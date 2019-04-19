Ждёт ли Россия Овечкина и Кузнецова? Кто ещё из НХЛ может усилить сборную

Чемпионат мира в Братиславе начнётся позже обычного, 10 мая, а это значит, что участники турнира получат возможность укомплектовать составы большим числом игроков из НХЛ. Раньше те хоккеисты, чьи команды вылетали после первого раунда Кубка Стэнли, могли приехать в расположение своих национальных сборных только в качестве джокеров, поближе к плей-офф. Сейчас же они могут полноценно подготовиться к турниру вместе со своими партнёрами, и от этого уровень ЧМ-2019 только вырастет. Оцениваем шансы россиян, продолжающих бороться за Кубок Стэнли, освободиться после первого раунда плей-офф и рассказываем, кого будут особенно ждать в российской сборной.

«Вашингтон» — «Каролина»

Счёт в серии: 2-2



Кто может освободиться для сборной России: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов (все – «Вашингтон»), Андрей Свечников («Каролина»)



Кто нужен сборной России: Кузнецов, Овечкин, Орлов



«Каролина» сравняла счёт в серии с «Вашингтоном», выиграв два домашних матча, и приблизила вероятность участия Овечкина и Ко на чемпионате мира. Конечно, действующий чемпион НХЛ по-прежнему является фаворитом этой пары, но в розыгрыше Кубка Стэнли, как мы знаем, бывает всякое. Если «Вашингтон» вылетит, то вряд ли перед тренерами российской сборной встанет вопрос: а нужен ли на чемпионате мира Овечкин? Александра всегда приглашают в сборную, если он рано освобождается из НХЛ, а он, как правило, не отказывает, кто бы ни возглавлял национальную команду.



Разумеется, лучший российский снайпер всех времён не помешает Илье Воробьёву в Братиславе, но тогда у Ильи Петровича возникнет головная боль – а с кем в звено поставить Овечкина? Известно, что подобрать партнёров Александру в сборной весьма непросто, и часто Овечкин на международных турнирах выглядит слегка обособленно от остальной команды. Набор сильных индивидуальностей или командная игра – что может принести успех на ЧМ-2019? Такой вопрос предстоит решить тренерскому штабу сборной России, в том случае если Ови будет готов приехать в столицу Словакии.

По остальным кандидатурам вопросов гораздо меньше. Приезд Евгения Кузнецова решит многое для сборной: у нашей команды появится второй центрфорвард мирового уровня. Защита сборной по-прежнему нуждается в укреплении, и Дмитрий Орлов станет отличным подспорьем для обороны. А вот Илью Самсонова и Андрея Свечникова в сборной вряд ли кто-то ждёт. Вратарей у России полный комплект, да и потративший год на привыкание к североамериканскому быту Самсонов сборной сейчас не помощник. Свечников же ещё слишком молод, да к тому же получил травму в драке с Овечкиным. С крайними форвардами у России всё в порядке, а возить молодого таланта в Словакию, чтобы он посидел в запасе, будет не слишком разумно. Время Свечникова в сборной придёт чуть позже.

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«Бостон» — «Торонто»

Счёт в серии: 2-2



Кто может освободиться для сборной России: Игорь Ожиганов, Никита Зайцев (оба – «Торонто»)



Кто нужен сборной России: Зайцев, Ожиганов



Вылет «Торонто» из плей-офф после первого раунда может предоставить для сборной России сразу двух отличных защитников. Зайцев проводит в составе «кленовых листьев» уже третий сезон, дорос до уровня топ-оборонца, да и за сборную всегда играет удачно и полезно. Ожиганов в плей-офф за «Торонто» не выходит, но свою первую заокеанскую регулярку Игорь провёл неплохо.



Нужно понимать, какая сейчас ситуация у сборной России с защитниками. Пока в распоряжении у Ильи Воробьёва нет, например, Никиты Нестерова и Алексея Марченко, продолжающих бороться за Кубок Гагарина. Тренерский штаб наверняка держит их в уме. Но из НХЛ уже освободились Михаил Сергачёв и Иван Проворов, а при удачном для национальной команды раскладе приехать в Братиславу будут готовы и Орлов, и Зайцев, и Киселевич. Не будем забывать и про Илью Любушкина с Егором Яковлевым, которые также провели год в Северной Америке и уже готовятся вместе со сборной. Так что в идеальной ситуации наша команда может насобирать целые четыре пары действительно топовых защитников, и, например, тот же Ожиганов будет девятым или даже десятым лишним.



Но рассчитывать на такие подарки всё же не стоит, а потому вызова достойны все российские защитники, поигравшие в НХЛ. Учитывая, какую атаку собирают другие сборные, их опыт будет крайне необходим.

«Нэшвилл» — «Даллас»

Счёт в серии: 2-2



Кто может освободиться для сборной России: Антон Худобин, Валерий Ничушкин, Александр Радулов (все – «Даллас»)



Кто нужен сборной России: Радулов



Из троицы россиян, которые выступают за «Даллас», в качестве потенциальных кандидатов в сборную стоит рассматривать только Александра Радулова. У Худобина со скамейки «Старз» нет никаких шансов выиграть конкуренцию у Василевского или Сорокина в сборной России, а выступление Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне вообще стоит оставить без комментариев. Просто жаль, что безумно талантливый некогда форвард превратился в объект для насмешек.



А вот Радулов в ударе. В «Далласе» он чувствует себя превосходно, это лидер команды по всем показателям. Если «звёзды» не пройдут «Нэшвилл», то такой горячий форвард обязательно пригодится российской сборной. Правда, есть одно но: последний раз Радулов приезжал в расположение национальной команды ещё на ЧМ-2013 к Зинэтуле Билялетдинову, а год назад отказался участвовать в ЧМ-2018. Будут ли сейчас обращаться к мастеровитому, но строптивому нападающему в сборной?

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«Виннипег» — «Сент-Луис»

Счёт в серии: 2-3



Кто может освободиться для сборной России: Богдан Киселевич, Дмитрий Куликов (оба – «Виннипег»), Иван Барбашёв, Владимир Тарасенко (оба – «Сент-Луис»)



Кто нужен сборной России: Киселевич, Тарасенко



«Виннипег» стоит на грани вылета из Кубка Стэнли, а это значит, что для сборной России могут освободиться ещё два игрока обороны. Тут, конечно, у Ильи Воробьёва может получиться громадный простор для выбора, но всё будет зависеть от того, продолжат ли выступать в плей-офф «Торонто» с Зайцевым и Ожигановым и «Вашингтон» с Орловым. Если они вылетят, то необходимость в Дмитрии Куликове отпадёт точно, а вот Богдан Киселевич за год, проведённый в НХЛ, ещё не успел выпасть из обоймы российской национальной команды. Череповчанин здорово играл на двух предыдущих чемпионатах мира, и вряд ли полирование скамейки в «Джетс» как-то скажется на его перспективах в сборной. Киселевича в национальной команде будут ждать в любом случае.

Если же «Виннипег» всё-таки переиграет «Сент-Луис», то освободится Владимир Тарасенко. Форвард «Блюз» провёл очередной добротный сезон, и в сборной ему будут рады. Год назад приехать в Копенгаген Тарасенко помешала травма, но сейчас у Владимира со здоровьем вроде бы всё в порядке.



Вообще, при определённых раскладах российская команда после первого раунда плей-офф Кубка Стэнли может получить сразу два звена энхаэловцев, и тогда это будет самый мощный состав сборной за долгое время.

«Калгари» — «Колорадо»

Счёт в серии: 1-3



Кто может освободиться для сборной России: Семён Варламов, Никита Задоров (оба – «Колорадо»)



Кто нужен сборной России: -



Вряд ли наш тренерский штаб посмотрит в сторону «Колорадо», если «Калгари» удастся переломить ход серии. Семён Варламов не интересует сборную России с 2012 года, да и нынешние вратари в национальной команде посильнее бэкапа «лавин». Задоров проводит уже второй неплохой сезон в Денвере, но за сборную Никита никогда не играл, и сейчас в его присутствии в Братиславе, похоже, не будет никакой необходимости.

«Сан-Хосе» — «Вегас»

Счёт в серии: 2-3



Кто может освободиться для сборной России: Никита Гусев («Вегас»)



Кто нужен сборной России: Гусев



Интересно, когда в СКА и сборной России шли навстречу Никите Гусеву и отпускали его на плей-офф в «Вегас», кто-то рассчитывал, что «рыцари» задержатся в Кубке Стэнли надолго?

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Пока складывается немного дурацкая ситуация: Никита Гусев пока не нужен «Вегасу», который собирается выйти во второй раунд, но контракт хоккеиста с клубом подписан, и, разумеется, до окончания сезона он не сможет приехать в сборную. А ведь это ключевой игрок для российской команды. Конечно, если, например, освободится Овечкин, то при наличии Ковальчука с праворукими вингерами для топ-6 у сборной будет полный комплект. Но в этот вариант всё же верится с трудом, и всё идёт к тому, что у России будет проблема на этой позиции.