Тротц ушёл от Овечкина, чтобы стать лучшим тренером года в НХЛ

Голосование за трофей Джека Адамса, который вручается лучшему главному тренеру сезона, в этом году было чётким, ясным и однозначным. Да, вы не ошиблись — оно уже было по итогам трёх четвертей сезона, когда проходил Матч всех звёзд, и вряд ли тот расклад серьёзно изменится к июню, когда на церемонии вручения будет оглашена фамилия триумфатора. Хотя…

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.

Тротц — первый с большим отрывом

27 февраля 2019 года команда «Нью-Йорк Айлендерс» одержала свою 36-ю победу в сезоне, обыграв «Ванкувер», и превзошла свой прошлогодний результат по количеству выигрышей. Увольнение главного тренера Дага Уэйта, отставка генменеджера Гарта Сноу, отъезд лидера Джона Тавареса, 11-е место в Восточной конференции — всё это осталось в чёрном прошлом «островитян». Теперь у них есть новый герой, с которым российские болельщики хорошо знакомы. Это тот, кто привёл к Кубку Стэнли нашего главного снайпера Александра Овечкина, а спустя две недели, не получив достойного контракта, отправился покорять Нью-Йорк. Это — Барри Тротц.

Тротц напомнил «Вашингтону», кто сделал его чемпионом. Даже Овечкин был бессилен Было трогательно. Но «Вашингтон» проиграл четвёртый раз подряд, а «островитяне» возглавили дивизион.

В феврале официальный сайт НХЛ опубликовал предварительные итоги голосования 21 журналиста о том, кто же является лучшим тренером сезона. «Айлендерс» тогда уверенно лидировал в Столичном дивизионе, и лишних вопросов о том, кто же достоин «Джека Адамса», у журналистов не возникло.



«Наш тренерский штаб, сам Барри и его группа единомышлеников, проделали огромную работу по созданию своей творческой и игровой системы. Мы привлекли людей к ответственности за то, что они делают. Игроки теперь тоже разделяют ответственность. Именно так можно добиться успеха», — прокомментировал итоги голосования генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло. Раз эта ответственность появилась при Барри, значит, раньше её не было, а это красноречиво характеризует старые порядки (Гарт Сноу, кстати, когда-то играл за питерский СКА).

«Он сделал с командой настоящую магию»

Тротц прибыл на Лонг-Айленд с прекрасной репутацией, большим кредитом доверия, чтобы сразу требовать от всей клубной структуры максимальной отдачи и ответственности. Логично, что главной задачей для свежеиспечённого обладателя Кубка Стэнли, стала постановка нормальной игры в обороне, и здесь Барри удалось достичь впечатляющих результатов.

В прошлом сезоне «островитяне» были худшими по игре в своей зоне: 293 пропущенных шайбы за регулярный чемпионат и 3,57 гола за игру положили их на дно статистической таблицы. Всего за три четверти сезона Тротц до неузнаваемости переделал оборонительные порядки. На момент февральского голосования «Айлендерс» был лидером (!), меньше всех пропустив и по общему количеству (144), и по среднему за матч (2,32). К концу марта его команда осталась первой по общему количеству пропущенных голов (177), но опустилась на 10-ю строчку по средней пропускаемости (2,73).

«Вашингтон» пожалел денег на тренера-чемпиона. Овечкин точно загрустит Барри Тротц ушёл из клуба после победы в Кубке Стэнли.

«Он сотворил с командой настоящую магию. Он взял «островитян», которые до него долго барахтались в подвале турнирной таблицы, и превратил её не просто в крепкий коллектив, а в команду, которая сражается за лидерство в дивизионе. В том самом дивизионе, где играет чемпион, его бывшая команда. Он нажал все правильные кнопки. Он помог создать систему, при которой Робин Ленер и Томас Грайсс превратились из слабых вторых вратарей в первоклассных голкиперов, способных быть номинированными на «Везину», — отметил обозреватель The Hockey News Джаред Клинтон.

5 лучших тренерских зарплат сезона:



1. Майк Бэбкок, «Торонто» — $ 6,25 млн

2. Джоэль Кенневилль, без клуба — $ 6 млн*

3.

4. Ален Виньо, без клуба — $ 4,1 млн*

5.



* — получают продолжать выплаты по контракту после увольнения. 1. Майк Бэбкок, «Торонто» — $ 6,25 млн2. Джоэль Кенневилль, без клуба — $ 6 млн*3. Клод Жюльен , «Монреаль» — $ 5 млн4. Ален Виньо, без клуба — $ 4,1 млн*5. Барри Тротц , «Айлендерс» — $ 4 млн* — получают продолжать выплаты по контракту после увольнения.

Таким образом, нет никакого сюрприза в том, что представители прессы отдали свои симпатии Тротцу. Другое дело, что с тех пор «Айлендерс» утратил лидерство в дивизионе, уступив его «Вашингтону», хотя и сохраняет хорошие шансы на возвращение первой строчки на финишной прямой регулярного чемпионата. Барри проделал отличную работу в поникшей духом команде, из которой ушёл франчайз-игрок, и представить подобный успех до начала сезона было трудно. Но считать Тротца единственным претендентом на «Джека Адамса» было бы явно преждевременно, тем более, что другие кандидаты тоже весьма достойны.

После Тротца это, наверное, самый очевидный выбор. «Тампа» разнесла всех в нынешней регулярке, выиграв её нокаутом, и имеет шансы установить «вечные» рекорды по очкам и количеству побед. Другое дело, что от «молний» и ждали этого успеха, а как любят шутить болельщики «Лайтнинг», такому прекрасному составу не требуется какой-то особый тренерский метод — достаточно лишь не мешать хоккеистам играть.



«Я уверен, что между Тротцем и Купером гонка за приз лучшему тренеру будет очень близкой. Да, «Тампа» хороша, но икто не мог предположить, что они на 20 очков обгонят всех. Никто не думал, что они установят рекорд по очкам в регулярном чемпионате в эпоху потолка заплат. Кроме того, он проделал отличную работу по спецбригадам. В это трудно поверить, но год назад «молнии» были 28-ми по игре в большинстве, а теперь идут первыми. По забитым голам в среднем за матч «Тампа» была 19-й, а теперь — лидер. Разве это не работа тренера? Один из наставников клубов Западной конференции со мной согласился. Он сказал, что очень сложно поддерживать команду на высоком уровне в течение всего игрового года, а Купер смог это сделать», — отметил известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн.

Токкета можно назвать самым неожиданным участником этого рейтинга, и главная заслуга этого бывшего силового форварда — это возможность «койотов» пробиться в плей-офф. Если «Аризона» сможет пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, это будет впечатляющим прогрессом по сравнению с унылым прошлым годом, когда «Койотс» не помогли даже покупки в дедлайн. Токкет грамотно отреагировал на все неприятности, бескровно пережил потерю вратаря Антти Раанты, а в гонке за кубковой позицией его команда имеет шансы обойти и «Чикаго», и «Колорадо», и «Миннесоту». Попадание в плей-офф станет для «Аризоны» первым с сезона-2011/12, и это должно принести Токкету минимум третье место в голосовании.

«Аризона» – больше не дно. Эта команда скоро может сильно удивить в НХЛ «Койоты» не замечают травм, великолепны в обороне и собираются выйти в плей-офф впервые с 2012 года.

Про «Канадиенс» все как-то забыли, виной чему были очень низкие ожидания. От «Монреаля» не ждали почти ничего, поскольку год назад команда финишировала четвёртой с конца во всей лиге, а летние обмены Гальченюка и Пачьоретти вкупе с приобретением Макса Доми и Джоэлем Армией выглядели странно. Тем не менее, это не помешало Жюльену адаптировать команду к собственным требованиям, и если «Монреаль» доберётся до плей-офф (сейчас команда идёт на восьмом месте), то наставнику «хабов» по силам будет побороться за «Джека Адамса».

Билл Питерс, «Калгари»

У «огоньков» есть огромное колебание по количеству набранных очков, если сравнивать нынешний и прошлый сезоны. В этом году Питерс превратил «Калгари» в одного из фаворитов Западной конференции, и нынешний темп «Флэймз» обгоняет сравнительные с прошлым сезоном показатели прогресса «островитян» и «канадцев». Сейчас «Калгари» — это совершенно другая команда, которая не просто выиграла на два матча больше.

Другое дело, что у «огоньков» подобрался крепкий состав, где есть шесть хороших результативных нападающих, есть лидер в лице Джонни Годро, и наличествует крепкий оборонительный корпус во главе с экс-динамовцем Джиордано.

Бриндамор, который в своё время был очень известным нападающим «Филадельфии», но находился в тени Эрика Линдроса, прибыл в «Каролину», не имея опыта самостоятельной тренерской работы на высоком уровне. Однако свою тренерскую школу он прошёл настолько быстро и удачно, что все сомнения руководства достаточно быстро развеялись. Новый тренер не стал ломать систему, выстроенную ранее Билом Питерсом, но добавил своих красок.



«Ураганы» весь сезон играли в творческий хоккей, много владея шайбой и делая на этом акцент. В сочетании с хорошей игрой вратаря и качественной обороной это может принести долгожданное попадание в плей-офф, где «Каролина» не была 9 лет.