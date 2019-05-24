Ох уж этот Малкин! 10 интересных фактов из жизни центрального нападающего

Продолжаем болеть за наших и выполнять челленджи. В этом материале мы расскажем вам о спортсмене-феномене, амбассадоре бренда Nivea Men Евгении Малкине и о том, как выиграть крутые джерси с его автографом. Читай подробности и участвуй в первом розыгрыше на нашей странице ВК уже сейчас.
После серии победных матчей на Чемпионате мира по хоккею в Братиславе, невозможно не поговорить о главных действующих лицах. И хотя в матче со Швецией Евгений Малкин забросил шайбу впервые, прошлые его заслуги не дают нам поводов не восхищаться хоккеистом. Поэтому мы решили пересмотреть фотографии звёздного спортсмена и вспомнить 10 фактов из его жизни.
Про сон с клюшкой
Отец Евгения был хоккеистом и учил сына играть. Родители рассказывали, что младшему Малкину настолько нравился этот вид спорта, что он нередко отказывался засыпать без хоккейной клюшки рядом, а иногда и без защитной маски. Вообще, от катка его было не удержать: в 10 лет Малкин после перелома ноги попросил приятеля срезать гипс, чтобы выйти на лед.
Мог бы и не стать чемпионом
Да и вообще мог бы никогда не попасть в профессиональный хоккей. Малкина отказывались принимать в юношескую сборную уральского региона. До 15 лет мало кто из специалистов верил в успех юного спортсмена. Но Евгению удалось показать феноменальный результат и сполна отблагодарить тренера за вотум доверия: уже через 3 года он чемпионом мира в составе юношеской сборной.
Какой была его первая шайба?
Уже в профессиональной клубной карьере свою первую шайбу Евгений Малкин забил в ходе матча с «Локомотивом» в конце 2003 года.
Теперь он — «пингвин», который получает зарплату в долларах
Невероятные успехи привлекли к молодому хоккеисту внимание иностранных клубов. После ухода из магнитогорской команды в 2006 году он заключил договор с «Питтсбург Пингвинз». А 13 июня 2013 года Малкин продлил контракт с «Питтсбург Пингвинз» сроком на восемь лет на общую сумму 76 миллионов долларов
Две личных победы за один сезон. Идём на рекорд
Рекорды Уэйна Гретцки покоряются единицам, и Евгений может гордиться тем, что добрался до одного из достижений легендарного хоккеиста. В Хельсинки он не только выиграл своё первое золото мирового форума, но и стал всего вторым игроком в истории, который в одном сезоне удостоился звания лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ и чемпионата мира. Гретцки это удалось в сезоне-1981/82, а Малкин повторил его достижение спустя 30 лет.
Портрет Малкина на свитере Путина
Свитер Евгения Малкина есть не только у болельщиков «Металлурга» и «Питтсбурга», но и у Владимира Путина. В 2012 году глава страны принимал в своей резиденции российских хоккеистов. Путин собрал спортсменов для того, чтобы поздравить их с победой на чемпионате мира.
Малкин любит готовить
После заключения контракта с Pittsburgh Penguins Малкин окончательно осел в Америке. Но вместо того чтобы перейти на капиталистические гамбургеры, начал популяризовать отечественную еду – и даже выступил на американском ТВ со своим собственными рецептами. Вдохновила его на это хобби мама. Где-то в Питтсбурге, по слухам, сейчас даже подают такое блюдо – «Борщ мамы Малкина».
ЗОЖ по жизни
В некоторых интервью Евгений признавался, что никогда не курил сигарет. И одним из главных его требований к девушке было отсутствие этой вредной привычки.
Продать одежду ради благотворительности
Евгений постоянно помогает детям из детских домов Магнитогорска. У самого Малкина растёт трёхлетний сын. А ещё у хоккеиста есть опыт проведения аукциона со своими вещами, заработанные средства с которого отправились на помощь больным детям.
Необычное хобби
В свое время Евгений открыл собственный ресторан в родном Магнитогорске. Тематика у заведения необычая, он стилизован под тюрьму со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тут вам и небо в клеточку, и колючая проволока и портрет Берии. Неожиданный поворот, не правда ли?
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