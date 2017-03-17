Маскота «Ак Барса» не пустили на «Арену Омск» из-за ошибки казанского клуба

«Чемпионату» стали известны подробности инцидента перед пятым матчем серии «Ак Барс» — «Авангард» в Омске. Казанский клуб сообщил, что хозяева не пустили на свою арену маскота «Ак Барса».«Авангард» руководствовался тем, что талисман казанского клуба планировал посетить игру как обычный зритель, а не как актёр. Тем самым маскот «Ак Барса» попадал бы под пункт регламента КХЛ о недопустимости присутствия зрителей, скрывающих своё лицо. «Авангарду», как организатору матча, грозил бы крупный штраф.Таки образом, инцидент возник по вине казанского клуба, неправильно оформившего своего сотрудника.