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Поиграй с редакцией во время ЧМ 2019. Выбери челлендж, а мы его выполним

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Чемпионат»
За слова ответят! Заставь журналистов на ЧМ по хоккею делать то, что ты хочешь
Выбери челлендж, а им придётся его выполнить: ворваться в бар к шведам, взять коммент у Джигурды или разыграть призы, подписанные Малкиным.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

10 мая стартовал чемпионат мира по хоккею. И пока многие болельщики ещё путают Словакию со Словенией, мы отправились в самый эпицентр хоккейных баталий, чтобы держать руку на пульсе и знакомить вас с самыми горячими новостями чемпионата.

Времени, как обычно, будет в обрез, но это не помешает нам оставаться на связи с читателями 24/7. Благодаря поддержке бренда NIVEA MEN мы попробуем изучить Братиславу в деталях и рассказать об этом вам, отыскать болельщиков Швеции и сфоткать их с российским флагом или сделать ставку, основываясь на прогнозе красотки с трибуны.

Именно вы можете помочь выбрать 5 челленджей, которые редакция выполнит во время ЧМ. Кликайте на тот вариант задания, который понравится больше, и готовьтесь получать эксклюзивные подарки с автографами звёзд хоккея, подключаться к горячим трансляциям или… Решаете вы!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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