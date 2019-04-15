«Пока он нам не нужен». Что ждёт Гусева в «Вегасе»

Никита Гусев стал «золотым рыцарем» и может дебютировать в НХЛ уже в четвёртом матче «Вегаса» с «Сан-Хосе». Разбираемся, что ждёт лучшего бомбардира КХЛ в этом сезоне в начале его пути в лучшей лиге мира.

Гусев собирает чемоданы в Вегас. Реален ли его отъезд в НХЛ уже сейчас? Пока Никита решит все вопросы по обе стороны океана, «Голден Найтс» уже могут отправиться в отпуск.

Контракт

Гусев подписал контракт новичка на один сезон с максимальной зарплатой $ 925 тыс. Однако этих денег он не получит, потому что зарплата выплачивается только за регулярный чемпионат. Он получит $ 92,5 тыс. в качестве подписного бонуса, а также некоторую сумму за игру в плей-офф.



Этот контракт позволит «Вегасу» сохранить права на россиянина 1 июля (он станет ограниченно свободным агентом). Если бы Никита подписал контракт со следующего сезона, через год он бы стал НСА. Теперь же Гусев летом сможет получить гораздо больше, чем по контракту новичка. Все довольны.

Что говорят в «Вегасе»

Генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи доволен приобретением Гусева. Главное, чтобы не получилось, как с Вадимом Шипачёвым, которому в прошлом сезоне не нашлось места в составе.



«Наши скауты пару лет следили за Гусевым, постоянно были с ним на связи. Я поехал и встретился с ним год назад, он дал понять, что готов приехать в НХЛ. Он провёл несколько выдающихся сезонов в клубе, здорово выступил на Олимпиаде. Мы рады, что он присоединился к команде.

У него хороший возраст, чтобы попробовать себя в НХЛ, и я был восхищён, как упорно он работал, чтобы приехать. Это было нелегко, ему пришлось отказаться от бонусов по своему контракту, которые он уже заработал. Он вернул их и расторг контракт, чтобы начать новую главу в своей жизни.



Мы довольны его нынешней формой, он потренируется с ребятами, а дальше посмотрим. Решения принимает Галлан, но для нас было важно заключить эту сделку, привезти его сюда и начать его карьеру в НХЛ», — заявил Макфи.



Но решения по составу принимает не Макфи, а главный тренер. «Голден Найтс» выиграли две последние встречи и находятся на подъёме. В таких обстоятельствах Гусеву будет непросто пробиваться в основную команду. Жерар Галлан уже сказал, что Гусев ему пока не нужен.



«Он только что подписал контракт, присоединится к команде завтра, а дальше посмотрим. Я не собираюсь что-то обещать. Мне нравится наша команда, мы играли этой командой весь сезон. Если он нам потребуется, мы поставим его в состав. Сейчас ещё рано об этом говорить. Я не буду оценивать его по игре в КХЛ, но знаю, что это очень талантливый игрок. Посмотрим, как он покажет себя на тренировке. Я доволен своим составом, пока он нам не нужен, а дальше посмотрим», — отметил Галлан.

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Тройки «Вегаса» в серии с «Сан-Хосе»



Пасиоретти – Штястны – Стоун



Маршессо – Карлссон – Смит



Носек – Икин – Так



Каррье – Белльмар – Ривз.



Действительно, куда его ставить? Звено Штястны разрывает «Сан-Хосе» (10+12 очков в трёх матчах), точно не туда. В четвёртом звене костоломов Гусеву просто нечего делать. Вторая тройка пока забила один гол и откровенно буксует (у всех отрицательный показатель полезности), но в третьем матче постоянно создавала моменты (14 бросков в створ на троих).



У Маршессо есть несколько аргументов против Гусева (не считая богатого опыта в НХЛ) – он хоть и играет с краю, но является центром, и у него налажено взаимопонимание с партнёрами. Это звено в прошлом году довело «Вегас» до финала, и Галлан не будет его разбивать.



Остаётся только третье звено. По потенциалу и таланту Гусев в разы превосходит Носека и может добавить глубины атаке. Сейчас «Вегас» тащит первая тройка, но на большой дистанции этого будет мало. Галлан уже раздумывал заменить Носека перед третьим матчем, но в итоге оставил его. Одно отличие – Гусев, в отличие от Носека, в меньшинстве не играет. Томаш – нападающий, который всегда отработает в обороне, заблокирует бросок.

В то же время Гусев добавил бы этому звену потенциала в атаке, а Так и Икин – не самые плохие партнёры (первый долгое время был лучшим бомбардиром команды, второй забил в регулярке 22 гола). К тому же Гусев не сильно зависит от центров и способен сам вести игру. Его козыри – хитрые передачи, прекрасное видение площадки и великолепный бросок.



Время приезда Гусева – вот главная проблема. Игроки каждый год приезжают из других лиг «под плей-офф», но пару матчей регулярки обычно цепляют. Например, Александр Тексье зарекомендовал себя в «Коламбусе», и у Тортореллы уже не было сомнений, чтобы задействовать его в серии с «Тампой». Ставить в состав на важные игры человека, который ещё не нюхал пороху, довольно рискованно.

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Галлан ясно дал понять, что в первую очередь будет доверять тем, с которыми прошёл все трудности сезона, а не новичку, пусть и очень талантливому. Гусев должен быть готов ко всему, пока же его задача – зарекомендовать себя на тренировках и терпеливо ждать шанса. «Самое важное, чтобы его стиль подошёл под наш стиль. Это важнее, чем то, насколько хорош он будет сам по себе. В КХЛ он набирал много очков и знает, что у него хватит таланта играть здесь», — сказал Пьер-Эдуар Белльмар.



С «Вегасом» никогда нельзя знать заранее, что будет дальше. Никто же не думал, что они дойдут до финала в дебютный сезон или смогут выбраться из ямы в этом сезоне. Эта команда всегда удивляет, и, даже если сейчас Гусев Галлану не нужен, он может понадобиться позже. И ему по силам стать неожиданным джокером. Пока же остаётся только гадать и ждать, как будут развиваться события.