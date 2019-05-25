Василевский сыграл как осьминог! Чудесное спасение вратаря сборной России

Так невозможно играть ногами, если ты простой человек. Василевский – может, и всё это в полуфинале чемпионата мира.

Полуфинал ЧМ-2019 Россия – Финляндия ожидаемо складывался для нашей команды нелегко. С финнами не прокатил стартовый штурм, как это было в четвертьфинале с американцами, и с самого начала матча пришлось включаться в игру нашему голкиперу Андрею Василевскому. Нет, не то чтобы совсем молчало наше нападение, но финны давали гораздо меньше пространства форвардам сборной России, чем предыдущие соперники, а сами уверенно шли в чужую зону.

Фактор сильного вратаря очень важен для любой команды. Особенно при счёте 0:0, когда и определяется, в чью сторону качнётся маятник. И нам очень повезло, что за российскую команду на турнире в Словакии играет Андрей Василевский, один из лучших голкиперов мира. Он играет ногами, так же уверенно, как и руками, и от этого выглядит совершенно непробиваемым. Не верите? Просто посмотрите на его сэйв в первом периоде встречи с Финляндией!

Правая нога Василевского целиком находилась в площади ворот, и казалось, что любое попадание в неё обернётся пропущенной шайбой. Но только не в случае с Василевским! Он каким-то невероятным образом управляется не только со своими верхними, но и нижними конечностями. Вовремя поднял ногу, отразил бросок, а затем ещё и сопроводил шайбу чётко по линии ворот до штанги, а там уже подключились российские защитники. Фантастика! Если Владислав Гавриков – человек-шлагбаум, то Василевский – человек-осьминог, не иначе!

Этим сэйвом Василевский не позволил отличиться Каапо Какко, восходящей звезде мирового хоккея. Вполне вероятно, что уже в следующем сезоне форвард «Рейнджерс» или «Нью-Джерси» Какко будет противостоять голкиперу «Тампы» Василевскому, и теперь-то он будет знать, что пробить Андрея – занятие не из простых.

Василевский давно показал, что по владению своим телом и игре на линии ворот – он, скорее всего, сильнейший голкипер в мире. У него уже не в первый раз получается вытворять совершенно фантастические вещи в воротах, от которых ахает весь хоккейный мир.

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Сейчас Вася, как ласково называют его в сборной России, помог нашей сборной выстоять в тяжёлом первом периоде, и благодаря ему на второй игровой отрезок подопечные Ильи Воробьёва выходят при равном счёте. Теперь дело за полевыми хоккеистами.