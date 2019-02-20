Как играли друг с другом топ-клубы Востока и Запада КХЛ. Сравнения и таблицы

В регулярном чемпионате КХЛ стартовала последняя игровая неделя, до главных сражений сезона за Кубок Гагарина рукой подать. За главный трофей будут биться по восемь команд из каждой конференции, и, конечно, в этих сражениях есть свои фавориты и аутсайдеры. Мы решили посмотреть, как играли в регулярке друг с другом топовые команды Востока и Запада, главные претенденты на Кубок Гагарина. На Западе к большой четвёрке примкнуло московское «Динамо» по той причине, что потенциал у этой команды явно выше, чем место в таблице, и соперничать за позиции с «Локомотивом» и «Йокеритом» бело-голубым помешал лишь провал в первой половине сезона. На Востоке же изначально выделялась пятёрка равных по амбициям и возможностям клубов, но по итогам гладкого первенства в эту элитную компанию по праву вошёл «Барыс».



Сначала мы разделили лидеров Востока и Запада по географическому принципу и посмотрели, как бы выглядела таблица импровизированных турниров топ-клубов внутри каждой конференции. Так как команды провели разное количество матчей, то за основу для ранжирования клубов мы взяли процент набранных очков. Вот что из этого получилось.

Западная конференция

На Западе обошлось без больших сюрпризов, двоевластие «армейских» коллективов в конференции налицо. Интересно, что СКА с отрывом лидирует по количеству топ-матчей, ведь помимо обязательных четырёх поединков с соседями по дивизиону «Йокеритом» и «Динамо» питерцы получили от составителей календаря бонусом два дополнительных «армейских» дерби и ещё пару встреч с «Локомотивом». Но, несмотря на насыщенность программы, СКА вышел победителем из западного «междусобойчика» лидеров, хотя и проиграл все матчи регулярки московским одноклубникам.



ЦСКА здесь на втором месте. Обращаем внимание на количество поражений «армейцев» в основное время. Их четыре, и это почти половина от всех неудач команды Игоря Никитина в сезоне. Больше всего москвичам насолил «Локомотив», трижды обыгравший ЦСКА в сезоне. Интересно, сработает ли магия «железнодорожников» и в плей-офф? С остальными топами «Локомотив» играл менее успешно, но всё же показатели «железнодорожников» значительно лучше, чем у «Йокерита» и московского «Динамо».

Так выглядит таблица результатов матчей лидеров Запада друг с другом. Обращают на себя внимание уже упомянутые успехи ЦСКА в поединках со СКА и «Локомотива» во встречах с московскими «армейцами». Зато, например, в ворота питерцев команда Дмитрия Квартальнова за четыре игры смогла забросить лишь одну шайбу, да и то в овертайме. Тревожный звонок для «Локомотива», учитывая, что со СКА ярославцам, скорее всего, играть уже во втором раунде.



Любопытные показатели у московских динамовцев. Все свои четыре победы в матчах с топ-клубами Запада они одержали над «Йокеритом», но, на счастье бело-голубых, в первом раунде плей-офф им играть именно с финнами. Но вот в остальных играх «Динамо» не набрало ни одного очка, потерпев больше всех поражений в основное время – означает ли это, что второй раунд для команды Владимира Крикунова в этом сезоне потолок?

Восточная конференция

А вот на Востоке изменений по сравнению с реальной таблицей немало, и они достаточно показательны. Например, видно, что «Автомобилист» в поединках с равными себе командами не слишком успешен, зато «Ак Барс» в очередной раз показывает, что лучший хоккей казанцев стоит ждать в играх с лидерами. У подопечных Зинэтулы Билялетдинова ни одного поражения в основное время, безусловно, в плей-офф Востока казанцы для любой команды будут самым неуступчивым и тяжёлым соперником.



«Барыс» весьма достойно смотрится в этой компании, «Авангард» второй, но обратите внимание, что у омичей аж шесть побед за пределами основного времени. В регулярном чемпионате это не имело значения, но в плей-офф, как известно, не будет ни овертаймов «3 на 3», ни буллитных серий. Что касается уфимцев, то они и в таблице лидеров идут на шестом месте, что отражает общую ситуацию для «Салавата» в этом сезоне. У подопечных Николая Цулыгина наибольшее суммарное количество поражений, и от большого разрыва с остальными топами их спасает только 5 «очков неудачника» за проигрыши после окончания основного времени.

Так выглядит таблица результатов, и в ней видно, например, что тот же «Авангард» весьма успешно играл в сезоне с «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», но из семи побед над этими соперниками четыре были добыты в серии буллитов и одна в овертайме. «Ак Барс» был почти непобедим на домашней площадке, а вот «Металлург» в Магнитогорске по разу проиграл абсолютно всем из первой шестёрки Востока.



«Автомобилист» много проигрывал в основное время, так что начиная со второго раунда у команды Андрея Мартемьянова могут возникнуть серьёзные проблемы в матчах с закоренелыми лидерами конференции. У «Салавата Юлаева» неутешительная статистика в играх с возможными соперниками по первому раунду: в девяти матчах с «Магниткой», «Ак Барсом» и «Авангардом» уфимцы смогли выиграть всего два раза.

Общая таблица

Так бы выглядели турниры лидеров Запада и Востока, если бы они в сезоне играли только в рамках своих конференций. Но довольно интересно посмотреть, что же собой представляет общая картина матчей топ-клубов КХЛ.

ЦСКА почти без потерь проехался по лидерам Востока, лишь дважды оступившись — дома с «Барысом» и в гостях в Екатеринбурге. А вот у СКА четыре поражения: неразрешимыми загадками в этом сезоне для питерцев являются «Авангард» и «Салават Юлаев».



Любопытно, что в сравнении с топами Запада грозной силой перестал быть «Ак Барс». Казанцы потерпели аж 9 поражений в основное время (четыре из них от ЦСКА), а дома и вовсе одолели только «Локомотив». «Барыс» на выезде зацепил победы и над ЦСКА, и над «Йокеритом», и над «Динамо», а вот дома выглядел не столь уверенно. Единственная победа над финской командой, зато какая – 8:2!

В целом можно отметить, что топ-клубы обеих конференций часто обменивались победами со своими соперниками, выделить откровенно провалившиеся команды не получится. А если сложить все наши подсчёты и вывести единую таблицу по результатам всех встреч 11 топ-команд в сезоне, то получится следующая картина.

Лучше всего, и это не сюрприз, удавались матчи с сильными командами «армейским» коллективам, но отметим, что СКА оказался выше ЦСКА как в западной, так и в общей таблице. Отметим высокое место «Авангарда», омичи стали лучшей командой Востока в турнире топов, но, повторимся, у «ястребов» очень много побед за пределами основного времени. «Ак Барс» из-за неудач на Западе прилично понизил свой процент набранных очков, но всё равно вошёл в пятёрку, а вот победитель Восточной конференции «Автомобилист» не убедил и лишь благодаря двукратному превосходству над «Барысом» по победам в основное время оказался выше астанинского клуба.

«Динамо», «Салават» и «Магнитка» показали примерно одинаковые показатели, но подопечные Йозефа Яндача слишком много проигрывали в основное время и в результате оказались одной из худших команд среди топ-клубов. Есть и явный аутсайдер – «Йокерит» лучше играл с восточными клубами, чем с соседями по конференции, но в итоге с отрывом занял последнее место.



Отражают ли эти таблицы реальное положение дел в сегодняшней КХЛ? Пожалуй, так, но наверняка найдутся команды, которые смогут в плей-офф доказать, что их не слишком выразительные матчи с конкурентами остались в регулярке, и к кубковым сражениям никакого отношения не имеют. Совсем скоро мы всё увидим.