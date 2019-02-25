«Это был чистый сейв». Худобин пропустил скандальный «гол из КХЛ»

С нынешним «Далласом» не соскучишься. В течение 24 часов «звёзды» рискнули приобрести у «Рейнджерс» норвежского джокера Матса Цуккарелло, приземлились в Чикаго на выездной матч с «Блэкхоукс», порадовались успеху своего новичка и тут же потеряли его на долгий срок. Цуккарелло, у которого заканчивался контракт с «синерубашечниками», остался в запасе «Рейнджерс» на субботний матч и узнал о своём обмене в Техас вечером. Эмоциональный отъезд из Нью-Йорка сменился впечатлениями от новой команды, за которую норвежец начал с места в карьер.

В середине первого периода Цуккарелло стал соавтором первой шайбы в ворота «Чикаго», ассистировав Радеку Факсе. Для последнего смена, в которой он забил гол, получилась чрезвычайно событийной: сначала он применил мощный «хит» против Слэйтера Куккука, который сломал лезвие конька, затем поразил ворота «Блэкхоукс» и заставил Джона Хейдена подраться с Джейсоном Дикинсоном.

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Спустя шесть минут Александр Радулов воспользовался перехватом в чужой зоне и удвоил перевес «звёзд». Для россиянина этот гол стал 17-м в сезоне и вторым в последних шести матчах. В среду Александр пропустил матч с «Каролиной» из-за болезни, и нынче его на всякий случай подстраховывал Валерий Ничушкин, который был готов выйти на лёд, если соотечественник почувствует себя плохо.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

Едва началась вторая двадцатиминутка, как Цуккарелло забил сам. Казалось, норвежец стал счастливой картой для «Далласа», которому крайне необходим был универсальный нападающий для улучшения глубины атаки. Счёт 3:0 был очень комфортным для «Старз», а сам Цуккарелло излучал уверенность в своих силах, и даже травмы верхней части тела у капитана команды Джейми Бенна не омрачала радости «звёзд».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

Однако затем случилось непредвиденное. Цуккарелло сблокировал мощный выстрел защитника Коннора Мёрфи и получил травму, да непростую. У норвежца сломалась одна из костей правой руки, и это перелом оставит Матса вне игры как минимум на месяц. «Это очень грустно. Надеюсь, я смогу вернуться в строй как можно быстрее», — сказал поникший форвард после матча, ходя по подтрибунке с наложенной на руку шиной.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Травмы лидеров негативно сказались на игре «Далласа», который уже на старте третьего периода умудрился полностью утратить лидерство в счёте, и лишь ценой огромных усилий вырвал итоговую победу. Она пришла к «Старз» ближе к концовке, когда Спецца, Радулов и Клингберг смогли организовать голевую комбинацию в большинстве, реализовав удаление Данкана Кита.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

Стоит отдельно сказать об уверенной игре голкипера Антона Худобина, который отразил 44 броска из 47 и не раз выручал «Даллас» в безнадёжных ситуациях. «Не устану повторять: где бы была эта команда без Худобина?», — задался вопросом обозреватель The Athletic Шон Шапиро.

Антон Худобин



В двух последних матчах:

87 отражённых бросков, 94,6%, 5 пропущенных голов, 2 победы.



В сезоне-2018/19:

30 матчей, 12 побед, 92,3%, 2,58 гола за матч, 2 матча на ноль. в.В двух последних матчах:87 отражённых бросков, 94,6%, 5 пропущенных голов, 2 победы.В сезоне-2018/19:30 матчей, 12 побед, 92,3%, 2,58 гола за матч, 2 матча на ноль.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Далласа».

В эпизоде со вторым голом «Чикаго» арбитры встали на сторону «чёрных ястребов», когда было засчитано взятие ворот после броска Дрейка Каджулы. Шайба пересекла линию, но находилась в ловушке Худобина, а засчитанное взятие ворот стало неожиданностью для техасцев. Обычно подобные споры случаются в Континентальной хоккейной лиге, где судейское начальство не всегда радует болельщиков объяснением вынесенных вердиктов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джона Шэннона.

НХЛ же быстро опубликовала мотивировку судейского решения, но оно не устроило ни Худобина, ни наставника «Далласа».

«На мой взгляд, это был чистый сейв. Но это только моё мнение, решение принимает лига и арбитры. В целом, нет смысла беспокоиться об этом, потому что мы выиграли матч. Для нас это была очень важная и нужная победа. Мы восстановились после обидного поражения от «Нэшвилла»». Будем стараться воспользоваться этим выигрышем, как фундаментом. Впереди ещё много матчей», — сказал Антон Худобин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHLGIFs.

«Действительно, подобные победы вдохновляют. Приятно видеть, как твои парни преодолевают серьёзные трудности. У нас шесть форвардов получили различные травмы, у нас Джейми Бенн был вынужден уйти с площадки после двух минут матча. Было много эмоций, много разных поворотов. Скажем, я не предполагал, что засчитают гол Каджулы, но его засчитали. Так что преодолеть пришлось многое», — добавил довольный главный тренер «Старз» Джим Монтгомери.