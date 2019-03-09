Концерт тройки Дадонова: 12 очков на троих и клубный рекорд впридачу!

«Флорида» в нынешнем сезоне не слишком часто балует своих болельщиков яркими результатами. «Пантер» вполне можно причислить к числу тех, кто неожиданно плохо провёл сезон, но иногда главным атакующим силам южан удаётся выдать настоящий матч-концерт. Именно так произошло в игре «Пантерз» и «Миннесоты», которая, в отличие от соперников, имеет все шансы завоевать кубковую путёвку. «Кошкам» же до матча требовалось отыграть 11 очков отставания от «Монреаля», который замыкал зону плей-офф на Востоке, но мотивацией для команды Боба Бугнера наверняка было разгромное поражение от «Уайлд» в середине декабря (1:5).

На этот раз у фанатов в Санрайзе был настоящий праздник. Уже к исходу первого периода «Флорида» вела со счётом 3:0, хотя и по броскам, и по попыткам бросить было полное равенство (7 — 7, 15 — 15). Открыл счёт Джонатан Юбердо, а последовавший позже голевой дубль Маккензи Уигара придал «пантерам» необходимой уверенности, а Александр Барков и Евгений Дадонов набрали за первые двадцать минут по 2 очка за голевые передачи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Флориды».

Барков в этом матче был просто неудержим. Российский финн сделал 5 голевых передач, установив новый клубный рекорд, а заодно новое личное достижение по очкам за одну игру. «5 передач — это хорошая отметка. Это просто передавал шайбу своим парням, а они уже забивали», — кратко объяснил Барков свой успех. До рекорда всей НХЛ ему не хватило двух голевых передач, а до личного рекорда результативности за сезон Александра отделяет 3 очка (78, сейчас у него 75).

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Самый эффектный гол в матче забил Майк Хоффман, который великолепным броском в касание сделал счёт 4:0 в пользу «кошек».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

При счёте 4:1 интересный эпизод произошёл с голкипером «Миннесоты» Алексом Стэлоком. В одном из эпизодов игрок «Уайлд», атакованный Майком Хоффманом, упал, и голкипер подумал, что назначен отложенный штраф. Стэлок рванул на скамейку запасных, стремясь смениться на шестого полевого, но когда «Флорида» перехватила шайбу, игра не была остановлена.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.