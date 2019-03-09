Битва двух СКА и игроки из ВХЛ и КХЛ. Каким будет плей-офф МХЛ

Уже сегодня стартует плей-офф десятого сезона МХЛ. За Кубок Харламова поборются по 8 команд из Западной и Восточной конференции. В первом раунде команды сыграют серии до трёх побед, и мы коротко рассказываем о каждом противостоянии.



Расписание игр Кубка Харламова-2018/19

Западная конференция

СКА-1946 (1) – СКА-Варяги (8)

Личные встречи в регулярке: 5:1, 3:2, 5:1, 1:4



В первом же раунде состоится питерское дерби, между собой сыграют команды из одной системы. СКА-1946, после поражения в финале Кубка Харламова в прошлом году, сейчас смог выиграть регулярный чемпионат, СКА-Варяги же попали в плей-офф буквально в последний момент, обогнав «Крылья Советов». Для «Варягов» нынешний сезон – дебютный в МХЛ, командой руководит Лев Бердичевский, а помогает ему Михаил Милёхин, который в прошлом сезоне как раз работал в СКА-1946 и дошёл с ними до финала. Сейчас «сорок шестых» тренирует Александр Савченков.

В этом противостоянии можно будет понаблюдать за игрой бронзовых призёров МЧМ-2019 Ивана Морозова и Кирилла Марченко, ярких форвардов Алексея Ожгихина и Дмитрия Овечкина. Стоит присмотреться и к местному воспитаннику СКА-1946 Алексею Цыплакову. 32 очка в 54 играх – более чем достойный результат для игрока 2001 года рождения. Больше того, Цыплаков уже успел дебютировать в ВХЛ, сделав три голевые передачи в четырёх играх за СКА-Нева, и даже провёл один матч в текущем розыгрыше плей-офф. В составе СКА-Варягов особое внимание уделяем лучшему бомбардиру команды Илье Алтыбармакяну, младшему брату форварда «Сочи», а также голкиперу Ярославу Аскарову, которому специалисты прочат большое будущее.

«Равнялся на Куика, но так играть нельзя». У СКА растёт свой Василевский Ярослав Аскаров впервые увидел море в 14 лет, сам он очень душевный парень из простой русской семьи, и о нём уже говорят в Америке.

Фото: 1946.ska.ru

МХК «Динамо» СПб (2) – МХК «Спартак» (7)

Личные встречи в регулярке: 3:1, 3:2, 5:3, 3:1



Ещё один питерский представитель МХЛ МХК «Динамо» в первом раунде встретится с молодёжкой «Спартака». Бело-голубые под руководством Виктора Белякова, который по ходу сезона сменил на этом посту Сергея Орешкина, завершили регулярку серией из восьми побед подряд и к плей-офф подходят в оптимальной форме. Красно-белые, ведомые Владимиром Тюриковым, также мощно накатили на финиш первого этапа чемпионата, но декабрьский спад не позволил МХК «Спартак» претендовать на место выше седьмого в Западной конференции.

Это противостояние будет сражением лучших бомбардиров и снайперов нынешнего сезона МХЛ. У «динамовцев» отмечаем Антона Васильева, который в этом чемпионате стал самым результативным игроком за всю историю МХЛ – в 212 матчах на счету 20-летнего форварда 223 (89+134) очка. Васильев стал и лучшим бомбардиром прошедшей регулярки, а третье место занял его одноклубник Антон Назаревич. Между двумя хоккеистами «Динамо» в этом списке расположился «спартаковец» Михаил Шалагин, лучший снайпер МХЛ. Он наколотил 48 шайб, побив рекорд Фёдора Малыхина по голам за один сезон.

«Локо» (3) – «Русские Витязи» (6)

Личные встречи в регулярке: 4:3 Б, 5:1, 1:2 ОТ, 2:1



Действующий чемпион МХЛ из Ярославля сразится в первом раунде с «Русскими витязями». «Локо» уже четвёртый год тренирует Дмитрий Красоткин, воспитывающий очередное поколение будущих чемпионов. Нынешняя ярославская команда периодически проседала в сезоне, но всё равно видится одним из главных претендентов на Кубок Харламова. Подольская молодёжка под руководством Максима Беца довольно уверенно провела регулярку и теперь попробует выбить из плей-офф мощного оппонента. В прошлом сезоне «Русские витязи» сошли с дистанции как раз после встречи с ярославцами в плей-офф.



У «Витязей» в составе отмечаем лучшего бомбардира команды Никиту Гончарова, сыгравшего 13 матчей в КХЛ, и ещё одного результативного форварда Захара Бардакова. Подмосковной команде стоит опасаться в первую очередь 18-летнего Александра Дарьина, ставшего вторым бомбардиром «Локо» в регулярке. Это быстрый и техничный форвард, который забросил на первом этапе чемпионата 20 шайб.

Фото: hclokomotiv.ru

«Красная армия» (4) – «Алмаз» (5)

Личные встречи в регулярке: 1:2, 3:2 Б, 1:0, 1:4



«Армейцы» пережили в этом сезоне серьёзную перестройку, но это не помешало им выступить как всегда стабильно и уверенно завоевать место в плей-офф. Главным тренером этой команды является Альберт Лещёв, в плей-офф «Красная Армия» традиционно будет в числе фаворитов. Соперник у москвичей – череповецкий «Алмаз», одна из двух команд МХЛ (вместе со «Стальными лисами»), которая не пропустила ещё ни одного розыгрыша плей-офф. Впрочем, побед в Кубке Харламова у череповчан пока не было. Под руководством Евгения Ставровского «Алмаз» ровно прошёл дистанцию регулярки, несмотря на серьёзное обновление состава, и сейчас готов побороться с двукратным чемпионом лиги.



Персонально в этом противостоянии стоит выделить лучшего бомбардира «армейцев» в сезоне Максима Соркина, у череповчан же вне конкуренции Владислав Фёдоров, обогнавший всех партнёров по количеству очков, голов и результативных передач, и уже успевший дебютировать одним матчем за «Северсталь».

Восточная конференция

«Мамонты Югры» (1) – «Белые медведи» (8)

Личные встречи в регулярке: 2:3 Б, 3:0, 3:1, 2:1



Команда из Ханты-Мансийска второй год подряд первенствовала в Восточной конференции, и теперь перед ней стоит задача улучшить результат и в плей-офф – в прошлый раз «Мамонты» остановились во втором раунде. Интересно, что подопечные Дмитрия Бурлуцкого стали вторыми по заброшенным шайбам на Востоке и первыми по надёжности обороны во всей лиге. У соперника «Мамонтов» из Челябинска получился непростой регулярный чемпионат, они, подобно своим старшим товарищам из «Трактора», попали в плей-офф лишь в конце регулярки. Зато команда Максима Смельницкого стала самой результативной в Восточной конференции.



В этой серии особое внимание будет приковано к ханты-мансийской тройке Сергей Голоднюк – Кирилл Кожевников – Денис Латышевич, которая и привела «Мамонтов» к лидерству в регулярке на Востоке. «Белых Медведей» перед плей-офф усилил один из лучших бомбардиров первой половины регулярного чемпионата МХЛ Егор Степанов. Последнее время 19-летний форвард играл в ВХЛ, набрав 5 (2+3) очков в 18 играх за «Челмет». Степанов получил хороший опыт игры во взрослом хоккее (в среднем 12 минут за матч в ВХЛ), после чего убойно провёл концовку регулярки в МХЛ, набрав 10 (2+8) очков в шести матчах. В следующем сезоне он будет стучаться в основу «Трактора» и молодёжную сборную России, а пока постарается помочь «Белым Медведям» сотворить главную сенсацию первого раунда на Востоке.

«В Словакии жили у президента клуба». Новый талант из системы «Трактора» Необычная история нападающего Егора Степанова.

Фото: hctraktor.org

«Авто» (2) – «Снежные барсы» (7)

Личные встречи в регулярке: 4:1, 4:0, 5:0, 1:3



Екатеринбуржцы сильно провели регулярный чемпионат, подопечные Виталия Соловьёва сумели сделать выводы из неудачного старта регулярки, преобразились и включились в гонку за лидерство в конференции с «Мамонтами Югры». Концовку «Авто» немного смазал, но сумел остаться на втором месте Востока. Противостоять уральцам будут «Снежные барсы» из Астаны, не выходившие в плей-офф последние два года. Нынешний сезон подопечные Сергея Старыгина также начали не лучшим образом, но смогли преобразиться после поездки в Канаду на Молодёжный чемпионат мира. Там сборная Казахстана, почти целиком составленная из «барсов», сумела сохранить прописку в элитном дивизионе, а заряженные позитивом и ещё больше сплотившиеся хоккеисты после возвращения смогли забронировать место в розыгрыше Кубка Харламова. «Авто» будет не так просто расколоть этот крепкий орешек, в составе которого отметим Артура Гатиятова, Саяна Данияра и Батырлана Муратова.

«Толпар» (3) – «Реактор» (6)

Личные встречи в регулярке: 3:1, 3:4, 4:2, 1:4



«Толпар» под руководством Алика Гареева провёл неплохой сезон, обошёлся без провалов, и в плей-офф уфимцы вполне могут мечтать об успехах первых лет, когда команда дважды завоёвывала бронзу. «Реактор» серьёзно обновился после двух успешных сезонов, но и в этот раз зашёл в плей-офф достаточно уверенно. Под руководством Вячеслава Касаткина «Реактор» постарается с новыми лидерами вновь побороться за Кубок Харламова.

В этом противостоянии будет на кого посмотреть как с одной, так и с другой стороны. У «Толпара» выделяем Антона Пачина и Алексея Пустозёрова, а также голкипера Дмитрия Брагинского, который вполне успешно заменил Даниила Тарасова. В «Реакторе» главными действующими лицами должны стать Арсен Хисамутдинов и Булат Шафигуллин, довольно много поигравшие в этом сезоне за «Нефтехимик» в КХЛ.

«Стальные лисы» (4) – «Омские ястребы» (5)

Личные встречи в регулярке: 4:1, 4:1, 3:4, 1:2



Извечное омско-магнитогорское противостояние состоится в МХЛ уже в первом раунде. «Стальные лисы» прошли регулярку без особых спадов, и были близки к тому, чтобы занять место повыше, но до «Толпара» подопечным Дмитрия Стулова не хватило всего одного очка. «Ястребов» порой лихорадило на первом этапе чемпионата, но серии поражений каждый раз сменялись несколькими успехами подряд, и в итоге омской команде удалось занять довольно высокую пятую строчку Востока. Если учесть, что последние два года «ястребов» и вовсе не было в плей-офф, то это просто отличный результат.



В составе «Стальных лисов» любопытно будет посмотреть на бронзового призёра МЧМ-2019 Савелия Ольшанского, лучшего бомбардира команды в регулярке Никиту Рожкова, а также сына Дениса Платонова Юрия, который также проводит отличный сезон. У «ястребов» бремя лидерства наверняка взвалят на себя Роман и Илья Баданины, чей братский дуэт стал самым результативным у омичей на первом этапе чемпионата.