Мы помним, мастерюга. Два года без Сергея Гимаева

Ровно два года прошло со дня смерти замечательного человека и комментатора, любимого всеми хоккейного эксперта Сергея Наильевича Гимаева. Или просто Наилича, как называли Гимаева друзья и коллеги. 18 марта 2017 года до сих пор словно пелена на глазах. Словно ком, застрявший в горле.

Ничто не предвещало беды. Гимаев вместе с другими хоккейными ветеранами отправился в Тулу, где прославленные хоккеисты проводили товарищеский матч. Сергей Наильевич, несмотря на жёсткий рабочий график, всегда находил время для хоккея. Игры, которой он посвятил всю свою жизнь и во время которой умер.



Причиной смерти, как выяснилось позже, стала ишемическая болезнь сердца. Гимаев, не жалея себя, буквально «сгорел», он почувствовал себя плохо на льду. Наилича отвели в раздевалку, но спасти его жизнь врачи не смогли.



Ранее, менее месяца назад от даты смерти Гимаева, ушёл из жизни прославленный «армейский» ветеран Владимир Петров. Гимаев был на прощании с мэтром, мы побеседовали с Сергеем Наильевичем в стенах ЛДС ЦСКА. Было даже невозможно подумать о трагедии. Гимаев выглядел подавлено (учитывая, что был на траурном мероприятии), но никакой усталости, никаких жалоб на здоровье. Отличный внешний вид.

Он обижался, но прощал. Последняя история в память о Сергее Гимаеве В Москве простились с тренером и комментатором Сергеем Гимаевым, который скончался 18 марта в Туле во время матча ветеранов.

Отличительная черта Гимаева – он был строг, но справедлив. Он никогда не мог обидеть человека, никогда не смотрел на кого-то сверху вниз. Сергей Наильевич общался и фотографировался с болельщиками, давал советы некоторым тренерам (к мнению Наилича прислушивался даже Олег Знарок), прекрасно разбирался в хоккее.

Сергей Гимаев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Я его всегда боялся. Вот в каком плане: а вдруг он задаст вопрос, на который я не найду ответа? Есть такие могучие люди, которые одним взглядом тебя могут унасекомить или наоборот подарить вдохновение. Я всегда боялся, что он скажет — ну что же ты несёшь? И без того тщательную подготовку к эфиру или репортажу приходилось утраивать. Потому что я видел, как он относился к делу, как ценил каждую секунду. Наша работа, как и хоккей — командная. Так что таким отношением к себе, он менял и меня.

Он показывал, как надо работать. И он всегда всё хотел успеть, одновременно оказаться везде.



Всем знакомо такое ощущение — вот всё хорошо, но что-то всё-таки не хватает. У Наилича было редкое качество, даже талант — полностью заполнять собой любое пространство, комнату или репортаж. Не важно. А потому его везде и всегда не хватало. Он это прекрасно знал и стремился помочь людям чувствовать себя полноценными. Это свойство большого человека и особой личности, — вспоминает Гимаева его друг, известный комментатор и ведущий Денис Казанский.



Действительно, порой Гимаева побаивались. Но исключительно из-за уважения к нему и его профессионализму. К его желанию стать лучшем самому и повести за собой других, более молодых коллег-товарищей. Гимаев никогда не стоял на месте, вся его телекарьера – один большой рывок к вершине комментаторского искусства.

«За Мозякина и Радулова я всегда буду стоять!» Яркие высказывания Гимаева 18 марта ушёл из жизни заслуженный тренер России Сергей Гимаев, долгое время работавший на российском ТВ. Вспоминаем его лучшие фразы.

К критике Гимаева прислушивались. Все – от мала до велика. Будь то опытный, многое повидавший и многое выигравший хоккеист или же совсем юный пацан из какого-нибудь СДЮШОР.



Порой Наилич был обидчив, ведь его авторитетное и иногда резкое слово моментально разлеталось по всем газетам и сайтам. Но Гимаев постепенно отходил и снова расплывался в широкой улыбке. Без Гимаева было сложно представить какой-то большой хоккейный репортаж или студию, решающие матчи с участием сборной России на крупных международных турнирах.

Легендарный финал между Россией и Канадой на чемпионате мира в Квебеке 2008 года стал одним из самых запоминающихся и эмоциональных репортажей Наилича, который он провёл со своими товарищем и коллегой Романом Скворцовым. «Илья, ну Илья!», — громко вскрикнул Гимаев перед решающим броском Ильи Ковальчука в овертайме. И вот оно, долгожданное золото.



А знаменитый гимаевский «мастерюга»? Слово, которое впоследствии стало неотъемлемой частью хоккейного лексикона.



— Наилич – очень позитивный человек. Я общался с ним на равных, будто он мой ровесник. Разница в годах просто не чувствовалась. Мы понимали друг друга с полуслова. Сергей Наильевич был очень душевным, открытым. Если нужно – говорил всё в лицо. Никогда с ним не было проблем. Какого-то недопонимания или чего-то ещё, хотя мы были коллегами.

«Его любили все». Журналисты и хоккейные люди — о Сергее Гимаеве Сергей Гимаев объединял всех: менеджеров, игроков, журналистов. Сегодня мы вспоминаем прославленного защитника и великолепного комментатора.

Повторюсь, исключительно позитив и отличные отношения. Гимаев всегда был готов помочь человеку. Причём, в любом вопросе, не только в хоккее. Наилич всегда интересовался моими делами. Он был очень открытым, идущим на контакт, с такими людьми невероятно приятно общаться. Мы могли разговаривать полчаса, час, два. Время пролетало незаметно, а разговоры были на разные темы.

Сергей Гимаев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Гимаев, кстати, не ограничивался одним хоккеем. Он следил за всем. Начиная от хоккея и заканчивая бейсболом. Знал все счета, кто как сыграл. Мы встречаемся утром, а он уже знает все ночные результаты. Обсуждали, что творилось в Северной Америке и так далее, — рассказал нам эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, который играл вместе с Гимаевым в тот роковой день.



Увы, судьба распорядилась так, что Сергея Гимаева с нами больше нет. Но всегда есть память о нём. Мы никогда не забудем светлое имя Гимаева, его жизнерадостный голос, его любовь к жизни и его несгибаемый мужской характер.



Мы о вас помним, Сергей Наильевич!