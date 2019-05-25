Фанатские бары, «пивная» улица, фан-шопы, где можно купить атрибутику болельщиков и ледовые арены, обязательные к посещению.

Не хоккеем единым: что посмотреть в Братиславе за один день?

Наша редакция продолжает выполнять челленджи, выбранные читателями «Чемпионата». Сегодня ловите отчёт с нашей туристической вылазки в центр Братиславы и выполненное задание: поло «Красная машина», которое на несколько дней украсит одну из главных достопримечательностей столицы — статую городского сумасшедшего. Вместе с Nivea Men мы верим в то, что этот символический челлендж поможет нашим парням достичь успеха на ЧМ по хоккею в Братиславе. Держим кулачки!

Фото: «Чемпионат»

В поиске той самой статуи в Братиславском граде, на которой разместился шарф, мы прогулялись по столице Словакии и подготовили для вас мини-гид для настоящих фанатов. Отправляясь в страну величественных гор и бесконечных равнин, не забудьте заглянуть в наш маст-визит лист – здесь вы точно найдёте хотя бы пару мест, ради которых стоит внести изменения в маршрут. Как говорится, не хоккеем единым!

Главные арены хоккейных матчей

Все игры ЧМ-2019 проходят на двух аренах: «Словнафт Арена» (Братислава), вмещающей 10 055 зрителей, и «Стил Арена» (Кошице), вместимостью 8340.

Ondrej Nepela Arena

В КХЛ её принято называть Slovnaft, однако для словаков это в первую очередь ледовая арена имени Ондрея Непелы — прославленного словацкого фигуриста, чемпиона мира, Европы и обладателя олимпийского золота 1972 года.

Удивительно, что площадка была построена на месте старого зимнего стадиона в рекордно короткие сроки за 22 месяца — с начала мая 2009 до конца февраля 2011.

После окончания юбилейного, 75-го чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF «Непела Арена» стала домашним стендом хоккеистов ХК «Слован» Братислава. Внутри есть магазинчик с мерчем клуба.

Адрес: Odbojárov 9, 831 04 Nové Mesto, Словакия.

Steel Arena

Эта арена немного поскромнее и менее вместительна, однако не менее популярна. Названа в честь Ладислава Трояка (Košický štadión Ladislava Trojáka), знаменитого чехословацкого хоккеиста.

Адрес: Nerudova 1627/12, 040 01 Košice, Словакия.

Путешествуй по Братиславе вместе с «Чемпионатом» и Nivea Men и не пропускай долгожданные трансляции:

25.05 в 16:15 — 1/2 финала

25.05 в 20:15 — 1/2 финала

26.05 в 16:45 — матч за 3-е место

26.05 в 21:15 — финал

Фан-шопы

Приобрести памятный хоккейный сувенир в столице можно в двух самых популярных магазинчиках.

Fanshop SB

Адрес: Vajnorská 100, Bratislava

Время работы: ежедневно, 10:00 — 21:00

Сайт.

Fanatik

Адрес: Laurinská 6, Bratislava 1 — Staré Mesto

Время работы: ежедневно, 9.00-21.00

Сайт.

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Братиславский Град

Самая известная достопримечательность города – замок Братиславский Град. Он расположен на утёсе над Дунаем, поэтому виден из любой точки. Впервые о замке можно прочитать в документах 907 года, в которых он значился местом коронации венгерских королей. Ещё в начале XIX века в результате пожара значительная часть сооружения сгорела, но о реставрации задумались сильно позднее.

Помимо экспозиций археологического отделения Народного музея Словакии в замке есть Зал славы, расположившийся на втором этаже. В нём представлены трофеи хоккейной команды, личные вещи игроков и шайбы с легендарных матчей.

Адрес: Zamoska 862/2, 811 01.

Время работы: ежедневно, 9.00—17.00.

Сайт.

Бары и пабы

Расслабиться после долгой прогулки по городу и посмотреть матч можно в одном из самых популярных пабов – U Belasych. Здесь вы найдёте всё, что нужно для приятного просмотра. А расписание трансляций матчей можно посмотреть заранее на сайте.

Для знакомства с местной кухней хорошим вариантом будет атмосферный Slovak pub. Заведение состоит из множества залов, каждый из которых имеет своё оригинальное оформление.

Ну и какой хоккей без хмельного? Тем более в Словакии, где, как и в соседней Чехии, сильны пивные традиции. Ближе к Дунаю, у подножья того самого Братиславского Града, на пересечении улиц Židovská и Beblavého существует барный пятачок (его ещё называют Бермудским треугольником), который очень любят местные жители. Вечерами в хорошую погоду веселье заполняет старинные улочки, с которых открывается классный вид на собор Св. Мартина и мост.