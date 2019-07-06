Бучневич идёт в арбитраж. Кто ещё из русских так решал контрактные споры?

НХЛ опубликовала список ограниченно свободных агентов, которые обратились в арбитраж. Среди них и двое россиян – Павел Бучневич и Ринат Валиев. И если Валиев мало что может предъявить «Калгари» (он весь год провёл в АХЛ), то у Бучневича точно должны найтись аргументы, если дело дойдёт до суда.



Арбитраж привычен для НХЛ, только в этом году 40 игроков не согласились с изначальными предложениями клубов, слушания будут проходить с 20 июля по 4 августа. Чаще всего стороны успевают договориться сами, сделать это можно вплоть до суда. За последние 10 лет всего пять россиян подавали заявку в арбитраж, и только один дошёл до него.

15 россиян без контрактов на следующий сезон в НХЛ. Что с ними будет дальше Бобровский и Панарин попросят зарплаты минимум по $ 10 млн.

Предыдущий контракт: на 3 года и $ 2,775 млн



У «Рейнджерс» совершенно нет места под потолком зарплат, для начала надо разобраться с ещё одним ОСА – Джейкобом Троубой, а затем освобождать деньги на остальных неподписанных игроков. У Бучневича закончился контракт новичка, и на прибавку он точно наиграл. Этот сезон он завершил с 21 голами и 38 очками, и это при том, что тренер довольно долго его «мариновал» на лавке и воспитывал. Сейчас стороны продолжают вести переговоры.

Предыдущий контракт: на 1 год и $ 1,5 млн



Новый контракт: на 1 год и $ 3,15 млн (подписан до слушаний)



Талантливый атакующий защитник, обладатель золота ЮЧМ, МЧМ и ЧМ, Гребешков долго не мог пробиться в НХЛ. Его задрафтовали в первом раунде, потом он три года выступал по большей части в АХЛ, даже возвращался в Россию. В итоге он смог закрепиться в «Эдмонтоне» и уже на второй год много играл и набрал 39 очков.



Сторонам долго не удавалось прийти к общему знаменателю, у клуба не было много свободных денег под потолком зарплат, а Гребешков просил зарплату выше $ 3 млн. В итоге контракт подписали до слушаний – защитник получил те деньги, которые просил. Правда, уже через полгода его обменяли в «Нэшвилл», и, фактически, его карьера в НХЛ закончилась после сезона-2009/10. Он пропустил много времени из-за травмы, и летом, уже имея статус НСА, получил только предложения с существенным понижением зарплаты. Гребешков опять уехал в Россию, потом была ещё одна попытка вернуться, но совсем уж неудачная (Гребешков подписал контракт с «Эдмонтоном» в 2013 году, но его быстро отправили в АХЛ).

Предыдущий контракт: на 3 года и $ 7,5 млн



Новый контракт: -



После обмена из «Коламбуса» Жердев провёл один сезон в «Рейнджерс». Он стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-2008/09, но руководство и тренеры клуба считали, что он недостаточно выкладывается (плей-офф Жердев и вовсе провалил, не набрав ни одного очка в семи матчах). Николай то показывал бесподобный хоккей, то выглядел бледной тенью себя, хорошие отрезки чередовались с плохими. Летом ему всё равно предложили контракт на $ 3,25 млн – на $ 750. тыс больше, чем предыдущая зарплата. Россиянин рассчитывал на $ 4,5 млн.



Дело дошло до арбитража, который присудил нападающему однолетний контракт на $ 3,9 млн. «Рейнджерс» отказались от такого соглашения, и Жердев стал НСА. Он вёл переговоры с несколькими клубами НХЛ, но нигде не срослось, и Николай на год вернулся в Россию. Потом был сезон в «Филадельфии», опять недоверие тренера, четвёртое звено. Больше в НХЛ Жердевым не интересовались.

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Предыдущий контракт: на 2 года и $ 4,7 млн



Новый контракт: на 2 года и $ 5,6 млн (подписан до слушаний)



В случае с Кулёминым в арбитраж обратился не он сам, а «Торонто» — так делают, когда рассчитывают понизить зарплату игроку (максимум на 15% от прошлогодней). В сезоне-2011/12 Кулёмин забил только семь голов, хотя годом ранее у него было целых 30 заброшенных шайб. В этом случае уже не сам игрок, а клуб подал в арбитраж, так делают, когда хотят снизить зарплату (максимум – на 15% по сравнению с прошлогодней).



За неделю до слушаний стороны всё же договорились, причём Кулёмину всё-таки повысили зарплату. Довольны были все, тем более что в новом сезоне Кулёмин снова стал играть результативно. Правда, потом из него сделали работягу-чеккера для четвёртого звена и меньшинства, но это уже другая история.

Предыдущий контракт: на 1 год и $ 675 тыс.



Новый контракт: на 1 год и $ 1,3 млн (подписан до слушаний)



Первый сезон в «Колорадо» прошёл для Григоренко неплохо – во второй половине он играл в топ-6, набирал очки. 6 голов и 21 передача – не фантастические цифры, но всё-таки это был его первый полноценный сезон в НХЛ. «Эвеланш» летом 2016 года сделали ему предложение на $ 925 тыс., Михаил же изначально просил почти в два раза больше — $ 1,65 млн.



Урегулировали миром, остановившись ровно на середине — $ 1,3 млн. В сезоне-2016/17 прогресса не было, да и тренер Патрик Руа, который доверял Михаилу, был уволен. Нападающий доиграл год и отправился в ЦСКА, в том числе, ради участия в Олимпиаде. Он выиграл золото в Пхёнчхане, а несколько месяцев назад – Кубок Гагарина.

М. Григоренко: такой конкуренции, как в ЦСКА, у меня не было даже в НХЛ Обмен в «Колорадо» и работа с Руа, возвращение в ЦСКА, знакомство со Знарком – в интервью с нападающим Михаилом Григоренко.

Предыдущий контракт: на 1 год и $ 874,125 тыс.



Новый контракт: на 2 года и $ 3,875 млн



Наместников провёл первый полноценный сезон за «Тампу» и набрал 35 очков в 80 матчах, а потом отыграл три раунда в плей-офф. Тем летом у многих игроков «молний» заканчивались контракты (Кучеров, Василевский, Киллорн), и для того, чтобы подписать Наместникова, было нужно время.



Владислав наработал на хорошую прибавку к зарплате, и неудивительно, что стороны избежали арбитража и в итоге смогли договориться сами. Новый контракт увеличил его зарплату более, чем в два раза. В 2018 году Владислава обменяли в «Рейнджерс», и он уже подписал там новый контракт. Правда, былая результативность без Кучерова и Стэмкоса пропала.

