Клубы, которые дольше всех ждут Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — 51 год!

Выиграть Кубок Стэнли невероятно сложно. Лишь 19 из нынешних 30 команд это удавалось, только 13 выигрывали его больше одного раза. Среди клубов, которые появились в лиге с первого расширения, 12 остаются бестрофейниками. «Сент-Луис» ждёт уже 51 год – в истории НХЛ только «Рейнджерс» ждали больше (с 1940 по 1994).
За последние 10 лет уже несколько клубов прервали долгие ожидания – «Чикаго» в 2010-м (первый Кубок за 47 лет), «Лос-Анджелес» в 2012-м (первый Кубок за 43 года), наконец, «Вашингтон» в 2018-м (первый Кубок за 43 года). Рассказываем о командах, которые не становились чемпионами более 40 лет.
«Филадельфия» (43 года)
«Филадельфии» понадобилось всего семь лет, чтобы пройти путь от новичка НХЛ до обладателя Кубка Стэнли, а 1975 году защитили титул. Это был один из самых известных периодов в истории клуба, когда Хулиганы с Брод-стрит под предводительством Бобби Кларка терроризировали лигу. «Лётчики» дошли до финала и год спустя, но были повержены «Монреалем».
«Филадельфия» ещё шесть раз выходила в финал, последний раз в 2010 году, когда проиграла «Чикаго» 2-4. По пути к той серии «Флайерз» заодно вошли в историю, став третьей командой, которая смогла выиграть серию с 0-3. За «лётчиков» в разное время играли Линдрос, Рекки, Леклер, да и сейчас есть приличные игроки, но о Кубке команде мечтать рано. С 2013 года они чередуют вылеты в первом раунде с сезонами без плей-офф. Смены тренеров, отсутствие хорошего вратаря – этим летом во «Флайерз» вновь грядёт перестройка.
«Баффало» (48 лет)
В 1970 году НХЛ приняла в свои ряды ещё два клуба – «Баффало» и «Ванкувер». В «Сэйбрз» практически сразу же смогли собрать звено Мартен – Перро – Робер, которое стало одним из лучших в лиге. И уже через четыре года после создания команда дошла до финала, где сказка закончилась (2-4 от могущественной «Филадельфии»).
Мечты о Кубке возродились в 1999 году, когда Доминик Гашек практически в одиночку затащил команду в финал, но против «Далласа» он уже сделать ничего не смог. В середине 2000-х «Баффало» выглядел солидным претендентом, дважды доходил до полуфинала, но с тех пор как отрезало. Последние восемь лет команда ни разу не выходила в плей-офф, впрочем, за это время в клубе появились молодые таланты (Айкел, Далин), которые постараются изменить ситуацию.
«Ванкувер» (48 лет)
Столько же, сколько «Баффало», ждёт своего Кубка и «Ванкувер». В первые 11 лет существования команда не выиграла ни одной серии плей-офф, а затем в качестве андердога дошли до финала в 1982-м, проиграв лишь «Айлендерс» (которые на тот момент были династией и выиграли свой третий титул подряд).
В следующие 10 лет «Ванкувер» не выиграл ни одной серии, а затем был финал 1994 года, опять неожиданный. После средней регулярки «Кэнакс» с Буре, Линденом и Маклином дотянули до седьмого матча с «Рейнджерс», но титул достался клубу из Нью-Йорка. В Ванкувере фанаты настолько разозлились, что устроили в городе жуткий погром, который полиция разгоняла слезоточивым газом. Ещё один погром случился в 2011 году, тоже после поражения в финале. «Ванкувер» вёл 3-1 в серии с «Бостоном», но затем развалился. Фанаты жгли автомобили, били стёкла в магазинах, парализовали весь центр города. Ущерб от погромов оценили в $ 4,2 млн.
Сейчас «Ванкувер» находится в процессе перестройки, а полиции города пора разрабатывать план действий, на случай, если команда вновь дойдёт до финала.
«Сент-Луис» (51 год)
В 1967 году в НХЛ появилось шесть новых команд. «Окленд» довольно быстро канул в лету, ещё четыре — «Лос-Анджелес», «Филадельфия», «Миннесота Норт Старз» (после переезда в Даллас) и «Питтсбург» — рано или поздно выигрывали Кубок Стэнли. Все, кроме «Сент-Луиса», который ждёт своего первого титула уже 51 год.
Примечательно, что в первые три года существования «блюзмены» доходили до финала. Но не потому, что были так сильны, а из-за дурацкого формата плей-офф. НХЛ собрала команды Оригинальной шестёрки в одном дивизионе, а новичков – в другом, а в плей-офф команды разных дивизионов встречались только в финале. По сути, чемпионство разыгрывалось внутри Восточного дивизиона, а финалы проходили в одну калитку, поражениями «Сент-Луиса» 0-4.
Набравший ход «Сент-Луис» с конца 1970-х до начала 2000-х неизменно выходил в плей-офф, дважды добирался до финала конференции. В последние годы (уже с Тарасенко, Пьетранджело, Парэйко) выходил в финал Запада в 2016 году.
«Торонто» (51 год)
Столько же, сколько «Сент-Луис», ждёт только «Торонто». «Мэйпл Лифс» выиграли 13 Кубков, но всё это во времена Оригинальной шестёрки. Последний их титул датирован 1967 годом, когда они обыграли «Монреаль» в финале. С тех пор удача отвернулась от самой популярной и богатой команды НХЛ. До 1990-х «Торонто» не всегда выходил в плей-офф, а когда получалось, то редко удавалось пройти первый раунд. В 1990-х-начале 2000-х «листья» четыре раза добирались до финала конференции, последний раз это случилось в 2002 году.
Болельщики «Торонто» иронизировали – надевали на голову пакеты от стыда за игру своей команды, придумывали грустные шутки, но в последние годы забрезжил свет в конце тоннеля. Сейчас у «Мэйпл Лифс» есть Мэттьюс, Таварес, Марнер, Капанен, Райлли, и можно снова надеяться на Кубок.
Рекорд НХЛ
«Рейнджерс» (54 года)
«Рейнджерс» так долго не могли выиграть, что болельщики стали говорить о проклятии и строить различные мистические теории. По самой популярной версии, «синерубашечников» проклял тренер нью-йоркской команды «Американс» Ред Даттон. Во время Второй мировой войны, когда многие хоккеисты уехали на фронт, «Американс» взяли паузу и не играли в НХЛ. А когда война кончилась, и клуб должен был возобновить выступления, лига (не без участия «рейнджеров») ему отказала. Даттон рассердился и сказал, что пока он жив, «Рейнджерс» не станут чемпионами. Он умер 47 лет спустя, но «проклятие» висело над «Рейнджерс» ещё семь лет.
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