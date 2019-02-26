СКА и «Спартак» вернулись на 10 лет назад! Питер начал плей-офф с поражения

В плей-офф КХЛ СКА и «Спартак» встречались дважды, и обе серии закончились всухую. Победа красно-белых в 2009 году была как будто в другой жизни, да и с 2011 года, когда СКА выиграл со счётом 4-0, тоже утекло немало воды. В нашем конкурсе прогнозистов лишь 13 человек верят, что «Спартак» сможет зацепить в первом раунде хотя бы одну игру, а итоговую победу все без исключения отдают петербуржцам. Слишком неравны силы. Так казалось до сегодняшнего дня.

10 лет назад СКА ещё не был таким могущественным, но вряд ли тогда кто-то ожидал, что «Спартак» управится с петербуржцами в первом раунде за три матча. Борьба в той серии была ожесточённой, все матчи завершились в одну шайбу, во всех были сильнее красно-белые.

С тех пор СКА стал одной из сильнейших команд лиги и базовым клубом сборной России, выиграл два Кубка Континента и два Кубка Гагарина и каждый год является претендентом на чемпионский титул. «Спартак» пережил потерю спонсора, уход на год из КХЛ, возвращение в лигу и звание фарм-клуба СКА, куда из Петербурга отправляют не подошедших игроков. Сейчас красно-белые перешли в разряд середнячков, но уровни у команд всё равно несопоставимы.

В прошлом году СКА прошёл в первом раунде «Северсталь» в четырёх матчах, «Спартак» проиграл ЦСКА 0-4, забив одну шайбу за всю серию. В этом году «армейцы» взяли все четыре матча в регуляке с общим счётом 13-3. Преимущество петербуржцев на бумаге было несомненным. Первые минуты игры это подтвердили. «Спартак» не спешил даже пересекать чужую синюю линию. Шутка ли, первый бросок красно-белые нанесли только в середине периода! И хоть он не таил никакой опасности, но как будто придал гостям энергии. Тут же они проверили Шестёркина ещё раз, и ещё, потолкались на пятачке, завелись.

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За то, что СКА не забил, «Спартак» должен благодарить своего вратаря. Матч начался с атаки Кузьменко, после которой Гудачеку пришлось отбивать шайбу головой, и потом он ещё не раз спасал свою команду. Первое большинство получил СКА, но провёл две минуты, мягко говоря, бездарно. Это было удивительно, когда на розыгрыш лишнего выходят Никита Гусев, Патрик Херсли и Павел Дацюк, стоит ожидать хотя бы красивых комбинаций и постоянного давления, но СКА с трудом мог зайти в зону.

И если этого было недостаточно, то дальше и вовсе случилось необъяснимое. Петербуржцы в регулярном чемпионате были вторые в лиге по игре в меньшинстве, пропустив только 16 шайб в 62 матчах. «Спартак» в концовке периода реализовал две попытки из двух. Сначала все поверили, что Илья Зубов будет добивать сам, а он отдал на пустые ворота Робину Ганзлу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Через минуту удалился Андрей Кузьменко, и Мартиньш Карсумс удвоил счёт точным броском с близкого расстояния. «Спартак» за первый период забил в два раза больше, чем в плей-офф-2017/18 и почти столько же, сколько в матчах этого сезона со СКА.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Вынесут и не заметят. Все боятся ставить против ЦСКА, СКА и «Автомобилиста» Эксперты «Предсказамуса» сделали 128 прогнозов, и только один из них не в пользу ведущих клубов Западной и Восточной конференций.

«Спартак» не выглядел непобедимым соперником ни в гладком чемпионате, ни в первом матче серии, но и СКА выглядел разобранным и не готовым к плей-офф. Отдельные игроки пытались создать что-то самостоятельно, но не было видно, за счёт чего петербуржцы будут переламывать хоть встречи. Илья Воробьёв со второго периода стал вносить изменения в звенья и бригады большинства, но всё было тщетно. «Спартак» уже почувствовал, что может победить, а СКА всё не мог найти свою игру.

В последних восьми сезонах «армейцы» неизменно проходили первый раунд, даже поражения в отдельно взятом матче случались крайне редко. Вот так, с обидного поражения, СКА не начинал плей-офф с 2016 года, когда в принципе провёл странный сезон и не был фаворитом. Да что говорить, СКА с 2010 года ни разу не уходил с площадки в первом раунде с баранкой в графе забитые голы.

«Спартак» совершил практически невозможное – повёл в серии со СКА. И отобрал преимущество домашней площадки. В первых раундах Запада сенсаций уже давно никто не ждёт, и объективно, шансы СКА на итоговую победу если и уменьшились, то совсем незначительно. Что сегодня было – досадная случайность, или Алексей Жамнов разгадал секрет побед над «армейцами»? По крайней мере, «Спартак» подарил интригу в Западной конференции. Без неё было бы совсем скучно.