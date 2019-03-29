Это уже перебор. Талисман «Салавата» в чёрном списке «Авангарда»

Давно известно, что плей-офф – это не только ожесточённые сражения команд на площадке. За пределами льда между клубами зачастую ведётся если не война, то активные боевые действия. Цель одна – оказать на соперника психологическое влияние. В КХЛ можно вспомнить немало подобных примеров. В финале Кубка Гагарина — 2014 «Металлург» и «Лев» устроили авиаскандал, в 2016 году в Новосибирске в автобус с «Адмиралом» врезался автомобиль, а затем уже «Сибирь» на несколько часов оказалась заблокирована во владивостокском аэропорту. Можно вспомнить и перепалку Ивана Сеничева с Андреем Назаровым в прошлом плей-офф.

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Несколько любопытных провокаций случилось уже и в нынешнем розыгрыше Кубке Гагарина. «Барыс» пытался нервировать «Авангард» Дамиром Рыспаевым, а «Металлург» на домашних матчах серии против «Салавата» запретил болельщикам уфимцев находиться за пределами гостевого сектора. Что интересно, и «Барыс», и «Металлург» уже вылетели из плей-офф, но их пример оказался заразительным. Перед финалом Восточной конференции снова пострадал «Салават».

Кунице не место в логове ястребов?

Руководство «Авангарда» без объяснения причины запретило талисману «Салавата Юлаева» поддерживать гостевую команду на матчах в Балашихе.

Момент весьма неоднозначный, ведь мы уже давно привыкли к присутствию талисманов гостевых команд на матчах и в регулярке, и в плей-офф. Например, питерский Конь-огонь сопровождает СКА на протяжении всего сезона, а маскот того же «Авангарда» без проблем проходил на стадион в столице Казахстана.

Фото: hawk.ru

Чем же «Авангарду» помешала уфимская куница? Два года назад у омского клуба уже была похожая история. На пятый матч полуфинала Востока «Авангард» не пустил маскота «Ак Барса», но виноваты в этом оказались представители казанского клуба. Они неправильно оформили своего сотрудника, заявив его как обычного зрителя, а не как актёра. Омичи руководствовались регламентом, который не позволяет посетителям стадиона скрывать своё лицо.

Маскота «Ак Барса» не пустили на «Арену Омск» из-за ошибки казанского клуба

Что это было? Вредность и буквоедство со стороны «Авангарда» или омичам, как принимающей стороне, реально грозил крупный штраф? Правила, конечно, нужно всегда соблюдать, но с другой стороны все понимают, кто такой маскот – неотъемлемая часть современного хоккея, создающий для зрителей шоу и праздник.

Эти две ситуации, на первый взгляд, похожи, но различия всё же есть, и существенные. Два года назад в посещении «Арены-Омск» Айсбарсу было отказано непосредственно в день игры, сейчас же «Салавату» официально запретили работать на матче более чем за сутки до стартового свистка. Если бы у уфимцев было что-то не в порядке с заявкой своего сотрудника, как в казанском случае, то за это время проблему можно было бы решить.

Так что здесь, скорее всего, другое – «Авангард» просто не хочет видеть талисмана соперника на своём стадионе. Омичи весь сезон делают крутое шоу на арене в Балашихе, привлекают звёзд, разнообразно развлекают публику, а этим решением, видимо, дают понять гостям, что по части медийности в помощи они не нуждаются.

«Авангард» ничего не нарушал, а у уфимцев есть чувство юмора

В такой ситуации встаёт вопрос – а может ли вообще принимающая сторона запретить проход маскота соперника на гостевой сектор? Оказывается, может. Вот что прописано в главе 3, статье 11, пункте 4 технического регламента КХЛ:

«Количество барабанов, иных средств и методов поддержки Клуба, в том числе талисманов команд (маскотов), используемых болельщиками Клуба-«гостя», определяется заранее Клубом-«хозяином» и согласуется с администрацией Спортсооружения, штабом правоохранительных органов, противопожарной службой.

В случае несогласия с методами и количеством средств поддержки, указанными в заявке на выкуп входных билетов, Клуб-«хозяин» должен сообщить об этом Клубу-«гостю» за 24 часа до начала матча».

Так что «Авангард» имел полное право отказать в посещении матча уфимской кунице, и сообщил об этом омский клуб в «Салават Юлаев» в соответствии с положениями регламента. Для кого-то это, возможно, низкий или некрасивый поступок, но он абсолютно укладывается в правовой кодекс лиги.

Кстати, год назад подобная ситуация уже возникла с «Салаватом»: уфимцы запретили посещать седьмой матч полуфинала конференции в Уфе маскоту челябинского «Трактора». Это был первый прецедент подобного характера в КХЛ, но причина тогда оказалась весьма уважительной. «Авангард» же не разрешил уфимскому маскоту приезжать просто так, но он имел на это полное право. Хозяин – барин.

Интересно, что в Уфе, по крайней мере на официальном уровне, не стали обижаться на «Авангард» и обыграли эту ситуацию с юмором. В официальной группе «Салавата» в социальной сети «ВКонтакте» под сообщением об отказе уфимцам появились забавные хэштеги #ТалисманНеПреступник и #СалаватНеБандит.

Теперь интересно, будет ли ответ омичам от башкирской команды и позволят ли ястребу находится на «Уфа-Арене». От дополнительной интриги Восточному финалу хуже точно не будет.