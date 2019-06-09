Клубы, которые дольше всех ждут Кубка Стэнли. «Сент-Луис» — 51 год!

Выиграть Кубок Стэнли невероятно сложно. Лишь 19 из нынешних 30 команд это удавалось, только 13 выигрывали его больше одного раза. Среди клубов, которые появились в лиге с первого расширения, 12 остаются бестрофейниками. «Сент-Луис» ждёт уже 51 год – в истории НХЛ только «Рейнджерс» ждали больше (с 1940 по 1994).

За последние 10 лет уже несколько клубов прервали долгие ожидания – «Чикаго» в 2010-м (первый Кубок за 47 лет), «Лос-Анджелес» в 2012-м (первый Кубок за 43 года), наконец, «Вашингтон» в 2018-м (первый Кубок за 43 года). Рассказываем о командах, которые не становились чемпионами более 40 лет.

Краснокожие чемпионы. Кто из индейцев выигрывал Кубок Стэнли Крэйг Берюбе может стать следующим.

«Филадельфия» (43 года)

«Филадельфии» понадобилось всего семь лет, чтобы пройти путь от новичка НХЛ до обладателя Кубка Стэнли, а 1975 году защитили титул. Это был один из самых известных периодов в истории клуба, когда Хулиганы с Брод-стрит под предводительством Бобби Кларка терроризировали лигу. «Лётчики» дошли до финала и год спустя, но были повержены «Монреалем».

«Филадельфия» ещё шесть раз выходила в финал, последний раз в 2010 году, когда проиграла «Чикаго» 2-4. По пути к той серии «Флайерз» заодно вошли в историю, став третьей командой, которая смогла выиграть серию с 0-3. За «лётчиков» в разное время играли Линдрос, Рекки, Леклер, да и сейчас есть приличные игроки, но о Кубке команде мечтать рано. С 2013 года они чередуют вылеты в первом раунде с сезонами без плей-офф. Смены тренеров, отсутствие хорошего вратаря – этим летом во «Флайерз» вновь грядёт перестройка.

«Баффало» (48 лет)

В 1970 году НХЛ приняла в свои ряды ещё два клуба – «Баффало» и «Ванкувер». В «Сэйбрз» практически сразу же смогли собрать звено Мартен – Перро – Робер, которое стало одним из лучших в лиге. И уже через четыре года после создания команда дошла до финала, где сказка закончилась (2-4 от могущественной «Филадельфии»).

Мечты о Кубке возродились в 1999 году, когда Доминик Гашек практически в одиночку затащил команду в финал, но против «Далласа» он уже сделать ничего не смог. В середине 2000-х «Баффало» выглядел солидным претендентом, дважды доходил до полуфинала, но с тех пор как отрезало. Последние восемь лет команда ни разу не выходила в плей-офф, впрочем, за это время в клубе появились молодые таланты (Айкел, Далин), которые постараются изменить ситуацию.

«Ванкувер» (48 лет)

Столько же, сколько «Баффало», ждёт своего Кубка и «Ванкувер». В первые 11 лет существования команда не выиграла ни одной серии плей-офф, а затем в качестве андердога дошли до финала в 1982-м, проиграв лишь «Айлендерс» (которые на тот момент были династией и выиграли свой третий титул подряд).

В следующие 10 лет «Ванкувер» не выиграл ни одной серии, а затем был финал 1994 года, опять неожиданный. После средней регулярки «Кэнакс» с Буре, Линденом и Маклином дотянули до седьмого матча с «Рейнджерс», но титул достался клубу из Нью-Йорка. В Ванкувере фанаты настолько разозлились, что устроили в городе жуткий погром, который полиция разгоняла слезоточивым газом. Ещё один погром случился в 2011 году, тоже после поражения в финале. «Ванкувер» вёл 3-1 в серии с «Бостоном», но затем развалился. Фанаты жгли автомобили, били стёкла в магазинах, парализовали весь центр города. Ущерб от погромов оценили в $ 4,2 млн.

Сейчас «Ванкувер» находится в процессе перестройки, а полиции города пора разрабатывать план действий, на случай, если команда вновь дойдёт до финала.

«Сент-Луис» (51 год)

В 1967 году в НХЛ появилось шесть новых команд. «Окленд» довольно быстро канул в лету, ещё четыре — «Лос-Анджелес», «Филадельфия», «Миннесота Норт Старз» (после переезда в Даллас) и «Питтсбург» — рано или поздно выигрывали Кубок Стэнли. Все, кроме «Сент-Луиса», который ждёт своего первого титула уже 51 год.

Примечательно, что в первые три года существования «блюзмены» доходили до финала. Но не потому, что были так сильны, а из-за дурацкого формата плей-офф. НХЛ собрала команды Оригинальной шестёрки в одном дивизионе, а новичков – в другом, а в плей-офф команды разных дивизионов встречались только в финале. По сути, чемпионство разыгрывалось внутри Восточного дивизиона, а финалы проходили в одну калитку, поражениями «Сент-Луиса» 0-4.

Набравший ход «Сент-Луис» с конца 1970-х до начала 2000-х неизменно выходил в плей-офф, дважды добирался до финала конференции. В последние годы (уже с Тарасенко, Пьетранджело, Парэйко) выходил в финал Запада в 2016 году.

Тарасенко взял пример с Овечкина. Поможет ли это завоевать Кубок Стэнли? Год назад Овечкин забивал, блокировал и оборонялся. Тарасенко тоже стал таким.

«Торонто» (51 год)

Столько же, сколько «Сент-Луис», ждёт только «Торонто». «Мэйпл Лифс» выиграли 13 Кубков, но всё это во времена Оригинальной шестёрки. Последний их титул датирован 1967 годом, когда они обыграли «Монреаль» в финале. С тех пор удача отвернулась от самой популярной и богатой команды НХЛ. До 1990-х «Торонто» не всегда выходил в плей-офф, а когда получалось, то редко удавалось пройти первый раунд. В 1990-х-начале 2000-х «листья» четыре раза добирались до финала конференции, последний раз это случилось в 2002 году.

Болельщики «Торонто» иронизировали – надевали на голову пакеты от стыда за игру своей команды, придумывали грустные шутки, но в последние годы забрезжил свет в конце тоннеля. Сейчас у «Мэйпл Лифс» есть Мэттьюс, Таварес, Марнер, Капанен, Райлли, и можно снова надеяться на Кубок.

Рекорд НХЛ

«Рейнджерс» (54 года)

«Рейнджерс» так долго не могли выиграть, что болельщики стали говорить о проклятии и строить различные мистические теории. По самой популярной версии, «синерубашечников» проклял тренер нью-йоркской команды «Американс» Ред Даттон. Во время Второй мировой войны, когда многие хоккеисты уехали на фронт, «Американс» взяли паузу и не играли в НХЛ. А когда война кончилась, и клуб должен был возобновить выступления, лига (не без участия «рейнджеров») ему отказала. Даттон рассердился и сказал, что пока он жив, «Рейнджерс» не станут чемпионами. Он умер 47 лет спустя, но «проклятие» висело над «Рейнджерс» ещё семь лет.