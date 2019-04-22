В Чехии простились с Букачем. Он учился у Тарасова и бил сборную СССР

На 84-м году жизни скончался легендарный чешский тренер, член Зала славы ИИХФ Людек Букач. В Чехии его любят и помнят, до сих пор вспоминая две оглушительные победы на чемпионатах мира – в 1985-м и 1996-м.

Букач начал тренировать, едва завершив карьеру. Сначала в чешской лиге, затем его заметили в национальной сборной. Чехословаки тогда не на шутку рубились со сборной СССР на международной арене и были главными конкурентами нашей Красной машины под Виктора Тихонова.

Молодой специалист жадно принялся осваивать будущую профессию – закончил спортивный институт и ездил по всему миру на семинары и стажировки. Стажировка в фарм-клубе «Бостона» у ещё никому не известного Гарри Синдена (В 1972 году Синден стоял у руля сборной Канады в Суперсерии со сборной СССР. – Прим. «Чемпионата»), поездка в Москву на обучение к Анатолию Тарасову в ЦСКА – тот с радостью делился с коллегами своим богатым опытом. «У Тарасова посреди раздевалки стоял стол, на котором лежала большая тетрадь с упражнениями — он давал их игрокам. Обычно к середине тренировки я говорил Тарасову, что уже устал, а он только смеялся в ответ и отпускал меня в раздевалку. Там-то я и работал с его тетрадью. Тарасов был непростой человек, но тренер — великий. У него было потрясающее воображение, опыт, энтузиазм, и он все переносил на бумагу», — рассказывал Букач в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2006-м.

Его отличительной особенностью было, во-первых, умение чутко чувствовать игру и руководить «скамейкой», а во-вторых, любовь к статистике и аналитике. Свои схемы он всегда подкреплял расчётами и цифрами, достигнув в этом небывалых успехов.

Забегая вперёд, на закате карьеры Букач пошёл по пути Тарасова и старался передать свой опыт всем, кому он нужен. Он стал доктором наук, основал свою хоккейную школу, снискавшую мировую славу, издавал учебники и научные работы, читал доклады и лекции в университетах всего мира, участвовал в ежегодных симпозиумах ИИХФ.

Первым турниром Букача в роли главного тренера сборной ЧССР стала Олимпиада 1980 года – там его команда заняла только пятое место, проиграв всем главным конкурентам – шведам и американцам. На ЧМ-1981 он выиграл бронзу, но не об этом мечтали в Чехословакии. Примерно в это же время у чехов проходит смена поколений – ушли Иван Глинка, Владимир Мартинец, Богуслав Эберманн, сбежали в НХЛ братья Штястны. Им на смену пришли молодые Владимир Ружичка, Винцент Лукач, Дариус Руснак, Иржи Лала, но первое время и у них не получалось справиться с грозной сборной СССР. В следующие два года чехи дважды становились серебряными призёрами, на Олимпиаде-1984 стали вторыми после СССР, а затем был чемпионат мира-1985 в Праге.

Победа над Красной машиной

В сборной СССР к тому времени сияла звезда Великолепной пятёрки – Макаров, Ларионов, Крутов, Фетисов и Касатонов. «Эта пятёрка была одной из лучших в истории мирового хоккея. Чтобы остановить её, нужно было приложить недюжинные усилия. Особенно это касалось Макарова, который навсегда останется одним из самых невероятных игроков», — вспоминал Букач.

Звено Ларионова в Праге принялось привычно разрывать соперников – 11:1 с США, 9:1 с Канадой, 6:2 со шведами – семь матчей группового раунда были выиграны в одну калитку, а в последней встрече наши устроили головомойку ЧССР – 5:1. Чтобы через два дня проиграть им же в финальном раунде. Когда на кону стояло всё, чехи вдруг преобразились, и их цепкая неприятная игра против соперников дала результат.

2:0 в первом периоде, и в итоге советские хоккеисты смогли лишь раз пробить вратаря Иржи Кралика. «Пока тянулась бесконечность этого матча с русскими, моя рубашка стала мокрой от пота, а когда он наконец закончился, я долго смотрел в окно и не мог поверить, что мы только что совершили», — делится детскими воспоминаниями чешский журналист Иржи Лацина.

Красная машина дала сбой, а спустя ещё два дня проиграла Канаде. За неё в тот год играли Лемье, Айзерман, Фрэнсис и Стивенс. Чехи же сначала отомстили США за поражение в предварительном раунде – 11:2, а затем расправились с мощными «кленовыми листьями» – 5:3, и завоевали своё первое и последнее золото в 1980-х.

Победа, положившая начало доминированию чехов

Букач ушёл из сборной Чехословакии на пике славы, чемпионом, и отправился в Западную Европу. Железный занавес вот-вот должен был упасть, и он, давно порвавший билет Коммунистической партии, отправился поднимать хоккей в капстраны – сначала в Австрию, затем в Германию.

А затем вернулся на родину, чтобы положить начало доминированию чехов в мировом хоккее в 1990-х. В его команде были Патера, Ланг, Прохазка, но большая часть игроков была отнюдь не из НХЛ, а из местного чемпионата, и фаворитами их никто не считал. В группе они вынесли всех, включая действующих чемпионов финнов во главе с Селянне, а в плей-офф уничтожили Германию, США и Канаду. Букач отошёл от дел после Кубка мира-1996, а в мире началась эпоха чешского хоккея – золото Олимпиады, чемпионатов мира. В конце 1990-х-начале 2000-х не было команды сильнее.