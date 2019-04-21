«Чистый приём» или «трусливый удар в голову»? Как Овечкин мстил за травму Оши

Травма нападающего «Вашингтона» Ти Джея Оши может стать серьёзной проблемой для команды, стремящейся повторить прошлогодний кубковый триумф. «Not suck back to back!», — такой девиз придумал капитан «столичных» Александр Овечкин перед стартом нынешнего сезона, и не случайно, что именно россиянин больше всех негодовал, когда нападающий первого звена Оши получил травму. Ещё будучи на льду он пытался добраться до виновника травмы Уоррена Фёгеле, но был остановлен лайнсменами, а в раздевалке у него произошёл эмоциональный диалог с обозревателем The Athletic Крисом Кучем.
— Как вы думаете, это был грязный приём на Оши?
— А вы его видели?
— Да, я видел.
— И что вы думаете?
— Мне трудно судить.
— А я был на льду и смотрел на шайбу, так что не видел, что произошло. Но если вы считаете, что это было сыграно не грязно, вам стоит посмотреть этот эпизод ещё раз.
Эмоции Овечкина стали ещё более понятны после пятого матча серии, когда были обнародованы подробности повреждения у Оши. Форвард сломал ключицу, что практически исключает возможность его появления на льду в матчах нынешнего плей-офф, даже если «Вашингтон» снова дойдёт до финала.
В третьем периоде пятого матча, когда вопрос о победителе встречи был уже снят, Овечкин решил проучить Фёгеле и атаковал его в схожей ситуации, когда Оши получил травму. Оппонент россиянина повреждений не получил, но сам эпизод получился спорным. Видео, опубликованное официальным «твиттером» «Вашингтона», с первого взгляда выглядит достаточно безобидно — Овечкин просто послал Фёгеле «месседж».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».
С другого ракурса и без замедленного эффекта приём Овечкина уже не выглядит столь однозначным. Фёгеле повезло, что он смог увидеть приближающегося Овечкина и подготовиться к атаке — в противном случае сломанных ключиц могло стать на одну больше.
Видео можно посмотреть в «твиттере».
Поступок Овечкина сразу же разделил болельщиков на два лагеря. Одни посчитали, что всё было в рамках правил, и Фёгеле просто получил «ответку» за свой поступок в предыдущем матче. Другие квалифицировали этот момент как умышленную попытку Овечкина нанести травму: часть болельщиков увидела атаку игрока не владевшего шайбой, кто-то расценил это как неудавшийся толчок на борт, но были и те, кто отмечал намеренный удар в голову.
«Овечкин высоко ударил Фёгеле, когда шайба была на другом конце площадки. А комментатор Пьер Макгуайр только посмеялся», — отметил в «твиттере» адвокат из Роли Джон Бёрнс, болеющий за «Каролину».
«Овечкин нанёс подлый удар Фёгеле сзади. На мой взгляд, это поступок труса», — вещает «твиттер» с трудным названием McPierce Rants (Jerk member in good standings), но по слову jerk тоже можно угадать фаната «ураганов».
«Овечкин только что прессанул Фёгеле, который сломал ключицу у Оши. Потрясающая реакция трибун!», — восхитился обозреватель NBC Sports Capitals Грант Поульсен. «Третий период стал для Овечкина сезоном охоты», — так охарактеризовало поступок Овечкина издание Washington Post.
«Овечкин по прозвищу Леди справедливость отправил Фёгеле лицом вниз», — пишет «твиттер» Capitals Now.
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Стоит добавить, что эмоции этого момента стали продолжением ещё не до конца утихнувших страстей после драки Овечкина и 19-летнего новичка Свечникова. Так, один 8-летний поклонник «Харрикейнз» обратился к россиянину с плакатом: «Овечкин, ты не хочешь подраться со мной?»