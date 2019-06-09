Краснокожие чемпионы. Кто из индейцев выигрывал Кубок Стэнли

«У каждого индейского племени свои церемонии, но они очень похожи. Например, разница между кри и оджибва невелика. Кри бьют в барабан очень быстро, а у нас ритм – медленный. Ну и танцы другие. Еще отличаются головные уборы из перьев. Вы наверняка видели огромные головные уборы индейцев, венцы из длинных перьев орла. У племён, которые живут на равнине, они широко распространены, а у нас, лесных, – нет. Такой массивный головной убор неудобен в лесу. Получить перо орла – это высочайшая честь, которую можно заслужить. Перо позволяет человеку взлететь высоко», — говорил несколько лет назад в интервью «Чемпионату» известный канадский хоккейный тренер Тед Нолан.

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И хотя индейский легион в НХЛ нельзя назвать очень многочисленным, у него есть свои герои с множеством «хоккейных перьев», главным из которых, конечно, является победа в розыгрыше Кубка Стэнли.

н. Теорен Флёри



«Могучего мышонка» нельзя назвать чистокровным индейцем, но часть индейской крови у Флёри есть — его бабушка Мэри принадлежала к племени кри. Возможно, именно это повлияло на его задиристый нрав, поскольку Тео играл в силовой манере, хотя был самым маленьким хоккеистом в лиге. Свой Кубок Стэнли он взял на самом старте своей карьеры — в 1989 году в составе «Калгари». Затем было золото Кубка Канады, золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и долгая борьба с алкогольной и наркотической зависимостью, что, увы, также укладывается в традиционную канву индейского жизненного пути.

н. Джордж Армстронг



Легендарный форвард «Торонто» 1950-60-х годов был индейцем по материнской линии. Не случайно в начале карьеры ему дали прозвище «Вождь» (The Chief), которое он вполне оправдывал. В составе «кленовых листьев» он четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли, отыграл за «Торонто» 21 сезон из которых 11 лет был капитаном команды. Он никогда не был суперзвездой, но был прирождённым лидером, за что его обожали болельщики. В 1967-м году он поднял над головой Кубок Стэнли, который пока остаётся последним для «Торонто». Армстронг стал первым индейцем, принятым в Зал хоккейной славы, а в настоящее время трудится скаутом в системе клуба.

н. Реджи Лич



Лич — индеец племени оджибва. Двукратный обладатель Кубка Стэнли: в 1972-м он выиграл трофей в составе «Бостона», а три года спустя повторил успех в «Филадельфии», где был членом легендарной «тройки LСВ»: Лич — Бобби Кларк — Билл Барбер. Он также получил прозвище «Вождь», но запомнился отнюдь не драками. В 1976-м году он выиграл «Конн Смайт Трофи», хотя его команда не выиграла Кубок Стэнли, а его снайперские рекорды «Филадельфии» до сих пор живы (61 шайба в регулярном чемпионате, 19 — в плей-офф).

н. Крис Саймон



Саймон долгое время был самым ярким хоккеистом-аборигеном Северной Америки. Отменно дрался, но неплохо и забивал голы, будучи идеальным «играющим полицейским» НХЛ. Отец Саймона также принадлежит к племени оджибва. В 1996-м году Крис стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», а с 2008-го по 2013 год радовал российских любителей хоккея, выступая за «Витязь» и новокузнецкий «Металлург».

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н. Майк Пелузо



В середине 1990-х образованное легендарным Жаком Лемэром звено «Нью-Джерси» Пелузо — Холик — Маккей наводило страх и ужас на соперника, став образцом «чекинг-лайн». Пелузо был топовым тафгаем своей эпохи, выиграв Кубок Стэнли в 1995 году в составе «Дэвилз».

н. Джефф Фризен



Канадский форвард взял Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» в сезоне-2002/03 и сыграл значительную роль в победном плей-офф, набрав 14 (10+4) очков в 24 кубковых матчах.

н. Дэн Хайноут



Индеец племени чероки выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо» в 2001 году. Был известен хорошими оборонительными навыками и специализировался на «убийстве» меньшинства. Поиграл в «Сент-Луисе» и шведском «МоДо», а после завершения карьеры был ассистентом тренера в «Коламбусе», после чего ушёл работать с американскими юниорами.

н. Джордан Нолан



Сын знаменитого тренера Теда Нолана оказался более успешен, чем его папа, а индейской крови в сыне даже больше, чем в отце (папа из племени оджибва, мать — из племени могавков). В составе «Лос-Анджелеса» Нолан-младший выиграл два Кубка Стэнли, хотя ключевым игроком его назвать было никак нельзя. Более того, у Джордана имеются теоретические шансы выиграть и третий трофей, поскольку в нынешнем сезоне он играет в системе «Сент-Луиса», но за основную команду провёл лишь 14 матчей — всё остальное время он пребывал в фарм-клубе, где был неплох (35 очков в 59 матчах).

н. Дуайт Кинг



Два года назад этот нападающий мелькнул в «Автомобилисте», а до этого успел стать двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». В начале карьеры Кинг играл за команду провинции Саскатчеван, называвшуюся «Beardy Blackhawks», которая считалась единственной хоккейной командой Канады, целиком и полностью состоявшая из индейцев. Правда, по признанию самого Кинга, настоящих индейцев там была едва ли половина состава.

н. Ти Джей Оши



Обладатель Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона» тоже имеет индейские корни. да ещё какие! Ти Джей — дальний родственник Генри Бауши, чистокровного индейца оджибва, который отыграл в НХЛ почти 250 матчей и завоевал серебро на Олимпиаде-1972 в Саппоро в составе сборной США. Также в родне у Оши есть Гари Сарджент — бывший защитник «Лос-Анджелеса», который тоже родился в резервации оджибва. Карьеры индейских родственников оборвались достаточно рано из-за травм, а вот Ти Джей преуспел, став помимо обладателем Кубка Стэнли ещё и обидчиком сборной России в памятном матче на Олимпиаде в Сочи. Кстати, Оши начинал свою карьеру в НХЛ именно в «Сент-Луисе», откуда был обменян в «Кэпиталз» летом 2015 года.

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Бонус:

н. Брайан Троттье



Об индейских корнях великого «островитянина» известно прискорбно мало — родом он из деревушки Валь-Мари с населением в 130 человек, которая расположена вблизи границы США и Канады. Долгое время колонисты из Европы считали это место непригодным для проживания из-за склонности к засухе, поэтому постоянной точкой на карте Валь-Мари стала лишь в начале XX века, но до этого на этих землях жили индейцы племени кри. В некоторых источниках встречается упоминание, что бабушка Троттье была из племени чиппева, и благодаря этому у него даже было удостоверение о принадлежности к «коренным нациям» Америки.



Если даже на четверть причислить Троттье к индейцам, то по уровню таланта и хоккейного величия никто не сможет стоять рядом. У легендарного усача в активе 7 Кубков Стэнли (6 — как игрок, 1 в качестве тренера), завоёванные «Харт», «Арт Росс» и «Конн Смайт», более 500 голов и почти 1500 очков.