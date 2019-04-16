Овечкин не хотел травмы Свечникова. Но тот получил по лицу за дело

Двое русских игроков устроили грандиозную драку в матче плей-офф НХЛ! Овечкин нокаутировал своего соотечественника! Бой двух звёзд НХЛ затмил финал Кубка Гагарина! Событие, которое произошло накануне в Роли, действительно заслуживает максимально эмоциональных эпитетов и множества восклицательных знаков. Вот уж удивили, так удивили Александр Овечкин и Андрей Свечников весь хоккейный мир.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

Тут ведь надо ещё осмыслить произошедшее. Во-первых, сам факт драки между двумя россиянами. Это очень редкое событие для НХЛ. Словесные перепалки и толкотня – это сколько угодно, но чтобы драка с нокаутом! Даже в 90-е, когда Каспарайтис дрался с Селивановым, а Коваленко с Улановым, до такого не доходило.

Во-вторых, кто провёл этот впечатляющий бой? Лучший российский бомбардир всех времён, одна из главных звёзд НХЛ Александр Овечкин и второй номер драфта-2018, самый талантливый молодой россиянин за последние много лет Андрей Свечников. Можно сказать, что схлестнулись настоящее и будущее российского хоккея в НХЛ, два хоккеиста, для которых драка – редчайшее явление.



В-третьих, особого рассмотрения заслуживает сам бой, безотносительно того, кто в нём принимал участие. Он же получился очень качественным! Никаких обнимашек и борьбы – только удары из стойки, и в этом, конечно, Овечкин полностью превзошёл своего оппонента. Александр могучим ударом отправил Свечникова в нокаут, Андрей кое-как покинул площадку с помощью партнёров, закончив матч задолго до финальной сирены. Это было эмоционально, ярко, красиво. Это было то самое шоу, ради которого люди ходят на хоккей в Америке.

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Свечников – красавец, но за поступки нужно отвечать

Не думаю, что в этой истории есть какие-то отрицательные персонажи. Наоборот, со своей стороны и Свечников, и Овечкин всё делали правильно.

Их очная «заруба» началась ещё с первого матча серии. Ови хитанул форварда «Каролины» на пятачке, тот поправил шлем и слегка ударил лидера «Вашингтона» клюшкой по ноге, давая понять, что просто так он это оставлять не намерен. В результате произошёл взаимный обмен любезностями, но до драки тогда дело не дошло.

Овечкин и Свечников обменялись ударами клюшкой во время первой игры серии

В матче №2 Овечкин снова провёл на Свечникове силовой приём, легко оттерев того от шайбы вблизи ворот «Каролины». На этот раз Андрей не смог ответить мгновенно, но события третьей игры показали, что Свечников ничего не забыл. Именно 19-летний россиянин инициировал драку с суперзвездой НХЛ, решив, очевидно, припомнить обиды из прошлых игр, а заодно и самоутвердиться не только в своей команде, но и в лиге.

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Осуждать Свечникова за это никак нельзя. Наоборот, он красавец, что бросил вызов самому Овечкину, невзирая на возраст, национальность и статус оппонента. Андрей проводит первый сезон в НХЛ, и ему важно как можно быстрее проявить себя в этой лиге, заработать определённую репутацию. Показать не только хоккейное мастерство, но и присутствие духа вкупе со здоровой спортивной борзотой. Возможно, драться с Овечкиным не лучшая идея, но обстоятельства этой серии складывались так, что Свечникову нужно было отвечать именно главному снайперу лиги. Молодой россиянин не перешёл никаких границ, он предложил Овечкину честный бой и ничего не делал исподтишка. Не сомневаюсь, что Свечников глубоко уважает Овечкина, и в детстве восхищался его игрой, но в НХЛ сантиментам не место.



Другое дело, что Свечников не смог полностью ответить за свой поступок. Андрей вчистую проиграл бой, который сам и затеял, и с трудом покинул площадку. Так что за характер, бойцовские качества и спортивную наглость Свечникову железная оценка пять, а вот за умение держать удар – неуд. Зато этот эпизод стал для молодого дебютанта отличным уроком, своеобразным пропускным экзаменом в мир НХЛ, который для Свечникова провёл ведущий профессор лиги.

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Овечкин всё сделал правильно

Что же оставалось в этой ситуации Овечкину? Вряд ли Александр думал о том, что его оппонент гораздо младше его, да к тому же соотечественник. Оперировать этими понятиями во время хоккейного матча нельзя, особенно в плей-офф. Здесь каждый, кто выходит против тебя на лёд – в первую очередь соперник, и нет никаких церемоний. Свечников бросил Овечкину дерзкий вызов, тот его принял и победил в честном бою. Зная характер Александра, трудно предположить, что он мог бы уйти от конфликта только потому, что перед ним молодой россиянин. Овечкин – абсолютный лидер «Вашингтона», и его бы не поняли ни партнёры по команде, ни тренер.

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В «Каролине», понятное дело, остались недовольны тем фактом, что Овечкин сцепился с 19-летним дебютантом, но в комментариях со стороны представителей «ураганов» явно сквозит раздражённость от потери лидера команды. Но что можно предъявить Овечкину? Александр не совершил какой-то подлый или некрасивый поступок, он даже не искал этой драки. Она нужна была в первую очередь Свечникову. Совсем уж странно слышать, что Овечкин должен был знать об отсутствии опыта Свечникова в кулачных разборках. Это явно не проблема Александра, который всего-навсего принял приглашение на бой. Да, всё вышло так, будто Овечкин поставил на место зарвавшегося новичка, но виноват в этом только Свечников, который, видимо, не учёл, что Александр весит больше 100 килограммов, а бойцовского духа ему не занимать.

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Просто представьте, что бы было, если бы Овечкин отказался от боя. Он бы существенно подмочил свою репутацию, уронил общекомандный настрой, а кто-нибудь из языкастых заокеанских спикеров обязательно бы назвал его трусом. Так что у Овечкина не было другого выхода, он всё сделал правильно. И разумеется, Александр не хотел нанести Свечникову травму, так уж вышло.



Российские игроки в очередной раз прилично встряхнули хоккейное сообщество по обе стороны океана, и теперь этот эпизод займёт достойное место в коллекции лучших моментов Кубка Стэнли — 2019. Ничего отвратительного в этой драке нет, наоборот, и Свечников, и Овечкин показали себя с лучшей стороны, просто опыт (и жизненный, и игровой) в этом случае победил молодость. В любом случае стоит пожелать здоровья и скорого возвращения в строй Свечникову. Совсем не хочется, чтобы этот яркий и во многом поучительный эпизод в начинающейся карьере молодого хоккеиста обернулся тяжёлой травмой.