Макгрегор сходил на хоккей в НХЛ. И даже тут старался выглядеть круче Хабиба

День святого Патрика в Бостоне, где с самого начала было много ирландских эммигрантов – праздник, который чтят и отмечают с большим размахом. В этом году «Бостон» отпраздновал с особенным шиком, пригласив на матч с «Коламбусом» главную ирландскую звезду в мире – Конора Макгрегора.

Эпатажный Макгрегор на «Бостоне»

Где Макгрегор – там шоу и эпатаж. Фирменной развязной походкой он зашёл в раздевалку «Бостона» перед игрой и зарядил пламенную речь, прохаживаясь по логотипу команды. Кажется, ему не объяснили, что так делать не принято. «Когда я говорю «Бостон», вы говорите «силён». Помните, сила в единстве. Мы должны поддерживать друг друга. Посмотрите налево, посмотрите направо, за этих людей вы бьётесь. Ребята, желаю вам самого лучшего. Вперёд, «Бостон Брюинз»! Кто капитан? Возьми эту шайбу, когда я проведу вбрасывание. Это твоя шайба, это твоя арена! Кто тут любит подраться? Все! Вы – победители и бойцы! Размажьте их, пленных не брать! Вперёд, «Бостон Брюинз»!».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Конора Макгрегора.



Выглядело всё напыщенно и эффектно, как и сам Макгрегор, но слишком уж показушно. Да и хоккеисты явно не разделяли энтузиазм Макгрегора. Посмеивались, хлопали, но отвечали на его заряды не слишком громко и мало понимали, зачем все эти мотивационные речи.

Макгрегору вручили зелёный свитер – в таких команды выходят на раскатку в День святого Патрика. Он вышел на лёд, когда на кубе показывали видео в его честь, и с присущей ему помпой стал заводить трибуны, произвёл символическое вбрасывание и сделал последнее напутствие капитану «Бостона» Здено Харе.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



«Бостон» подошёл к игре с «Коламбусом» с серией из трёх поражений и без лишних мотиваций был настроен прервать полосу неудач. Главным героем стал Брэд Маршан, которого вполне можно назвать хоккейным Макгрегором. Миниатюрный нападающий обожает задирать соперников и провоцировать их поцелуями и прочими странными вещами. Сегодня он забил победный гол в овертайме, после чего спародировал походку Конора.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



Макгрегор был доволен и он даже ретвитнул запись Маршана в «твиттере»: «Я не выиграл пояс, как Макгрегор, но, думаю, его походку исполнил на отлично».

«Надеялся забить, чтобы показать важную походку Макгрегора. Ещё перед матчем это придумал. Не каждый день в раздевалку приходят такие легенды, как Конор, хотелось сделать что-то необычное. Он невероятный парень, очень энергичный, но при этом вёл себя скромно. Он был счастлив быть здесь, со всеми пообщался. Для меня честь встретиться с ним, всему городу понравилось, и нам тоже, мы это надолго запомним», — сказал Маршан. Брэд, и это ты называешь скромностью?

Скромный Хабиб на СКА

Казалось, Макгрегор даже на хоккейном матче старался перещеголять Хабиба Нурмагомедова — чемпиона UFC, которому осенью проиграл бой. В октябре россиянин продемонстрировал интерес к хоккею, выразив поддержку СКА, а в декабре даже присутствовал на «армейском» дерби, которое проходило на «Газпром Арене». Держался он более чем скромно – никакой игры на публику, никаких видео из раздевалки. Отбивал кулачки игрокам СКА на представлении команд, произвёл символическое вбрасывание вместе с внуком и правнуком Николая Пучкова – легендарного тренера СКА, с неподдельным интересом наблюдал за игрой, а после неё зашёл в раздевалку СКА (естественно, без камер и трансляций в «Инстаграме»), и смущался при виде журналистов.

Фото: vk.com/ska

Тот матч СКА проиграл, но присутствие Хабиба вдохновило Виктора Тихонова и Павла Карнаухова на жаркий бой. «Обычно я смотрю бои Хабиба, сегодня повезло — он посмотрел мой бой. Можно сказать, мечта сбылась. Когда мы выскакивали на лёд перед игрой, он всем ручки отбивал. А я только в последнюю секунду заметил, что это он, не ожидал его увидеть и отбить «пятёру». Это добавило эмоций, было здорово. Никогда не забуду этот момент», — сказал тогда Тихонов, который серьёзно увлекается единоборствами.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Хабиб тоже был впечатлён боем и пошутил о том, что после боя главное – не прыгать на зрителей, как сделал он сам в порыве эмоций после победы над Макгрегором.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.