Не хоккеем единым: что посмотреть в Братиславе за один день?

Наша редакция продолжает выполнять челленджи, выбранные читателями «Чемпионата». Сегодня ловите отчёт с нашей туристической вылазки в центр Братиславы и выполненное задание: поло «Красная машина», которое на несколько дней украсит одну из главных достопримечательностей столицы — статую городского сумасшедшего. Вместе с Nivea Men мы верим в то, что этот символический челлендж поможет нашим парням достичь успеха на ЧМ по хоккею в Братиславе. Держим кулачки!
В поиске той самой статуи в Братиславском граде, на которой разместился шарф, мы прогулялись по столице Словакии и подготовили для вас мини-гид для настоящих фанатов. Отправляясь в страну величественных гор и бесконечных равнин, не забудьте заглянуть в наш маст-визит лист – здесь вы точно найдёте хотя бы пару мест, ради которых стоит внести изменения в маршрут. Как говорится, не хоккеем единым!
Главные арены хоккейных матчей
Все игры ЧМ-2019 проходят на двух аренах: «Словнафт Арена» (Братислава), вмещающей 10 055 зрителей, и «Стил Арена» (Кошице), вместимостью 8340.
- Ondrej Nepela Arena
В КХЛ её принято называть Slovnaft, однако для словаков это в первую очередь ледовая арена имени Ондрея Непелы — прославленного словацкого фигуриста, чемпиона мира, Европы и обладателя олимпийского золота 1972 года.
Удивительно, что площадка была построена на месте старого зимнего стадиона в рекордно короткие сроки за 22 месяца — с начала мая 2009 до конца февраля 2011.
После окончания юбилейного, 75-го чемпионата мира по хоккею с шайбой IIHF «Непела Арена» стала домашним стендом хоккеистов ХК «Слован» Братислава. Внутри есть магазинчик с мерчем клуба.
Адрес: Odbojárov 9, 831 04 Nové Mesto, Словакия.
- Steel Arena
Эта арена немного поскромнее и менее вместительна, однако не менее популярна. Названа в честь Ладислава Трояка (Košický štadión Ladislava Trojáka), знаменитого чехословацкого хоккеиста.
Адрес: Nerudova 1627/12, 040 01 Košice, Словакия.
Путешествуй по Братиславе вместе с «Чемпионатом» и Nivea Men и не пропускай долгожданные трансляции:
- 25.05 в 16:15 — 1/2 финала
- 25.05 в 20:15 — 1/2 финала
- 26.05 в 16:45 — матч за 3-е место
- 26.05 в 21:15 — финал
Фан-шопы
Приобрести памятный хоккейный сувенир в столице можно в двух самых популярных магазинчиках.
- Fanshop SB
Адрес: Vajnorská 100, Bratislava
Время работы: ежедневно, 10:00 — 21:00
Сайт.
- Fanatik
Адрес: Laurinská 6, Bratislava 1 — Staré Mesto
Время работы: ежедневно, 9.00-21.00
Сайт.
Братиславский Град
Самая известная достопримечательность города – замок Братиславский Град. Он расположен на утёсе над Дунаем, поэтому виден из любой точки. Впервые о замке можно прочитать в документах 907 года, в которых он значился местом коронации венгерских королей. Ещё в начале XIX века в результате пожара значительная часть сооружения сгорела, но о реставрации задумались сильно позднее.
Помимо экспозиций археологического отделения Народного музея Словакии в замке есть Зал славы, расположившийся на втором этаже. В нём представлены трофеи хоккейной команды, личные вещи игроков и шайбы с легендарных матчей.
Адрес: Zamoska 862/2, 811 01.
Время работы: ежедневно, 9.00—17.00.
Сайт.
Бары и пабы
Расслабиться после долгой прогулки по городу и посмотреть матч можно в одном из самых популярных пабов – U Belasych. Здесь вы найдёте всё, что нужно для приятного просмотра. А расписание трансляций матчей можно посмотреть заранее на сайте.
Для знакомства с местной кухней хорошим вариантом будет атмосферный Slovak pub. Заведение состоит из множества залов, каждый из которых имеет своё оригинальное оформление.
Ну и какой хоккей без хмельного? Тем более в Словакии, где, как и в соседней Чехии, сильны пивные традиции. Ближе к Дунаю, у подножья того самого Братиславского Града, на пересечении улиц Židovská и Beblavého существует барный пятачок (его ещё называют Бермудским треугольником), который очень любят местные жители. Вечерами в хорошую погоду веселье заполняет старинные улочки, с которых открывается классный вид на собор Св. Мартина и мост.
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