Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли! Но опять вмешался судейский скандал

Я не согласен со всеми свистками, которые были. Мы были самой дисциплинированной командой во время трёх первых раундов плей-офф, а тут внезапно получили 17 удалений в одной серии. Я не знаю. Я не куплюсь на всё это», — бушевал наставник «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе после разгрома в третьем матче серии со счётом 2:7, когда «Бостон» забросил четыре шайбы в большинстве.



Визави «Вождя» Брюс Кэссиди тогда был куда более лоялен к арбитрам. «Мы собираемся быть готовыми к тому, если соперник получит удаление. Мы надеемся, что извлечём пользу из игры в большинстве. Мы готовы к силовой игре, к «физическому» хоккею и не собираемся жаловаться на судей. По крайней мере, пока они не «воняют», не свистят против нас», — откровенно говорил Кэссиди, но радоваться такому положению дел пришлось недолго.



Тарасенко не отдаёт Кубок Стэнли «Бостону»! В этой серии будет семь матчей Досталось даже словацкому великану «мишек». Харе разбили лицо шайбой, но не думайте, что он не доиграл матч.

В пятой игре финала судьи снова вмешались в расклад сил, приняв несколько неоднозначных решений, которые напрямую повлияли на результат. И пострадавшей стороной на этот раз был «Бостон».

До поры, до времени, всё было достаточно спокойно. «Бостон» здорово провёл первый период, в два раза перебросав гостей, но не сумел пробить Джордана Биннингтона, за что поплатился на старте второй двадцатиминутки. Штатный везунчик «Блюз» Райан О'Райлли оказался в нужное время на чужом пятачке, где его нашёл великолепный пас Зака Сэнфорда.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Арбитры, манеру судейства которых так критиковали болельщики «Блюз» по ходу предыдущих матчей, на этот раз помогли «Сент-Луису». Вольно или невольно, но некоторые спорные эпизоды были истолкованы не в пользу «Брюинз», что выглядело очень неожиданно. Первым неоднозначным моментом была атака вышеупомянутого Сэнфорда против лидера обороны «Бостона» Тори Крюга: при желании, в этом эпизоде можно было увидеть удар плечом в голову. «Здесь Сэнфорду всё сошло с рук», — прокомментировал момент известный обозреватель Пьер Лебрюн.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В третьем периоде арбитры отменили гол Давида Пастрняка после видеопросмотра (шайба не пересекла линию ворот), а поводом для главных претензий стала победная шайба «Сент-Луиса». За несколько секунд до того, как Дэвид Перрон поразил ворота Туукки Раска, судьи оставили без внимания эпизод с участием Тайлера Бозака и Ноэля Аккьяри. Центрфорвард «музыкантов» сбил соперника с ног, зацепив его ногой, что вполне можно было трактовать как подножку. Игроки «Брюинз» посчитали, что будет удаление и не сразу продолжили играть, а через несколько секунд Перрон отправил шайбу в сетку.



«Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошёл к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол, мы возьмём его. Повтор эпизода? Нет, я не смотрел», — без тени смущения прокомментировал эпизод Тайлер Бозак.



Разъярённые фанаты «мишек» тут же начали бросать на лёд бутылки и полотенца, а ярче всего на ситуацию отреагировал босс «Бостона», знаменитый в прошлом силовой форвард Кэм Нили.





Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Эмоций и сил у «Бостона» хватило лишь на то, чтобы усилиями Джейка Дебраска отыграть один гол, да и тот получился лишь благодаря неудачной игре голкипера гостей Биннингтона.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Само собой, что после матча всё внимание было приковано к судейским решениям и реакции на них.



«Безусловно, это должно было быть удаление. После этого лёд закидали посторонними предметами. Все стали немного сумасшедшими», — так охарактеризовал ситуацию Лебрюн.



Ассоциация пишущих хоккейных журналистов обратилась с официальным групповым запросом к директору судейского департамента, известному в прошлом арбитру Стивену Уолкому, который ответил репортёрам в самых худших традициях, используя надоевшие штампы и противный канцелярский язык. «Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — заявил Уолком.



Тарасенко взял пример с Овечкина. Поможет ли это завоевать Кубок Стэнли? Год назад Овечкин забивал, блокировал и оборонялся. Тарасенко тоже стал таким.

Однако любопытнее всего были слова Брюса Кэссиди. Очевидно, что теперь пришёл его черёд жаловаться на судейство, которое всё же стало «вонять» по оценкам игроков и болельщиков «Бостона».



«Это было вопиющее нарушение правил. Я большой фанат хоккея, фанат игры. Но Национальная хоккейная лига получает очень плохую репутацию после судейства в нынешнем плей-офф. Игрок соперника был уже на полпути к штрафному боксу… После этого мы были словно пьяные. Знаете, судейство сильно изменилось после третьего матча», — сказал Кэссиди, явно намекая на известные жалобы со стороны Берюбе.



«Я не согласен с мнением Кэссиди, но это не имеет никакого значения. Я здесь не для того, чтобы судить арбитров и их свистки, которые были или могли бы быть. Они идут в обоих направлениях, принимают решения в обе стороны. Были решения, когда соперника тоже можно было удалять, а удаления не последовало», — отверг все обвинения сам Берюбе.



Справедливости ради стоит вспомнить, что в одном из предыдущих матчей финала «Бостон» забил гол, когда на площадке у «Брюинз» находилось шесть полевых игроков, и взятие ворот было засчитано — тогда о «чёрной метке» энхаэловскому судейству разговоров не шло.



«Это был критический момент игры и, возможно, всей серии. Этот гол стал победным, хотя «Бостон» должен был играть в большинстве. Это решение будет трудно «проглотить». Увы, нынешней весной спорных решений было достаточно. К сожалению, это не очень хорошо для лиги», — констатировал эксперт The Athletic Скотт Бёрнсайд.



Шестой матч финала может стать последним. Он состоится в Сент-Луисе в ночь с воскресенья на понедельник .

