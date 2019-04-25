Овечкин: тяжело, особенно после прошлого сезона. Но уже ничего нельзя сделать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 2ОТ, 3-4).

«Мы доминировали в первых двух периодах. Пару удачных отскоков, и они вернулись в игру. Это была отличная серия – много жёсткости, много разочарования. В овертайме вы сами видели. Это был не красивый гол, а подправление. Что пошло не так? Не знаю. Мы контролировали игру, но после 2:1 игра немного поменялась. Мы забили ещё, потом стало 3:2.

Мы старались изо всех сил. Наша команда бывала в разных ситуациях. Мы никогда не винили в ошибках кого-то одного. Наша ошибка была в том, что мы не реализовали моменты, не всегда играли правильно. Это тяжело, особенно после прошлого сезона. Но сейчас уже ничего нельзя сделать.

Ты понимаешь, что сезон закончен. Мы бились 82 матча регулярки и семь матчей сейчас. Соперник забил. Мы расстроены и разочарованы, особенно после прошлого года», — сказал Овечкин.

Овечкин тепло поздравил игроков «Каролины» с победой в серии на рукопожатии