правления рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением об игре команды и матче на открытом воздухе с минским «Динамо», который состоится завтра, 15 февраля.



«Очень хорошо оцениваю нашу команду, много выдающихся игроков. Может, мы многим уступали по уровню мастерства, но держались на мотивации, на борьбе. Попадём ли в плей-офф? Всё зависит от бога. Мы полны надежд, идём, стараемся. Показалось, что в этом году вообще не было слабых соперников. Даже «Слован» борется и выдаёт хорошие матчи. Фавориты не всегда побеждали.



Очень хорошие отзывы за прошлый год по игре на открытом воздухе. Поэтому решили повторить. Может, стоит сделать это на постоянной основе. За этим стоит огромнейшая работа. Большой недостаток, с которым не можем справиться, — это погода. В Прибалтике погода переменчива. Но я уверен, что все уйдут с мероприятия в хорошем настроении. Нам очки нужны, минскому «Динамо» не очень. Но в таком состоянии люди раскрепощены.



Основные отличия между прошлогодним и нынешним мероприятием? Будет ещё интереснее. Дополнительный экран, киоски, развлечения, музыка будет совсем другой. В прошлом году народ теснился, сейчас будут шире проходы. Много технических моментов.



Заработать на матче? Сложная политика. За праздник надо немножко платить. Когда праздник бесплатный, он не ценится. Для нас этот праздник – дополнительный расход. Мы обратились к спонсорам. В том числе к рижской думе. Стратегия рижского «Динамо» — всё, что набираем, тратим на команду и игроков», — передаёт слова Савицкиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Анкипанс: в матче на открытом воздухе будет волнительно, «Динамо» нужны очки