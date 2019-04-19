ЦСКА сразится с «Авангардом» и может завоевать Кубок Гагарина. LIVE!

Текстовая трансляция матча «Авангард» — ЦСКА

Указанное в трансляции время – московское

18:00. Эксперт «Чемпионата» Александр Кожевников не теряет оптимизма по отношению к омскому «Авангарду».



«В чём нужно добавить Омску? В везении. Они вроде всё делают правильно, но оборона и вратарь ЦСКА играют просто замечательно. Шайба попадает то в майку, то в край амуниции, и это говорит об уровне Сорокина. «Армейцы» близки к победе, но хоккей — такая игра, в которой есть примеры того, как команды отыгрывались с такого счёта. Думаю, что они будут цепляться. Счета-то небольшие. Где-то им не хватает везения. В последних матчах они пропускают в пустые ворота. Может быть, завтра «ястребам» повезёт. Хотелось бы, чтобы финал был подольше. У “Авангарда” есть отличное подспорье для того, чтобы зацепить игру. А там, может быть, у них и дальше пойдёт», — сказал Кожевников накануне.

Кожевников: «Авангард» всё делает правильно, ему не хватает везения

17:40. Сегодня, 19 апреля, «армейцы» могут заодно установить и рекорд плей-офф КХЛ. Ещё ни разу в истории лиги финальная серия не завершалась всухую. Четырежды победителю хватало пяти матчей, однажды потребовалось шесть игр, ещё пять раз команды провели максимальное количество встреч.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.

17:20. Напомним, что недавно КХЛ вынесла решение о штрафе в адрес форварда ЦСКА Максима Шалунова. В третьем матче серии он получил штраф «2+10» за атаку в голову или шею, но он сможет принять участие в четвёртой встрече.

17:00. Пока до старта матча есть время, мы предлагаем вам принять участие в нашем опросе. Завершится ли сегодня финальная серия?

17:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию четвёртой игры финальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Авангардом». Матч состоится в Балашихе, начало запланировано на 19:30 мск.

Напомним, что счёт в противостоянии — 3-0 в пользу команды Игоря Никитина, поэтому уже сегодня московские «армейцы» могут впервые в своей истории поднять Кубок Гагарина над головой. Однако заранее принимать поздравления в ЦСКА не намерены, нужно сделать ещё один шаг.

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ «Авангард» не знает, как забить Сорокину. Всё может закончиться уже 19 апреля.

«Ястребам» нечего терять, поэтому заранее списывать со счетов команду Боба Хартли не стоит. Омичи постараются выжать из себя максимум, чтобы зацепиться хотя бы за одну игру. Правда, при столь надёжной игре голкипера ЦСКА Ильи Сорокина, а также оборонительной линии красно-синих рассчитывать на сенсации практически не приходится.