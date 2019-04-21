«Чистый приём» или «трусливый удар в голову»? Как Овечкин мстил за травму Оши

Травма нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши может стать серьёзной проблемой для команды, стремящейся повторить прошлогодний кубковый триумф. «Not suck back to back!», — такой девиз придумал капитан «столичных» Александр Овечкин перед стартом нынешнего сезона, и не случайно, что именно россиянин больше всех негодовал, когда нападающий первого звена Оши получил травму. Ещё будучи на льду он пытался добраться до виновника травмы Уоррена Фёгеле, но был остановлен лайнсменами, а в раздевалке у него произошёл эмоциональный диалог с обозревателем The Athletic Крисом Кучем.

— Как вы думаете, это был грязный приём на Оши?

— А вы его видели?

— Да, я видел.

— И что вы думаете?

— Мне трудно судить.

— А я был на льду и смотрел на шайбу, так что не видел, что произошло. Но если вы считаете, что это было сыграно не грязно, вам стоит посмотреть этот эпизод ещё раз.

«Я превратился в Бекстрёма!» Овечкин раздавал передачи и принёс ключевую победу Месть виновнику травмы Оши состоялась. Почти.

Эмоции Овечкина стали ещё более понятны после пятого матча серии, когда были обнародованы подробности повреждения у Оши. Форвард сломал ключицу, что практически исключает возможность его появления на льду в матчах нынешнего плей-офф, даже если «Вашингтон» снова дойдёт до финала.



В третьем периоде пятого матча, когда вопрос о победителе встречи был уже снят, Овечкин решил проучить Фёгеле и атаковал его в схожей ситуации, когда Оши получил травму. Оппонент россиянина повреждений не получил, но сам эпизод получился спорным. Видео, опубликованное официальным «твиттером» «Вашингтона», с первого взгляда выглядит достаточно безобидно — Овечкин просто послал Фёгеле «месседж».

«Вашингтон» — «Каролина»: Овечкин опрокинул Фёгеле, проведя силовой приём

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

С другого ракурса и без замедленного эффекта приём Овечкина уже не выглядит столь однозначным. Фёгеле повезло, что он смог увидеть приближающегося Овечкина и подготовиться к атаке — в противном случае сломанных ключиц могло стать на одну больше.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

Поступок Овечкина сразу же разделил болельщиков на два лагеря. Одни посчитали, что всё было в рамках правил, и Фёгеле просто получил «ответку» за свой поступок в предыдущем матче. Другие квалифицировали этот момент как умышленную попытку Овечкина нанести травму: часть болельщиков увидела атаку игрока не владевшего шайбой, кто-то расценил это как неудавшийся толчок на борт, но были и те, кто отмечал намеренный удар в голову.



«Овечкин высоко ударил Фёгеле, когда шайба была на другом конце площадки. А комментатор Пьер Макгуайр только посмеялся», — отметил в «твиттере» адвокат из Роли Джон Бёрнс, болеющий за «Каролину».



«Овечкин нанёс подлый удар Фёгеле сзади. На мой взгляд, это поступок труса», — вещает «твиттер» с трудным названием McPierce Rants (Jerk member in good standings), но по слову jerk тоже можно угадать фаната «ураганов».

«Овечкин только что прессанул Фёгеле, который сломал ключицу у Оши. Потрясающая реакция трибун!», — восхитился обозреватель NBC Sports Capitals Грант Поульсен. «Третий период стал для Овечкина сезоном охоты», — так охарактеризовало поступок Овечкина издание Washington Post.

Год крушения фаворитов. Чемпион Запада отправился в отпуск вслед за «Тампой» Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в первом же раунде.

«Овечкин по прозвищу Леди справедливость отправил Фёгеле лицом вниз», — пишет «твиттер» Capitals Now.

Принять участие в опросе можно по данной ссылке.

Стоит добавить, что эмоции этого момента стали продолжением ещё не до конца утихнувших страстей после драки Овечкина и 19-летнего новичка Свечникова. Так, один 8-летний поклонник «Харрикейнз» обратился к россиянину с плакатом: «Овечкин, ты не хочешь подраться со мной?»