Овечкин должен был стать героем серии. Всё испортил какой-то Брок Макгинн

Два эпизода и один герой, решивший всё в серии «Вашингтон» — «Каролина».

Броку Магкинну – 25 лет, всю свою пока ещё недолгую карьеру в НХЛ он провёл в одном клубе. «Каролина» выбрала его драфте в 2012 году во втором раунде под общим 47-м номером. К этому времени его два старших брата Тай и Джейми уже дебютировали в НХЛ. Первый, правда, сейчас играет в АХЛ, а второй провёл нынешний сезон во «Флориде».

До серии с «Вашингтоном» Брок, по сути, был известен только тем, что очень ярко дебютировал в НХЛ. В матче с «Детройтом» он забил уже на 55-й секунде, что позволило ему стать самым скорострельным дебютантом начиная с Александра Могильного, который в 1989 году отличился за «Баффало» на 20-й секунде своего первого матча.

«Никогда не ожидаешь прийти в лигу подобным образом, но, безусловно, было весело», — святился тогда от счастья новичок «ураганов».

Дальше были ещё 279 игр за «Каролину», в которых он Макгинн набрал 76 очков. Два года назад он подписал новый двухлетний контракт с клубом с зарплатой $ 887,5 тыс. Личные результаты форварда лучше не стали, но всё изменил первый в карьере плей-офф. После серии с «Вашингтоном» Макгинн точно получит новый контракт от «ураганов» и его зарплата будет намного больше.

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В семи матчах с «Вашингтоном» Брок набрал 5 (2+3) очков. Это пятый показатель в команде. Столько же у Ахо, и это больше чем у Терявяйнена, Уильямса и Нидеррайтера.

Но главное то, как Макгинн сыграл в ключевых эпизодах решающего матча серии. Именно он выбил шайбу из пустых ворот «Каролины» за две минуты до конца основного времени при счёте 3:3. Посмотрите на Александра Овечкина, он уже был готов добить шайбу в сетку и ещё раз вписать своё имя в историю НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Макгинн не только удачно оборонялся против тройки Бекстрёма, но и забил победный гол в серии, когда на льду находилась главная ударная сила «Вашингтона». Передача Джастина Уильямса была хороша, но как же мастерски Макгинн подстроился под эту шайбу. Овечкину оставалось только опустить голову и поздравить соперника с заслуженной победой.

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Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.