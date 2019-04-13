СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ! После вылета из плей-офф их ждут на ЧМ

Никита Гусев и Владислав Гавриков – одни из лучших игроков Континентальной хоккейной Лиги в своих амплуа. Игроки, чьи контракты с клубом из Петербурга подошли к концу, игроки, об амбициях которых попробовать свои силы в НХЛ известно всем. Разбираемся, чем руководствовался СКА, отпуская их за океан уже сейчас.



То, что Гусев и Гавриков рано или поздно уедут за океан, было понятно давно. Первый уже несколько лет разрывает КХЛ. Второй мог оказаться в «Коламбусе» еще два года назад, но тогда аргументы СКА оказались более весомыми, да и у ФХР были свои козыри в виде Олимпиады, а ведь олимпийское золото традиционно стоит у игроков из нашей страны на первом месте – в отличие, например, от руководства НХЛ. И Гусев, и Гавриков предпочли не выбирать малоперспективный путь через низшие заокеанские лиги, поглотившие множество наших хоккеистов, а пошли дорогой Панарина, который сперва состоялся в России, а затем уже отправился в НХЛ.



Итак, игроки уезжают уже сейчас, и это, пожалуй, решение, которое устраивает всех. Но все могло быть и иначе – СКА имел полное право настоять на том, чтобы форвард и защитник честно отработали контракт до 30 апреля, и был бы абсолютно прав с юридической точки зрения. Если бы он разорвал контракт, то потерял бы на своих бывших игроков спортивные права. И если бы у Никиты или Владислава сходу бы не сложилось в НХЛ (история Вадима Шипачева все еще свежа в памяти), то они бы могли вернуться уже не только в СКА, а в любой другой клуб КХЛ. В большом бизнесе, как известно, нет места сантиментам, и последнее, о чем будет думать любой руководитель клуба КХЛ – это будет ли хорошо «Вегасу», «Коламбусу» или сопернику в лиге. Просто так никто права дарить не будет. Но, видимо, в СКА все-таки считают, что важнее сохранять хорошие отношения с хоккеистами и сохранять взятый курс на развитие игроков. Гусев с Гавриковым вышли в СКА на новый уровень и должны быть благодарны клубу, который пошел на то, чтобы дать им шанс проявить себя в НХЛ.

Главный тренер «Вегаса» — о Гусеве: понятия не имею, во что это выльется

Вице-президент СКА Роман Ротенберг нашел способ, как отпустить игроков и сохранить при этом права. Игрокам было сделано квалификационное предложение, а затем контракты были расторгнуты. Но поскольку игроки находятся в статусе «квалификационное предложение», права остаются у СКА.



Здесь есть еще один немаловажный фактор: предстоящий чемпионат мира в Словакии. Оба наших сборника в случае вылета их клубов должны помочь национальной команде на мировом первенстве. Об этом у штаба сборной уже есть договорённость с игроками.

Гусев и Гавриков расторгли контракты со СКА и уезжают в НХЛ

Давайте представим обратную ситуацию, при которой СКА лезет в бутылку и не отпускает хоккеистов до мая. Мы не знаем, как закончатся стартовые серии «Коламбуса» и «Вегаса» в розыгрыше Кубка Стэнли, но не исключен вариант, при котором оба клуба пойдут дальше. В таком случае уже 1 мая и Гусев, и Гавриков могли спокойно отправляться за океан непосредственно из штаба сборной всего за 10 дней до старта чемпионата мира! Вполне вероятно, в этом случае игроки, в которых реально нуждается национальная команда, не согласились бы сыграть в сборной несмотря на весь свой патриотизм, и на ровном месте случился бы серьезный скандал, который сейчас не нужен ни федерации, ни клубу, ни самим хоккеистам.

Сейчас же, кажется, довольными остались все: Гавриков и Гусев смогут проявить себя в Северной Америке, СКА еще раз подчеркнул, что заботится о будущем хоккеистов, а сборная, весьма вероятно, получит хорошее усиление в Словакии. Если смотреть на вещи реально, то у «Коламбуса» и «Вегаса» даже с россиянами в составе не самые высокие шансы преодолеть хотя бы стартовый раунд: «мундиры» встречаются с лучшей командой регулярного чемпионата, а «рыцари» с треском проиграли свой первый матч и вообще в этом сезоне смотрятся значительно слабее, чем в прошлом. А это означает, что Гавриков и Гусев с высокой долей вероятности быстро отработают свой контракт новичка, пропустят Никиту Кучерова к его первому Кубку Стэнли, а сами будут радовать нас на чемпионате мира.