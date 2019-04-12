Главный тренер «Вегаса» — о Гусеве: понятия не имею, во что это выльется

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился мнением о возможном появлении форварда СКА Никиты Гусева в составе команды.

«Я не очень много знаю о нём. Джордж Макфи (генеральный менеджер «Вегаса». — Прим. «Чемпионата») упомянул сегодня о таком варианте. Если это произойдёт, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что он присоединится к нам, проведёт несколько тренировок, но я понятия не имею, во что это выльется», – сказал Галлан.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности "+39" и 10 минутах штрафного времени. В среднем Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев отметился 19 (9+10) очками в 18 играх при показателе полезности "-1".

Гусев собирает чемоданы в Вегас. Реален ли его отъезд в НХЛ уже сейчас? Пока Никита решит все вопросы по обе стороны океана, «Голден Найтс» уже могут отправиться в отпуск.