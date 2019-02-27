«На глазах игроков СКА была марлевая повязка». Эксперты – о старте плей-офф

Стартовал плей-офф КХЛ, все команды Западной и Восточной конференций провели свои первые кубковые матчи. Что случилось в начале серий с «Ак Барсом» и СКА, почему игра в Магнитогорске оказалась такой упорной и стоит ли удивляться рвению ХК «Сочи» в Ярославле? На эти вопросы ответили наши эксперты, заслуженный тренер России Владимир Плющев, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Ак Барс» оказался не готов к плей-офф или «Авангард» был так хорош?

Кожевников: И то, и другое. Ведущих игроков у Казани не было видно, отсутствие основного вратаря Гарипова тоже сказалось. «Авангард» очень здорово выглядел, они забили всё, что можно было, плюс везение помогло. Сейчас «Ак Барсу» нужно собраться, они умеют это делать. Казанцам стоит сыграть от обороны, это их стиль. «Авангард» не любит плотной игры, у них всё получается, когда есть много свободы, есть возможность сыграть в раскат. «Ак Барс» знает, как устроить «ястребам» некомфортные условия. Думаю, что сегодняшняя игра всё покажет.

Гуськов: Тяжело сказать, почему такой счёт получился. Стоит похвалить Омск, у «Авангарда» игра получилась на все сто процентов, а самое главное – «ястребы» были намного быстрее, более нацелены на ворота, а реализация моментов оказалась на высочайшем уровне. Но «Ак Барс» есть «Ак Барс», не стоит думать, что этот разгром по ним сильно ударит. Однако психологический задел «Авангард» получил с первой же игры, такие матчи просто так не проходят.

«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.

Плющев: Бывают иногда такие провальные матчи, когда сразу что-то не заладилось. У одних получается всё, у других – ничего. Результат первой игры, конечно, шокировал и болельщиков, и специалистов. «Ак Барс» — команда, которая претендует на Кубок Гагарина, такого результата никто не ожидал. Думаю, они сумеют справиться с проблемой, которая была в первом матче, извлекут урок, и сегодня матч будет складываться по-другому.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Магнитки» и «Салавата» получилась самая упорная борьба, ждать ли и дальше малорезультативных игр в серии?

Кожевников: Упорная борьба в этой паре и ожидалась, по подбору игроков это почти равные команды. И у «Магнитки», и у «Салавата» есть опытные люди, которые понимают цену ошибки в плей-офф, строго относятся к дисциплине. Поэтому и не было много голов. Но выиграл тот, кто и должен был. Мастерство игроков «Магнитки» проявилось, хоть и в конце второго овертайма. Но потом никто не вспомнит, сколько они там времени играли. У «Металлурга» есть одно существенное преимущество перед Уфой – это Вася Кошечкин. Он может сыграть здорово, подтащить команду, так и получилось в первом матче.

Гуськов: Для начала серии такой характер встречи не стал неожиданностью. Команды присматривались друг к другу, кто в каких кондициях начинает плей-офф. От этого многое зависит, но это всего лишь первый матч. Потом команды притрутся, поймут слабые и сильные стороны. Хотя они прекрасно знакомы друг к другу, но в отдельно взятом плей-офф можно поменять тактику и стратегию. «Магнитка» и «Салават» столкнулись с тем, что в первой игре пока не понимали, как будет действовать соперник. Отсюда такая осторожность, плюс все понимают ответственность. Так что в первых играх серии ни магнитогорцы, ни уфимцы не полетят вперёд с шашками наголо.

Метсола пока не Кошечкин. После сейва года он дрогнул в овертайме «Салават» сыграл с «Магниткой» на равных, но уступил из-за ошибки голкипера в конце второго овертайма.

Плющев: Думаю, стоит и дальше ждать малорезультативной игры, потому что цена ошибки велика, и обе команды сделали акцент на оборону. Они выжидали свои моменты, когда ошибётся соперник, не рисковали и играли от своих ворот. Поэтому игра показалась не очень внятной, не очень агрессивной и не очень зрелищной. Это плей-офф, здесь главное результат. Думаю, команды и дальше будут так играть, но, возможно, «Салават» раскроется посильнее, потому что ему надо рисковать больше, чем «Магнитке». Они проиграли первый матч и постараются реабилитироваться. Приезжать домой при 0-2 хуже, чем при 1-1. Игра будет другой, но не думаю, что эта серия будет результативной. Наверное, «Салават» постарается изменить свою тактику и не отдать вторую игру. Но и «Магнитка» — не дети для битья, кто-то будет пытаться создавать, кто-то сдерживать и рассчитывать на ошибку соперника.

Стало ли сюрпризом такое упорное сопротивление «Сочи» и не стоит ли «Локомотиву» поставить на второй матч опытного Салака?

Кожевников: Я сразу говорил, что у «Локомотива» и «Сочи «будет битва. Южанам тяжело будет выстоять в серии до четырёх побед, но они будут брать своё задором. Коновалов играет здорово весь сезон, Салак выйдет только в том случае, если у Ильи будут какие-то серьёзные ошибки.

Гуськов: Равная игра в Ярославле сюрпризом не стала. «Сочи», так же как и «Локомотив», очень дисциплинированная команда. В этом компоненте и ярославцы, и южане могут дать фору многим. У этих команд нет большого запаса общекомандного мастерства, но они берут своё за счёт самоотдачи и сумасшедшего желания. Кто в этом будет превосходить соперника, тот и выиграет серию.

Думаю, что такие игры, где для выяснения победителя потребуется овертайм, в этом противостоянии нас ждут и дальше. По Коновалову хочу сказать, что это была первая игра в плей-офф для него, тем более, она завершилась победой. Кураж и эмоции, которые Илья получил в регулярном чемпионате, должны перейти и на кубковые матчи. Салак, считаю, выйдет только в крайнем случае, чех выпал из игрового ритма.

Плющев: Меня это совершенно не удивило, в плей-офф всё ставится на победу и забывается, кто какое место занял в гладком чемпионате. Все выходят с надеждой на то, что всё начинается с чистого листа. Выигрываешь – идёшь дальше, проигрываешь – пакуешь чемоданы. Ясно, что все будут бороться и цепляться. Игра получилась аккуратной, но оба соперника прекрасно понимают цену ошибки. Моменты, связанные с составом, я не комментирую. Есть тренерский штаб, который находится внутри команды, это им определять, кого ставить на игру.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

СКА несерьёзно отнёсся к «Спартаку» или красно-белые оказались не так просты?

Кожевников: «Спартак», конечно, оказался не так прост, но вялая игра «армейцев» меня поразила. Я первый раз такой СКА видел. Столько брака в передачах, при выходе из зоны, при завершении атак. Но и «Спартак» здорово мешал «армейцам», у красно-белых был боевитый настрой, да и Юлиус Гудачек изумительно сыграл. Что значит недонастрой у СКА? Он мог быть один-два периода, а в третьем они всегда выглядят мощно. Но здесь и заключительный отрезок не получился, не было свежести, вяловатенько выглядели. Думаю, что во втором матче мы увидим совсем другой СКА.

СКА и «Спартак» вернулись на 10 лет назад! Питер начал плей-офф с поражения Что происходит?

Гуськов: Не думаю, что СКА недооценил «Спартак». Просто бывают такие матчи, когда ты начинаешь в роли фаворита, но пропускаешь первым, начинается спешка, чтобы побыстрее отыграться, но вместо заброшенной шайбы получаешь вторую в свои ворота. Тогда соперник получает мощный заряд уверенности и энергии, ау тебя всё валится из рук. В такой ситуации и оказался СКА. «Спартак» сыграл грамотно, поймал уверенность, довёл матч до победы. Красно-белые действовали самоотверженно, помогли Гудачеку сыграть на ноль, и получили удовольствие от такой игры с серьёзным соперником.

Плющев: Думаю, и то и другое. «Спартак» слабо провёл заключительную серию перед плей-офф, возможно, набросил марлевую повязку на глаза «армейцев» из Санкт-Петербурга. Думаю, здесь вопрос в психологии. Думаю, СКА решит свои проблемы и закончит серию со счётом 4-1.