Невкусный бутерброд для «банды придурков. Колючий «Бостон» им не по зубам

В первом раунде плей-офф «Каролина» тоже уступала со счётом 0-2 в серии с «Вашингтоном», но нашла в себе силы переломить ход противостояния. Сейчас от «ураганов» требуются аналогичные усилия, но воплотить в жизнь очередное «возвращение» будет в разы труднее. «Бостон» — куда более кубковая, злая и жёсткая команда, нежели вальяжный чемпионский «Вашингтон», ведь не случайно именно «Брюинз» считается главным претендентом на Кубок Стэнли в этом году. «Мишки» на деле доказали, что не желают ничего слушать про каролинские сенсации и чудеса.

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«Бостон» не стал повторять сценарий первого матча серии, когда великолепный третий период принёс «чёрно-золотым» уверенную победу — на этот раз «медведи» планомерно давили соперника своими лапами на протяжении всей встречи, и ни разу не дали повода усомниться в своём успехе. Равный счёт в матче продержался лишь 15 минут, а после этого «мишки» совершили первый серьёз укус: сначала Мэтт Гржелчик завершил массированную атаку хозяев точным броском в ближний угол, а затем Джейк Дебраск реализовал численный перевес.

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Почувствовав слабину у соперника, «Бостон» взвинтил темп и в следующем игровом отрезке удвоил своё преимущество. Подопечные Брюса Кэссиди удачно «убили» два своих удаления, сумев забить в перерыве между ними — свой первый кубковый гол в карьере оформил защитник «Брюинз» Коннор Клифтон.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Чуть позже Брэд Маршан показал провокацию высочайшего класса, заставив получить малый штраф аксакала «Харрикейнз» Джастина Уильямса. Арбитры пропустили нарушение со стороны самого Маршана, атаковавшего соперника, не владевшего шайбой, но среагировали на реакцию форварда «Бостона», когда Уильямс попытался с ним разобраться. Стоит ли говорить, что удаление Уильямса было реализовано, после чего преимущество «мишек» выросло до четырёх шайб.

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«Думаю, что он был разочарован тем, что упал. Но это было просто отлично, что мы воспользовались этой возможностью. Я сам бывал в такой ситуации не раз, это не весело. Уильямс — капитан соперников, он их лидер, игрок с характером. Это очень хороший игрок для них», — сказал Маршан, умолчав о том, кто был причиной падения Уильямса на лёд.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Разочарование «Каролины» достигло максимальных величин на старте третьего периода, когда в воротах гостей побывало ещё два снаряда. После гола Дэнтона Хайнена «ураганы» дали волю эмоциям и устроили на льду приличную «свалку».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Мусорные» голы Уильямса и Терявяйнена, забитые в концовке третьего периода, стали небольшой ложкой дёгтя для болельщиков «Брюинз», которые были вправе рассчитывать на «сухарь» для голкипера Туукки Раска, но не отменили главного. «Бостон» вновь показал себя мощным сбалансированным коллективом, который знает способ борьбы с сенсационными выскочками. Визави Раска голкипер «Каролины» Петр Мразек в этой встрече сыграл неудачно и вполне заслуживал того, чтобы его поменяли по ходу игры, но стал автором самого эффектного сейва, клюшкой отразив бросок в упор от Тори Крюга.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Когда вы лидируете и выигрываете, то все пишут, как вы безумно хороши. Но иногда бывает и так, что приходится есть бутерброд с какашками. Признаюсь, это не очень приятный вкус. Нам необходимо немного пожевать это, а затем выплюнуть всё в следующем матче. Мы должны заново показать, кто мы есть на самом деле. Сегодня мы слишком часто теряли шайбу. Пока что мы не нашли свой хоккей в этой серии», — так образно прокомментировал ситуацию капитан «Каролины» Джастин Уильямс.



«Мы не дали им ни дюйма пространства», — сказал довольный Туукка Раск, для которого эта победа стала самой лёгкой в нынешнем плей-офф (21 сейв).



В нынешнем плей-офф «Каролина» ещё ни разу не проиграла на своём льду. Но нынче «ураганам» и их жарким болельщикам придётся выложиться на двести процентов, чтобы постараться сделать с «Бостоном» то, что им удалось сделать с «Вашингтоном».

