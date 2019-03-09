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Александр Барков отдал 5 передач в одном матче и установил рекорд «Пантерз»

Максим Замятин
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Концерт тройки Дадонова: 12 очков на троих и клубный рекорд впридачу!
У «Миннесоты» от страха даже вратарь убежал.
Хоккей / НХЛ

«Флорида» в нынешнем сезоне не слишком часто балует своих болельщиков яркими результатами. «Пантер» вполне можно причислить к числу тех, кто неожиданно плохо провёл сезон, но иногда главным атакующим силам южан удаётся выдать настоящий матч-концерт. Именно так произошло в игре «Пантерз» и «Миннесоты», которая, в отличие от соперников, имеет все шансы завоевать кубковую путёвку. «Кошкам» же до матча требовалось отыграть 11 очков отставания от «Монреаля», который замыкал зону плей-офф на Востоке, но мотивацией для команды Боба Бугнера наверняка было разгромное поражение от «Уайлд» в середине декабря (1:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2019, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6 : 2
3:0, 2:2, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 01:01 (5x5), 2:0 – Уигар (Барков, Дадонов) – 16:51 (5x5), 3:0 – Уигар (Дадонов) – 18:31 (5x5), 4:0 – Хоффман (Барков, Юбердо) – 23:34 (5x3), 4:1 – Браун (Бродин, Фер) – 29:02 (5x5), 5:1 – Мэтисон (Юбердо, Барков) – 37:40 (5x5), 5:2 – Фолиньо (Силер, Браун) – 37:55 (5x5), 6:2 – Мэтисон (Барков, Юбердо) – 50:23 (5x5)

На этот раз у фанатов в Санрайзе был настоящий праздник. Уже к исходу первого периода «Флорида» вела со счётом 3:0, хотя и по броскам, и по попыткам бросить было полное равенство (7 — 7, 15 — 15). Открыл счёт Джонатан Юбердо, а последовавший позже голевой дубль Маккензи Уигара придал «пантерам» необходимой уверенности, а Александр Барков и Евгений Дадонов набрали за первые двадцать минут по 2 очка за голевые передачи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Флориды».

Барков в этом матче был просто неудержим. Российский финн сделал 5 голевых передач, установив новый клубный рекорд, а заодно новое личное достижение по очкам за одну игру. «5 передач — это хорошая отметка. Это просто передавал шайбу своим парням, а они уже забивали», — кратко объяснил Барков свой успех. До рекорда всей НХЛ ему не хватило двух голевых передач, а до личного рекорда результативности за сезон Александра отделяет 3 очка (78, сейчас у него 75).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Самый эффектный гол в матче забил Майк Хоффман, который великолепным броском в касание сделал счёт 4:0 в пользу «кошек».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

При счёте 4:1 интересный эпизод произошёл с голкипером «Миннесоты» Алексом Стэлоком. В одном из эпизодов игрок «Уайлд», атакованный Майком Хоффманом, упал, и голкипер подумал, что назначен отложенный штраф. Стэлок рванул на скамейку запасных, стремясь смениться на шестого полевого, но когда «Флорида» перехватила шайбу, игра не была остановлена.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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