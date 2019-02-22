«Ак Барс» не стал биться за «Салават». Билялетдинов попал на Хартли

Составители календаря КХЛ даром, что верстали расписание сезона ещё летом, наверняка что-то знали, когда ставили на последнюю неделю гладкого турнира сразу два матча между «Ак Барсом» и «Металлургом». Хоть одна игра должна была что-нибудь решить, и вышло всё лучшим для интриги образом. К последнему игровому дню регулярки казанцы и магнитогорцы подошли с равными показателями по набранным очкам и победам в основное время, «Магнитка» опережала «Ак Барс» лишь из-за большего количества побед в овертаймах. На «Арене-Металлург» в этот вечер решалась судьба третьего места Восточной конференции, и никакая третья сторона уже не могла помешать очной разборке одних из самых титулованных команд КХЛ.

За этим поединком также с любопытством наблюдали в Уфе и Омске, ведь по итогам встречи «Магнитки» и «Ак Барса» определялся соперник в первом раунде для «Салавата Юлаева» и «Авангарда». По рвению команд в Магнитогорске можно было определить, кто из них больше желает попасть на башкирскую команду.

Состав «Магнитки» на игру не удивил, разве что в воротах появился Артём Загидуллин. Но этого вратаря весь сезон не обижают игровой практикой, да и Василию Кошечкину полезно немного передохнуть перед кубковыми матчами. А вот заявка «Ак Барса» преподнесла сюрприз: отсутствовал Иржи Секач, а его место в первом звене с другими легионерами занял Данис Зарипов. Билялетдинов перемешал свои привычные сочетания, в результате чего в номинально втором звене оказался 18-летний форвард Дмитрий Воронков, который после паузы на третий этап Евротура стал регулярно попадать лимитчиков в состав казанцев.

Билялетдинов выбрал «Авангард»?

Как бы не отмахивались хоккеисты и тренеры от вопросов про выбор соперника на плей-офф – мол, нам всё равно с кем играть – кажется, что частенько они лукавят. Особенно это касается таких опытных и всего повидавших в кубковых матчах специалистов, как Зинэтула Билялетдинов. Уж он-то точно знает, с кем его команде было бы более удобно начать плей-офф – с «Салаватом» или «Авангардом». Возможно, маститый специалист усмотрел какую-то опасность для своей команды в последней встрече с уфимцами, или просто не хочет уже в первом раунде эмоционально выматываться в атмосфере зелёного дерби, но в Магнитогорске «Ак Барс» явно не собирался рвать жилы для победы. Об этом говорил и намеренно ослабленный состав, и сама игра казанцев, особенно в начале встречи.

«Магнитка» летала по площадке, гости выглядели потерянными, и счёт 2:0 в пользу магнитогорцев казался ещё вполне приличным по итогам первых двадцати минут. Обе шайбы хозяева отправили в правую девятку голкипера Владислава Подъяпольского: Виктору Антипину помог рикошет, а Деннису Расмуссену удался великолепный по точности выстрел с кистей почти от синей линии.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В дальнейшем казанцам удалось отодвинуть игру от своих ворот, но перехватывать инициативу они не спешили, играли в полсилы, не слишком тревожа в равных составах Артёма Загидуллина. В третьем периоде голкипер магнитогорцев и вовсе иногда откровенно скучал, «Ак Барс» меньше всего напоминал стремившуюся отыграться команду, и в этом отрезке пропустил дважды. Третий гол на счету Эллисона, а разгромной победу «Магнитки» сделал Роман Любимов.

Что ж, если Билялетдинов и выбирал соперника (всё-таки это не точно), то винить его за желание сыграть с «Авангардом» нельзя. Всё-таки омской команде казанцы за всю российскую историю не проиграли ни одной серии плей-офф.

«Ак Барс» идёт в плей-офф без большинства?

Казанцы не усердствовали в равных составах, но «Магнитка» во втором периоде подарила «Ак Барсу» кучу возможностей поиграть в большинстве. Грубили Денис Платонов и Николай Кулёмин, в голову соперника атаковал Григорий Дронов. Казанцы почти минуту провели в расстановке «5 на 3», но пробить Загидуллина не смогли. Голкипер «Металлурга» действовал великолепно, но и поставить перед ним неразрешимых задач «Ак Барс» не сумел.

Беспомощность казанцев в большинстве можно было бы списать на пресловутое нежелание «Ак Барса» побеждать в принципе, если бы не статистика подопечных Зинэтулы Билялетдинова в этом компоненте по сезону. Перед игрой казанцы реализовывали лишнего с показателем 15,7%, и это достаточно низкий показатель для «Ак Барса». Обычно эта команда действует в большинстве гораздо острее, и в плей-офф этот компонент становится мощным оружием казанцев. Но в этот раз, похоже, на него сильно рассчитывать не придётся.

А вот «Металлург» по игре в неравных составах – одна из лучших команд лиги, и магнитогорцы доказали это в очередной раз. Во-первых, команда Яндача здорово выглядела в меньшинстве, а во-вторых – реализовала свою попытку в численном преимуществе. Мэтт Эллисон отличился ювелирным попаданием в ближний угол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Счёт 3:0 в середине третьего периода по такой игре снял все вопросы о победителе матча, а заодно позволил практически полностью увидеть картину первого раунда плей-офф на Востоке.

Плей-офф начнётся без раскачки

Итак, уже в первом раунде на Востоке хоккейные гурманы смогут насладиться блюдами высшего качества. «Металлург» сыграет с «Салаватом», эта серия начнётся в Магнитогорске. Казанцы попробуют в очередной раз вытянуть счастливый билет в противостоянии с «Авангардом». Где начнётся эта серия, решится после матча «ястребов» с «Сибирью» — в случае победы подопечных Боба Хартли первые встречи пройдут в Балашихе.