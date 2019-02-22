Овечкин снова обидел «Торонто». У него уже 650 голов в НХЛ

Визит в Торонто изначально сулил Александру Овечкину и его «Вашингтону» положительные эмоции, так как «кленовые листья» — один из самых любимых «клиентов» Великой восьмёрки. Так уж повелось, что в ворота «Мэйпл Лифс» российский снайпер «отгружает» голы охотней, чем всем остальным соперникам. До нынешней игры с прославленным канадским клубом Овечкин набрал в 47 матчах с «Торонто» 67 очков (38 голов, 29 передач), и среди действующих хоккеистов был главным обидчиком «кленовых». Более того, в гостях у «Мэйпл Лифс» Александр вёл себя вполне по хозяйски, имея в активе 7-матчевую результативную серию (6+3) на льду «Скотиабанк Арены».



Перед игрой в качестве обладателей Кубка Стэнли хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» были приглашены на мероприятие в Зал хоккейной славы, где произошло другое любопытное событие. К Овечкину подошёл молодой парнишка с просьбой сфотографироваться, но вот незадача — фанат был одет в кепку «Питтсбурга» с надписью «Сидни Кросби». И если «батя» Брукс Орпик словами попросил парня снять кепку с неприятельской символикой, то Овечкин улыбнулся и сам снял головной убор с чужой головы, после чего с удовольствием принялся позировать фотографу.

Не остался без внимания болельщиков и Евгений Кузнецов, которого так не любит базирующийся в Торонто Дон Черри. На предматчевой разминке один из болельщиков продемонстрировал специальный движущийся плакат, на котором Кузнецов изображал свою знаменитую «птичку». Увидев такое творчество фаната, челябинец пришёл в полный восторг.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Что касается перемен в составе «Кэпиталз», то приобретённый в «Лос-Анджелесе» экс-форвард «пингвинов» Карл Хагелин приехать в расположение новой команды не успел. Другой нападающий Деванте Смит-Пелли был выставлен на драфт отказов, а что касается «Торонто», то «кленовые листья» были вынуждены выйти на лёд без Назема Кадри, у которого диагностировано сотрясение мозга.

Сам матч вполне подтвердил опасения болельщиков «Торонто», которые не слишком были вдохновлены новой встречей с лучшим снайпером регулярного чемпионата. Первый период оказался безголевым, а во втором Овечкин привычно расстрелял ворота «Мэйпл Лифс» в большинстве. Отразить бросок россиянина голкипер «кленовых» Фредерик Андерсен не сумел — этот гол стал 43-м в сезоне для Александра, и теперь он идёт по графику, позволяющему забросить 57 шайб за сезон.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Девять минут спустя мастер-класс по силовому давлению в чужой зоне хоккеистам «Торонто» преподал Бретт Коннолли. Его агрессивная игра в отборе принесла «Вашингтону» второй гол, который очень расстроил наставника «Мэйпл Лифс» Майка Бэбкока.



«Это был настоящий подарок для соперника. У нас никого не было на своём пятачке. Полная халява!», — сказал разозленный Бэбкок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В начале третьего периода новичок «Мэйл Лифс» Андреас Юнссон одну шайбу отыграл, но это не сбило «столичных» с победного курса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Через две минуты силовик «Кэпиталз» Том Уилсон лишний раз показал всем, что неплохо умеет играть в хоккей. Убежав в контратаку в меньшинстве, Уилсон снайперским выстрелом в девятку забросил третью шайбу гостей, и именно этот гол оказался для «столичных» победным.



Уроженец Торонто, которого весь матч нещадно освистывали болельщики «Мэйпл Лифс», не скрывал после матча своей радости. «Здесь очень страстные фанаты. Мне нравится их реакция. Если бы мне в детстве сказали, что в моём родном городе мне будут «букать», я был бы доволен», — с улыбкой говорил Уилсон. «Надеюсь, я сыграю когда-нибудь с «Торонто» в Москве. Уж я бы тогда тоже «зажёг», — хохотнул после матча Овечкин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Что же касается самого Овечкина, то гол в ворота «Мэйпл Лифс» стал для него 650-м за карьеру, а свой 600-й гол он оформил 12 марта прошлого года также в ворота канадской команды — «Виннипега». До результата нынешнего президента «Торонто» Брэндана Шэнахэна ему остаётся только 6 шайб (13 место в списке лучших снайперов всех времён).



«Вы посмотрите, как он забил в большинстве. Я имею в виду, что он находился достаточно далеко от ворот, и для попадания шайбы в сетку было очень мало места. Это говорит о том, насколько Овечкин точен. За последние 10-20 лет с таких дистанций в большинстве забивают мало», — отдал должное Александру один из лидеров «Мэйпл Лифс» Джон Таварес.



Примечателен процент голов Овечкина в общей результативности своей команды: российский снайпер обеспечивает чуть менее четверти всех заброшенных шайб «Вашингтона».