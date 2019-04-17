ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Готов пасть рекорд КХЛ

Цель оправдывает средства – в финале не до красот хоккея

Второй матч финала Кубка Гагарина откровенно разочаровал. Довольными увиденным зрелищем могли остаться разве что тренерский штаб ЦСКА и болельщики московской команды. Для того, чтобы перечислить все опасные моменты из второй игры, хватило бы пальцев на одной руке. Достаточно сказать, что первый гол зрители увидели лишь на 53-й минуте, когда отличиться Константину Окулову помог удачный отскок от перекладины. Ещё две шайбы «армейцы» забросили в пустые ворота. Михаил Григоренко отличился в подобной ситуации в третьем матче кряду.

«Следующий вопрос», — именно так ответил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на вопрос о недостаточной зрелищности матча.

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«Армейцам» сейчас откровенно не до красот хоккея. Главное, чтобы был победный результат. И не стоит их за это упрекать. Третье поражение за четыре года в финальной серии может стать слишком сильным ударом по самолюбию высшего руководства ЦСКА. Что касается «Авангарда», то напрасно сетовал Давид Деарне на действия «ястребов» при игре в большинстве. Главной проблемой для команды Боба Хартли является игра в равных составах. Омичам за два матча не удалось ни разу пробить Илью Сорокина при игре «пять на пять».



«Будем исправляться. А какой у нас ещё выбор? Бросать больше нужно. Ничего нового. Больше давления. Простота – залог успеха», – говорил лидер «Авангарда» Илья Михеев после второго поражения в Москве.



«Идёт плотный, рабочий хоккей, который выгоден прежде всего ЦСКА. Может быть, для болельщиков это тяжёлое зрелище, но на данном этапе сезона цель оправдывает средства. А у ЦСКА цель одна — Кубок Гагарина. И за последние годы красно-синие в плане комплектации, финансовых вливаний сделали так много, что цель обязана быть достигнута», – справедливо подметил заслуженный тренер России, экс-наставник национальной команды Владимир Плющев.

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Точечная ротация Никитина

В распоряжении наставника ЦСКА есть пять качественных троек нападения, что позволяет безболезненно осуществлять ротацию состава. В целях поддержания оптимального игрового ритма Никитин в течение всего плей-офф идёт на точечные перестановки даже после победных матчей. Вот и на этот раз главный тренер «армейцев» видоизменил вторую и третью атакующую линию. Место Сергея Калинина в звене Сергея Андронова занял канадский нападающий Грег Скотт. Произошла замена левого нападающего и в тройке Максима Шалунова – вместо Максима Мамина в состав вернулся Александр Попов.

В карьере многоопытного хоккеиста этот финал, безусловно, займёт особое место вне зависимости от исхода противостояния. Попов без всякого преувеличения является легендой омского хоккея. 38-летнему форварду принадлежит клубный рекорд по количеству сезонов (18). Он выступал за «ястребов» c 1998 по 2016 год.



«Сан Санычу Попову, может, и нужнее Кубок Гагарина. Но тогда надо ему было приходить в „Авангард“. Я его звал перед сезоном, он сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина. У него есть шансы», – заявлял президент «Авангарда» Максим Сушинский перед стартом серии.

Сушинский: звал Попова в «Авангард», он сказал, что хочет выиграть Кубок

Хартли ограничился одним изменением: Ансель Галимов заменил Семёна Кошелева в звене Кирилла Семёнова. Да и что ещё мог поменять канадский специалист? Максиму Тальбо попадать в состав мешает иностранный паспорт: ветеран проигрывает конкурентную борьбу другим легионерам «ястребов». Бывший форвард ЦСКА Кирилл Петров окончательно утратил доверие тренерского штаба омичей после того, как допустил грубую результативную ошибку на самом старте серии. Петров в безобидной ситуации не смог по борту прокинуть шайбу мимо соперника, в результате чего «армейцы» провели голевую атаку, во многом определившую развитие первого матча.

Совсем не скучные 0:0

Стартовый период третьего матча серии можно разделить на две половины. Первые 10 минут практически без остатка остались за «Авангардом». И тут на ум снова приходят слова Деарне, сказанные после второго матча в Москве. «Мы изначально понимали, что не будет много опасных моментов, потому что ЦСКА не даёт создавать много. За всю игру можно ожидать 5–10 шансов. Так, собственно, и происходит. Нам нужно находить способы, чтобы забивать», – говорил тогда канадец.



За простой фразой про «находить способы, чтобы забивать» скрывается вся суть происходящего в серии. Только за первые 10 минут матча подопечным Хартли удалось создать несколько моментов для того, чтобы открыть счёт, однако выгоды извлечь так и не удалось. Сначала Широков не смог завершить выход «два в один» – в последний момент Сергею не дали без помех бросить с пятака. А затем подключившийся к атаке защитник Никита Пивцакин промазал из убойной позиции.

В середине периода вектор матча изменился, и уже «армейцы» были гораздо ближе к голу. Самый опасный момент упустил Слепышев. Казалось, что Антону уже удалось на паузе уложить Игоря Бобкова, однако переиграть вратаря омичей Слепышев не сумел. Спустя несколько минут хорошие шансы не реализовали Линден Вей и Кирилл Капризов. Период завершился без голов, однако такой хоккей назвать скучным язык не повернётся.

Не день Зернова

Ключевой фигурой второго периода стал нападающий «Авангарда» Денис Зернов. Всё началось на четвёртой минуте отрезка, когда шайба оказалась в воротах Сорокина. Стольберг из-за ворот прострелил на «армейский» пятак, игровой снаряд угодил в конёк Зернова и отрикошетил в ворота. После просмотра арбитры приняли решение отменить гол игрока «ястребов», зафиксировав движение ногой.

«Авангард» — ЦСКА: арбитры отменили гол хозяев после просмотра

В середине трети Зернов убежал «один в ноль» с Сорокиным, но не сумел попасть в створ ворот. Ещё через несколько минут с опасным кистевым броском Дениса справился уже сам голкипер ЦСКА. За 10-минутный интервал Зернов мог забросить трижды, а в итоге не забил ни разу.

В свою очередь подопечные Никитина атаковали практически со всех позиций, но Бобков до поры до времени действовал безупречно. К исходу второго периода статистика по броскам в створ зафиксировала преимущество 21:8 в пользу ЦСКА. При этом «армейцы» на четыре минуты больше провели в большинстве.

Шаг к мечте и шаг к рекорду

Третий период начался с очередного нереализованного удаления игрока «Авангарда». На этот раз ничем не увенчалось «армейское» большинство после удаления Евгения Медведева. Зато в равных составах ЦСКА забил. Сольный номер удался капитану «армейцев» Андронову. Сергей из своей зоны по правому краю проскочил с шайбой, пересёк чужую синюю линию, сместился в центр и с кистей неотразимо бросил — шайба от дальней штанги с характерным звоном залетела в цель.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Авангард» искал ключи к воротам «армейского» клуба, но спасти игру команде Хартли снова не удалось. Окончательный счёт установил Григоренко, в четвёртом матче кряду поразивший пустые ворота, что является рекордом КХЛ. Михаил догнал Теэму Хартикайнена в гонке бомбардиров.



«Ястребы» завершили второй матч подряд без заброшенных шайб (и третий подряд без голов в равных составах). А ЦСКА приблизился к первому Кубку Гагарину в истории клуба на расстояние в одну победу. 19 апреля «армейцы» могут заодно установить и рекорд плей-офф КХЛ. Ещё ни разу в истории лиги финальная серия не завершалась всухую. Четырежды победителю хватало пяти матчей, однажды потребовалось шесть игр, ещё пять раз команды провели максимальное количество встреч.