Фаворит ли «Авангард» и в чём сила Уфы? Николишин – о полуфиналах Востока

Полуфиналы конференции в плей-офф КХЛ берут старт и на Востоке. Перед началом противостояний «Барыс» — «Авангард» и «Автомобилист» — «Салават Юлаев» на вопросы корреспондента «Чемпионата» ответил известный в прошлом хоккеист и тренер Андрей Николишин.

«У Бобкова были проблемы с психологией»

— «Авангард однозначный фаворит в серии с «Барысом»?

— Да я бы так не сказал. Всё-таки «Барыс» вторым закончил, а «Авангард» пониже, поэтому нельзя называть омичей фаворитами. Да, они прошли «Ак Барс», но это не говорит о том, что всё так однозначно.

— Какие видите слабые места у «ястребов»?

— Детально не разбирал команду, но, наверное, всё-таки вратарская линия не слишком опытная для игр плей-офф, у них не было ещё больших сражений. Если серия затянется, надо будет смотреть, как вратари «Авангарда» себя поведут. В поле ребята молодые, озорные у омичей, быстрые, активные, но «Барыс» сумеет навязать борьбу. У астанинцев хорошее большинство, отличные легионеры. Если начнут выигрывать в серии, то сложно сказать, как будет складываться противостояние, потому что «Авангард» ещё в положении отыгрывающегося не находился.



— Если говорить о вратарях: Игорь Бобков признан лучшим в своём амплуа в первом раунде, а Хенрик Карллсон и Доминик Граховина немало пропустили от «Торпедо».

— Вратари «Барыса» — это отдельная тема, считаю, что это самое слабое место у команды. Что касается голкиперов омичей, то скажу следующее: «Авангард» играет в очень быстрый атакующий хоккей, но часто нарывается на контратаки. И если вратари не подтащат, то у «Барыса» есть нападающие, которые знают, как забивать. Североамериканцы играют продуктивно, нагло, с хорошими бросками. И как здесь себя поведёт тот же Бобков, это большой вопрос. Когда он играл в «Адмирале» у него была проблема именно в психологии: пропускал несколько шайб, переживал и не мог потом собраться. Поэтому сложно сказать, как он себя поведёт сейчас, если такая ситуация возникнет. Очень надеюсь, что он преодолел этот комплекс.

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— Может ли сказаться на «Авангарде» потеря игрового ритма?

— Вряд ли. Они же готовились, тренировались.



— «Барыс» подсел физически после семи матчей с «Торпедо»?

— Однозначно, ведь играли одни и те же ребята, матчи вытаскивали. Это отнимает много сил.

— Где тогда «Барысу» искать резервы?

-Всё банально – через отдых и тренировочный процесс. Это уже задача тренера по физподготовке, они же готовились не на одну серию плей-офф, а для того, чтобы бороться за кубок. Для «Барыса» семиматчевая серия с «Торпедо» стала хорошей проверкой на закалку, характер, на умение преодолевать себя. Это тоже даёт положительные эмоции.

— У Андрея Скабелки будет особенная мотивация на «Авангард»?

— Конечно, лучше спросить у Андрея Владимировича. Но любому тренеру хочется доказать свою профпригодность бывшей команде. Наверное, это будет дополнительный стимул и для Скабелки, и для его команды. Игроки будут на подсознании иметь это в виду и мотивировать себя на дополнительную поддержку тренера.

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— Скажется на «Барысе» потеря Кевина Даллмэна и Романа Старченко?

— Конечно, это ведущие игроки команды. Старченко – много забивает, Даллмэн многие годы является одним из лучших защитников не только «Барыса», но и вообще в КХЛ.

«У «Автомобилиста» была прогулка, а «Салават» — совсем другой соперник»

— Можно говорить, что «Салават Юлаев» преобразился по сравнению с регуляркой?

— Да они и в гладком чемпионате играли неплохо. Просто у них чередовались взлёты и падения, но это естественно, когда приходит новый тренер. Идёт обычная притирка, и очень трудно пройти сезон на одной волне. В принципе, команда игровая, рабочая, отличный состав, вратарская линия усилилась с приходом Метсолы, плюс в атаке Умарк и Ко здорово выглядят и решают исходы матчей. Да и Владимир Ткачёв наконец-то разыгрался. Он весь сезон ерундой занимался, сейчас раскрылся. Может быть, ещё Антон Бурдасов в строй вернётся. Так что Уфа – отлично укомплектованная команда, и нельзя их сбрасывать со счетов.

— «Автомобилист» мощно прошёл регулярку и первый раунд…

— У них не такой опытный состав, есть хорошие игроки, но никто из них ничего не выиграл. Да, собрали в этом году боеспособный коллектив, поставили хорошего тренера, всё сложилось. Но у них была очень лёгкая прогулка в первом раунде, «Трактор», при всём уважении, не составил конкуренции должной. Сейчас будет совсем другой соперник, который будет кусаться, и как себя поведут ребята из «Автомобилиста» — большой вопрос. С этим были проблемы у уральцев и в регулярке, они много матчей основным своим конкурентам за Кубок Гагарина проиграли.



— Тройка Александра Кадейкина может вслед за лидерами «Магнитки» «выключить» и ведущих игроков «Автомобилиста»?

— Я уж не знаю, как решит тренерский штаб «Салавата», кто будет против кого играть. Я не сказал бы, что Кадейкин напрочь закрыл Мозякина, у «Магнитки» просто некому больше там забивать. Да и Мозякин не молодеет, тащил весь сезон на себе команду, больше вопросы к другим звеньям. И всё равно звено Сергея забивало голы, зарабатывало очки. Да, не в таком количестве, как мы привыкли, но тем не менее. В серии с «Автомобилистом» мне сложно сказать, будет ли Уфа размениваться против какого-либо звена или нет. Я бы, наверное, не стал концентрироваться, скажем, только на звене Доуса, но тут у каждого тренера по-своему.

Проход «Магнитки» для Уфы не потолок. «Салават» — новый фаворит Востока? У команды Николая Цулыгина есть потенциал, чтобы пойти далеко в этом плей-офф.

— Коварж против Метсолы, кому отдаёте предпочтение?

— Два очень сильных вратаря, зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Единственное, в последних матчах у Коваржа возникли проблемы с первыми бросками, допускал много отскоков перед собой, а Метсола более предпочтительно смотрелся. С «Магниткой» у Юхи было достаточно много работы, там большие, крупные нападающие, много бросали, но он справился.

Ошибались ли вы, оценивая тренерские способности Цулыгина?

— Николай Цулыгин и Андрей Мартемьянов ещё никогда не забирались так высоко. Скажется нехватка тренерского опыта?

— Здесь многое будет зависеть от помощников. Конечно, у Мартемьянова побольше опыта, чем у Цулыгина, но тренерский штаб должен целиком сработать. Я бы не выделял одного главного тренера, всё будет зависеть от командной работы наставников, как они сумеют разобрать соперника, оценить свои силы. На самом деле, будет очень интересно!