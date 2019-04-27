НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух

В это не так просто поверить, но всезнающая североамериканская пресса сообщает об этом уверенно: в минувшую пятницу после окончания серии «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» высокопоставленный чиновник НХЛ позвонил владельцу «золотых рыцарей» Уильяму Фоли и извинился. Предметом извинений было удаление, выписанное форварду «Вегаса» Коди Икину в третьем периоде седьмого матча серии.

«Это была наша игра! Стой и отбрасывайся»

Тот момент оказался для «Вегаса» роковым — вердикт арбитров оказал сильнейшее влияние на исход решающей битвы. На нарушение, которое привело к серьёзной травме капитана «Шаркс» Джо Павелски, арбитры отреагировали не сразу. Вернее, реакция была именно на травму игрока, лежащего на льду, а не на само нарушение, которое осталось без должного внимания бригады судей. Икин получил двухминутный штраф за толчок клюшкой и удаление до конца игры — именно большой штраф стал предметом обсуждений, споров и критики.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



В результате этого удаления «Сан-Хосе» получил право на пятиминутное большинство, в котором забил четыре (!) гола подряд. «Акулы» отыгрались 0:3 и даже вышли вперёд — «рыцарям» пришлось мобилизовать все силы, чтобы восстановить равновесие и перевести встречу в овертайм, где хоккеисты «Шаркс» всё равно оказались сильнее.

«Один из главных чиновников лиги действительно позвонил мне и принёс извинения за неправильное решение судей. Результат уже не исправишь, но я стал чувствовать себя лучше после этого, хотя и до сих пор не могу смириться с нашим поражением. Кто звонил? Не хочу называть имён. Старший чиновник. Настолько старший, насколько вы можете себе представить. Во время матча решение арбитров привело меня просто в бешенство. Хорошо, что звонок был не сразу, а через день», — сказал Фоли.

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Нетрудно предположить, что этим чиновником был комиссар лиги Гэри Беттмэн, который испытывает к Фоли известную симпатию — нельзя по-другому обходиться с человеком, который заплатил полмиллиарда долларов, чтобы получить возможность создать клуб НХЛ в Неваде. По словам Фоли, чиновник признал, что вердикт арбитров был ошибочным.



«Один из арбитров подъехал ко мне и сказал, что это был толчок клюшкой в лицо. Но это же двухминутный штраф!», — негодовал после матча главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан. Супервайзер серии, известный в прошлом арбитр НХЛ Дон ван Массенховен рассказал, что пятиминутное удаление Икину было выписано в связи с тем, что Павелски получил серьёзную травму.



«Игра-то была нашей! Мы вели со счётом 3:0, был третий период. Всё, что от нас требовалось — надёжно сыграть в обороне и довести встречу до финальной сирены. Стой в защите и отбрасывайся. А нам выписали пять минут штрафа там, где этого и близко не было. Это очень больно и обидно», — добавил Фоли.



Возможно, небольшим дополнительным утешением для «Голден Найтс» стал тот факт, что травмированный Джо Павелски действительно получил серьёзное повреждение и не смог выйти на лёд в первом матче второго раунда против «Колорадо». Правда, на результате это не особо сказалось — калифорнийцы уверенно одержали в нём победу.



Умение признать ошибку и принести извинение — это очень сильный ход со стороны лиги, хотя и сделано это было неофициальным образом. Нет никаких сомнений, что НХЛ не пустит дело на самотёк, отреагирует на допущенную оплошность и примет меры к тому, чтобы в будущем искоренить поводы для аналогичных извинений перед кем бы то ни было.



Если вспомнить количество спорных судейских решений и неоднозначных ситуаций в завершившемся сезоне КХЛ, то стоит задать самим себе философский вопрос — возможным ли у нас является подобное признание ошибок и принесённые извинения пострадавшим?

Нужен ли просмотр нарушений?

Инцидент с удалением Икина всколыхнул давнюю тему — возможное введение видеопросмотров при серьёзном нарушении правил. Сейчас видео используется только для определения правильности взятия ворот, будь то игра коньком, атака на вратаря или офсайд. «Почему у нас нет хоккейного просмотра на предмет удалений? Этот эпизод коренным образом изменил ход матча. Просмотр мог бы помочь установить справедливый вердикт», — отметил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо.



Однако далеко не все хоккеисты с ним согласны. Так, например, защитник «Вашингтона» Мэтт Нисканен высказался против, приведя старую футбольную отговорку, что дополнительные паузы замедлят игру и лишат её должного темпа. Примерно в том же духе высказался и другой игрок «столичных» нападающий Бретт Коннолли.



«Это всегда на усмотрение судей. Наверное, нужно позволить арбитрам взять такой просмотр. Я не знаю, это тяжело решить. Каждый момент ведь тоже не хочется просматривать», — заявил Коннолли.

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Экспертное сообщество также разделилось на два лагеря. Большинство из авторитетных хоккейных людей согласны с тем, что арбитры дали маху с удалением Икина, но введение нового варианта просмотра видео нравится далеко не каждому.



«Эта тема поднимается на протяжении нескольких лет с разной периодичностью. Возможно, теперь её обсуждение пойдёт быстрее, поскольку Билл Фоли будет на этом настаивать. Все увидели, как случайный свисток может решить исход важнейшего матча и всей серии. Я писал о подобном сценарии ещё год назад, и даже адресовал хоккейным фанатам специальное обращение, призывая поговорить о проблеме. Видимо, теперь этот момент наступил.

С одной стороны, пересмотр момента нарушения — вещь правильная. С другой — абсолютно ужасная. Представим, что судьи хотят дать кому-то пять минут и просто хотят убедиться в правоте решения. В регулярном чемпионате количество таких просмотров будет маленьким, потому что большинство больших штрафов абсолютно очевидны и бесспорны. Но как только будут введены просмотры, их количество увеличиться. Судьи будут перестраховываться — не зря же они попросили просмотр на предмет большого штрафа! Мы все будем это ненавидеть, как ненавидим большинство просмотров сегодня. Это может спасти нас от ситуации, которая была в матче «Сан-Хосе» и «Вегаса», но может и усугубить положение дел. Нужно признать, что хоккей — это быстрая игра, которую очень трудно судить. Большинство свистков носят субъективный характер, и никогда зритель не буде соглашаться с каждым решением арбитра. Будут плохие свистки, а просмотр нарушений просто всех разозлит», — считает обозреватель The Athletic Шон Макиндо.



Какую логику возьмёт на вооружение НХЛ, пока сказать трудно. С одной стороны, лига не может проигнорировать требования бизнесмена, заплатившего крупную сумму за «вход» в НХЛ, и команда которого не совсем справедливо лишилась шанса выиграть матч. С другой, введение просмотров способно радикальным образом видоизменить хоккей, который давно пытается держать курс на сохранение старых традиций.

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