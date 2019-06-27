«Задумали кое-что интересное». Овечкин и Шубская хотят обвенчаться?

Александр Овечкин и Анастасия Шубская – самая известная пара в хоккейном мире, в российском так уж точно. История любви брутального снайпера и хрупкой нежной дочери актрисы Веры Глаголевой известна всем. Каждое лето Овечкин и Шубская пишут новую главу своих отношений и, кажется, этим летом не собираются изменять традициям. По крайней мере, Анастасия в своём «инстаграме» намекает на подготовку к «важному мероприятию». Что бы это значило?

Молодые люди начали встречаться в 2014 году и быстро поняли, что созданы друг для друга. Настя переехала к Саше в Вашингтон, и уже через год Овечкин сделал предложение своей избраннице, а летом 2016-го они поженились.

Пышную свадьбу сыграли спустя ещё год. На празднике были и прославленные хоккеисты, и известные певцы и артисты, и даже Владимир Путин прислал поздравительную телеграмму. Прошлым летом у них родился первенец – сын Сергей. То лето выдалось для Овечкина счастливым по всем фронтам – первый Кубок Стэнли, первый ребёнок. Заботливая красавица-жена, дом – полная чаша, любовь и согласие, любо-дорого посмотреть.

«Задумали кое-что интересненькое»

Что же это за важное мероприятие, о котором упомянула Анастасия? На фото в «сториз» рядом с ней и Александром – организатор свадеб и других праздничных мероприятий Анна Городжая. Девушка знакома с Овечкиными уже несколько лет, именно она устраивала их свадебные торжества и организовывала праздник в Москве по случаю завоевания Кубка Стэнли.

«Задумали кое-что интересненькое», — написала Анна в своём «инстаграме» под фото с Овечкиными. К гадалке не ходи, Анна готовит очередной праздник, поэтому первое, что приходит на ум, — венчание. Можно, конечно, предположить, что пара помогает с подготовкой свадьбы друзей. Но такими вещами обычно либо занимаются сами, либо доверяют все хлопоты профессионалам. Да и все друзья Овечкина, по крайней мере хоккейные, уже женаты. Ещё вариант – день рождения сына: в августе первенцу Овечкиных исполнится один год.



Овечкины же уже расписались, сыграли свадьбу, но ещё не обвенчались в церкви. Многие подходят к этому делу крайне серьёзно, ведь обвенчаться можно только один раз в жизни, и не торопятся с церемонией, ждут, когда отношения станут крепкими. У Овечкиных, впрочем, на венчание раньше могло просто не быть времени – большую часть года Александр играет в хоккей, в прошлом году он всё лето отмечал чемпионский титул и рождение сына, а в этом году у него достаточно продолжительный отпуск и есть время, чтобы тщательно всё спланировать. В 2015 году пара говорила, что обязательно хочет обвенчаться, но с тех пор никаких новостей на этот счёт не было.

Звёздные гости на свадьбе Овечкина и Шубской. Самые яркие фото и видео Самая ожидаемая свадьба этого лета. Хоккей подождёт.