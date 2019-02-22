Что такое хоккей в Эмиратах. Там мечтают об Овечкине и КХЛ

КХЛ в Эмиратах? Малкин и Овечкин – «могучие верблюды»? Так представляют развитие хоккея в EHL – хоккейной лиге ОАЭ, руководство которой нацелено вступить в КХЛ уже в 2021 году.

В ОАЭ хотят создать клуб КХЛ, уже объявили об интересе к Овечкину и Малкину

Впервые о возможности вступления в КХЛ клуба из ОАЭ рассказал Александр Медведев. Чуть позже вице-президент лиги Георгий Кобылянский призвал не воспринимать эту идею слишком серьёзно, потому что переговоры никто не ведёт и с предложениями не обращается.

Предложение и переговоры – дело наживное. Если потребуется, они пройдут довольно быстро. Вспомните, как в лигу вступал «Куньлунь» — обо всём договорились и буквально за пару месяцев до старта сезона собрали команду. Осенью 2018 года лигу ОАЭ возглавил россиянин Владимир Бурдун, а Дмитрий Бутенко был назначен управляющим директором. С тех пор они прорабатывают возможность вступления в КХЛ.

«Мы, люди среднего возраста, любители пива, громили их сборную 8:0»

Первый хоккейный каток открылся в Дубае в конце 1970-х, через 10 лет – ещё один, потом построили арену в Абу-Даби. В хоккей играли североамериканцы, живущие в стране, и постепенно приучали к нему местных жителей.

В 2001 году ОАЭ стал членом ИИХФ и стал принимать участие в международных хоккейных турнирах. Сначала – в Малайзии, потом в Таиланде, а в 2008 году выиграли первый Арабский Кубок, победив в финале Кувейт. Команда состояла наполовину из иностранцев, наполовину из арабов. Затем при поддержке королевской семьи была создана настоящая лига.

«До этого сборная только тренировалась и не играла. Иногда перед поездкой на турниры они проводили с нами товарищеские матчи. Мы, это люди среднего возраста, любители пива. И мы громили их 8:0 или 9:0», — рассказывает Хьюго Бломфилд, канадец, который работает в Эмиратах. За «Скорпионов» из Абу-Даби он выступает уже восьмой год.

Страна является привлекательным направлением не только для туристов, но и для профессионалов. Европейцы и американцы едут в Дубай работать, а заодно берут с собой хоккейную амуницию. «Уровень игры может быть совершенно разным. Я играю в любительской лиге, где нет хитов, тут можно увидеть как красивые передачи и проявление мастерства, так и тех, кто только пару лет назад встал на коньки. Верхний уровень – бывшие игроки НХЛ, нижний – такие люди, как я», — говорит англичанин Найджел Говард, приехавший в Дубай по работе.

Видео можно посмотреть на канале GreatBigStory в YouTube.

Пока что самый известный хоккеист из ОАЭ – женщина, которую зовут Фатима. Её мастерство впечатлило даже Александра Овечкина. Фатима уже несколько раз ездила в гости к «Вашингтону» и была на чемпионском параде.

В ОАЭ стараются быть заметными на международной арене. Проводят у себя тренинг-кэмпы, устраивают детские турниры с участием главных хоккейных держав. Так, осенью прошёл Кубок Харламова, в котором приняли участие команды из России, Швеции, Канады и ОАЭ.

Пять очков в каждом матче? Легко!

Сейчас в лиге пять команд – три из Дубая и по одной из Абу-Даби и Аль-Эйна. В гладком чемпионате каждый играет с каждым по четыре раза (два матча дома, два на выезде), после чего проходит плей-офф. В этом году «Штормы» из Дубая выиграли все 16 матчей, не потеряв ни одного очка. Плей-офф короткий– одна команда остаётся за бортом, оставшиеся четыре играют два раунда до двух побед. В этом году сезон закончится не позднее 27 февраля.

Кстати, «Штормы» преимущество укомплектованы арабами (10 человек из 15), в тренерском штабе – молодые белорусы. Артёму Сенкевичу 36 лет, его помощнику Сергею Белову – 34. Ещё один белорус тренирует «Теебс» из Аль-Эйна. В других командах также работают иностранные тренеры.

В прошлом году в лиге играло девять россиян, часть из них никогда не выступали на профессиональном уровне, но большинство прошло через команды МХЛ, и, поскитавшись по низшим лигам России и Европы, оказалось в Эмиратах. Один нападающий, 39-летний Максим Краев, даже играл когда-то за сборную России на юниорском чемпионате Европы и Евротуре.

Уровень хоккея становится понятен, когда открываешь таблицу бомбардиров этого чемпионата. На первом месте – хорват Луко Вукойя, который до этого играл в третьей лиге Швеции. В прошлом году на чемпионате мира в дивизионе 1B (там выступали Эстония, Япония, Литва, Румыния и Украина) Вукойя не смог набрать ни одного очка, в 16 матчах EHL на его счету 81 (32+49) балл. Это по два гола и три передачи за матч. Второе место занимает ещё один хорват Борна Силович, а замыкает тройку россиянин Артур Зайнутдинов, воспитанник альметьевского «Нефтяника».

Посещаемость указана только у трёх команд из пяти, но и так видно, что хоккей в ОАЭ не нужен никому, на игры ходят в среднем по 16 человек. У EHL есть канал в YouTube с 24 подписчиками. Там даже есть пару видео матчей – трансляция через интернет, запись ведётся на одну камеру.

«Если вы начнёте движение вперёд, мы готовы за вас играть»

Уровень хоккея, конечно, ниже даже низших лиг не самых хоккейных стран в Европе. Интереса тоже нет, инфраструктура не развита. Хотя уже через несколько месяцев в Дубае откроется современный стадион на 17 тыс. зрителей.

Бурдун говорит, что хоккеисты уже сейчас проявляют интерес к ОАЭ и ждут, когда хоккей начнёт выходить на новый уровень. «Признаюсь: ежедневно нам пишут не менее 25 хоккеистов, которые остались без клубов. Заваливают письмами и игроки из КХЛ. С нами ведут переговоры несколько человек, которые сейчас имеют контракты с клубами. И они говорят нам: «Если вы начнёте движение вперёд, то мы готовы за вас играть».



Во-первых, в Дубае нет налогов. Это огромный бонус. Во-вторых, жёны хоккеистов будут в восторге. В-третьих, многих интересуют не столько деньги, сколько возможность комфортно пожить. И мы для этого будем идеальной командой. Согласитесь, после условного Новосибирска жить в солнечном Дубае, где есть всё, включая образовательные и медицинские учреждения, — это классно. Летать отсюда удобно, крупнейшие авиаперевозчики уже готовы с нами работать. С логистической точки зрения проблем нет», — цитирует бизнесмена «Р-Спорт».

Не будет проблем и с финансами. По данным МВФ, ОАЭ в 2018 году заняли восьмое место в списке самых богатых стран мира. Деньги на создание и содержание клуба точно есть, а остальное приложится, было бы желание. Мечты об Овечкине и Малкине в форме «верблюдов», конечно, так и останутся мечтами, но хоккеистов попроще вполне можно привлечь комфортными условиями для себя и семьи.

В Эмиратах, конечно, без проблем создадут клуб для КХЛ и построят всю необходимую инфраструктуру. Но зачем это КХЛ? Лучше бы перестали исключать российские клубы.