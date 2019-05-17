За слова ответят! Заставь журналистов на ЧМ по хоккею делать то, что ты хочешь

10 мая стартовал чемпионат мира по хоккею. И пока многие болельщики ещё путают Словакию со Словенией, мы отправились в самый эпицентр хоккейных баталий, чтобы держать руку на пульсе и знакомить вас с самыми горячими новостями чемпионата.
Времени, как обычно, будет в обрез, но это не помешает нам оставаться на связи с читателями 24/7. Благодаря поддержке бренда NIVEA MEN мы попробуем изучить Братиславу в деталях и рассказать об этом вам, отыскать болельщиков Швеции и сфоткать их с российским флагом или сделать ставку, основываясь на прогнозе красотки с трибуны.
Именно вы можете помочь выбрать 5 челленджей, которые редакция выполнит во время ЧМ. Кликайте на тот вариант задания, который понравится больше, и готовьтесь получать эксклюзивные подарки с автографами звёзд хоккея, подключаться к горячим трансляциям или… Решаете вы!
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