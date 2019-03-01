«Ты — лжец и иуда!» Джон Таварес запомнит этот день надолго

Эту дату болельщики «Нью-Йорк Айлендерс» уже давно пометили в своих календарях. Впервые с минувшего лета на Лонг-Айленд вернулся Джон Таварес — многолетний капитан и лидер «островитян», променявший их на клуб-мечту своего детства.

«Я потерял рассудок». Как Таварес принимал главное решение в жизни Новичок «Торонто» попросил прощения у болельщиков «Айлендерс».

Перед визитом в старенький «Нассау Колизеум» нынешний центрфорвард «Торонто» сказал, что надеется на позитивный приём. Эта надежда оказалась ложной: таблички и свитера с надписью «Tavares 91» злые фанаты поменяли на «Traitor» (изменник) и прочие «ласковые» прозвища, а уровень агрессии был максимальным.

«Я действительно стараюсь не думать об этом. Я уже много раз говорил, что с первого дня после драфта ощущал себя как настоящий «островитянин». Я любил эту команду и отдавал ей всё, что у меня было. Как бы ни сложилось сейчас, я никого не должен ни в чём убеждать. У меня достаточно других поводов для беспокойства. Я просто пытаюсь играть в свою игру и помогать «Мэйпл Лифс» достичь результата», — пытался быть спокойным сам Таварес.

Своего нападающего поддержал наставник «кленовых листьев» Майк Бэбкок, но лишь подлил бензина в огонь. «Лучшее в фанатах — это то, что они платят деньги и говорят, что хотят. Джон — хороший человек. Он был хорош, играя в «Айлендерс», и он хорош сейчас у нас. Он просто принял решение вернуться домой. Я не знаю, как его можно в этом обвинять», — сказал Бэбкок.



Уже во время предматчевой разминки горячие болельщики «Айлендерс» устроили Таваресу запоминающийся приём. Для начала его встретил громогласный клич: «Бу-у-у», а на площадку полетело несколько игрушечных пластиковых змей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треннеро.



На трибунах появились плакаты с надписью «We don't need you» (Ты нам не нужен), «Таварес — лжец», «JT — отстой», «Спасибо, что ушёл» и даже «Таварес — иуда».

Карьера Джона Тавареса в «Айлендерс»:

9 сезонов,

669 матчей,

272 гола (7-й в истории клуба),

349 передач (5),

621 очко (5).

Когда Таварес уходил с разминки в подтрибунное поммещение, в него метнули игровым свитером «Айлендерс» с его фамилией. Бросок был явно натренирован, но получился слишком сильным — снаряд перелетел цель, а задерживаться, чтобы рассмотреть его, Джон благоразумно не стал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.



Сама игра также была полна событий, связанных с Таваресом и его бывшими поклонниками. Едва форвард вышел на свою первую смену, как на него пролился дождь из ругательств, свиста, гула и многих других вариантов выражения недовольства.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



В одной из пауз на видеокубе был показан специальный ролик-трибьют в честь Тавареса. Все хоккеисты «Айлендерс» по-хоккейному поаплодировали бывшему капитану «островитян», стуча клюшками по льду. Сам Джон не отрываясь смотрел на экран, очевидно, с трудом сдерживая эмоции. Некоторые из зрителей тоже аплодировали Таваресу, но после окончания ролика он поприветствовал болельщиков, за что получил новую порцию «буканья».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



«Очевидно, у людей есть своё мнение относительно меня, но я не могу это контролировать. Я просто пытался показать свою признательность за ту поддержку, которую ощущал на протяжении девяти лет в «Айлендерс», — сказал Таварес. «Если они так на него реагируют, значит, он не зря провёл здесь 9 лет. Вот если бы им было всё равно, тогда можно было бы на него злиться», — сказал ветеран Патрик Марло.



Обидней всего для форварда «Торонто», вероятно, было разгромное поражение «кленовых» со счётом 1:6.



Местная пресса также не была ласкова по отношению к 91-му номеру «Торонто».

«Понимаете, «Колизеум» — это особое, интимное место. Тут трибуны очень близко. Их можно ощущать и чувствовать, как они дышат тебе в шею», — сказал после матча наставник «Айлендерс» Барри Тротц.

«Есть такая поговорка, что, перед тем как понять человека, нужно пройти милю в его сапогах. Так вот, в моей обуви никто из них не ходил и не знает, как я принимал решение. Я пытался быть открытым и честным. Я просто принял решение и двинулся вперёд. Я ожидал враждебности, болельщики «Айлендерс» всегда были безжалостны к сопернику. Но мне приятно, что клуб выразил мне признательность за мою игру здесь на протяжении девяти лет», — сказал Таварес после матча.



1 апреля «кленовые листья» совершат ещё один визит на Лонг-Айленд. Можно поспорить, что это вновь будет горячим событием.