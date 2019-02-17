Кейн и Панарин зажигают порознь. Дубль Хлебушка — намёк, что хочет вернуться?

Сначала он дарит часы в знак признания, а потом забивает голы в ваши ворота.

Два кудрявых фланговых нападающих грустят по времени, проведённом вместе в «Чикаго».

«У «Блэкхоукс» хорошая команда, и, конечно, я скучаю по друзьям, как и они по мне. Знаю это. Я нравлюсь Кейну, он играет в хорошем клубе», — отмечал недавно в интервью Артемий Панарин. Патрик Кейн, в свою очередь, также не раз признавался в том, что с ностальгией вспоминает свою связку с Хлебушком, и противостояние именно этих двух форвардов было главной темой перед матчем «чёрных ястребов» и «Коламбуса».



«Лучший подарок на этот Новый год мне преподнес именно Панарин. Мы были в Коламбусе, и он сказал, что хочет меня видеть. Мы встретились, поболтали минут сорок, а в конце беседы он снял часы и подарил мне. Очень приличные часы, классные. Сказал, что это мне за всё то, что я для него сделал за те два года, что мы играли вместе. Это было очень здорово. Конечно, я с удовольствием вспоминаю нашу связку. Но если быть честным с вами, то Панарин может играть с кем угодно», — вспоминал Кейн.



Патрик выиграл приз MVP и набрал 106 очков во время своего первого сезона в дуэте с Панариным. За два совместных года у Артемия на счету было 151 (60+91) очко, и Кейн принял участие в 104 из них.



«Посмотрим, к чему приведёт ситуация летом. Впереди ещё большая часть сезона и сейчас мы об этом много не думаем. Было бы здорово поиграть с ним вместе снова? Да, без сомнения. Но для этого должно произойти очень много событий. Останется ли он в «Коламбусе», перейдёт ли в другую команду или выйдет на рынок свободных агентов — это будет его решение. Мы с Артемием сдружились. Наверное, в первую очередь из-за того как здорово он играл, и какая у нас с ним была «химия» на льду. Это отличный парень. С ним весело, можно болтать о разных вещах», — с ноткой грусти отметил Кейн.



На предматчевой разминке оба форварда даже обменялись передачами, приветствуя друг друга.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Blackhawks.

Сама игра сполна подтвердила ожидания от противостояния двух наших героев. И Панарин, и Кейн были на виду, активно отмечаясь в статистическом протоколе. Впрочем, первым свою фамилию в него внёс Пьер-Люк Дюбуа, который забил красивый гол после сольного прохода, а затем едва не получил травму. Форвард нелепо ударился о заградительное стекло, которое почти послало его в нокдаун.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Затем слово взял Кейн, сравнявший счёт, а Панарин ответил спустя 15 секунд. Артемию выдали прекрасный пас из-за ворот, и Хлебушек не без собственной радости прервал празднование Кейном предыдущей шайбы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Ещё спустя три минуты Панарин и Кэм Аткинсон соорудили вкуснейшую атаку «два в один», которая завершилась эффектным голом лучшего снайпера «Коламбуса».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Едва стартовал третий период, как Панарин оформил дубль. Этот гол стал его 300-м очком в НХЛ и снова напомнил болельщикам «чёрных ястребов», как было б здорово, если бы парень из Коркино и ближайший преследователь Никиты Кучерова в споре бомбардиров снова играли вместе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Коламбус» прервал пятиматчевую победную серию «Блэкхоукс», а заодно нанёс «Чикаго» особенное поражение. «Чёрные ястребы» на протяжении шести лет не проигрывали матчи, в которых Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз набирали очки.

«Я дарил ему часы? Я не дарил, а дал погонять. Скоро заберу обратно», — с улыбкой сказал Панарин, когда ему напомнили про подаренный приятелю «Ролекс».