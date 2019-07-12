Будущие звёзды сборной России. За кем следить из юниоров

Вчера был объявлен расширенный состав юниорской сборной России на традиционный турнир Кубок Глинки/Гретцки, который пройдёт в Словакии и Чехии с 5 по 10 августа. Это первый в сезоне смотр самых талантливых юниоров, который традиционно проводится в последний летний месяц с 1991 года. Обычно триумфатором на нём становится сборная Канады, а Россия последний раз выигрывала золото в 1995 году.



Год назад на Кубке Глинки/Гретцки ярко сверкнула звезда Василия Подколзина. Зажжёт ли кто-нибудь из россиян в этот раз? Разбираемся в составе подопечных Владимира Филатова. Ведущим годом рождения хоккеистов этой сборной является 2002-й, но в расположение команды приглашены также ребята, родившееся в 2003-м.

Фото: fhr.ru

Вратари

2002 г.р.: Ярослав Аскаров («СКА-1946»), Егор Гуськов («Локо-Юниор»), Максим Моторыгин («Динамо» М U18), Богдан Нефёдов («Сибирские Снайперы»), Кирилл Самсонов (ЦСКА U18)



2003 г.р.: Павел Канаев («Русь»)



Ярослав Аскаров не только основной голкипер этой сборной, но и главная звезда среди хоккеистов своего года рождения. По крайней мере в рейтингах драфта-2020 в НХЛ Аскаров уверенно идёт первым среди россиян, и по прикидкам аналитиков он может быть выбран в топ-15 проспектов первого раунда. 17-летний воспитанник омского хоккея уже в прошлом сезоне был основным вратарём юниорской сборной на Кубке Глинки/Гретцки и ЮЧМ-2018, и сейчас ему предстоит подтвердить свой уровень.

«Равнялся на Куика, но так играть нельзя». У СКА растёт свой Василевский Ярослав Аскаров впервые увидел море в 14 лет, сам он очень душевный парень из простой русской семьи, и о нём уже говорят в Америке.

Помимо Аскарова стоит обратить внимание на Максима Моторыгина из системы московского «Динамо», который уже попал в пятёрку лучших вратарей драфта-2021, и Богдана Нефёдова, дебютировавшего в прошлом сезоне в МХЛ за «Сибирских Снайперов». На вырост в сборную приглашён 15-летний Павел Канаев, представляющий независимую московскую школу «Русь».

Защитники

2002 г.р.: Семён Буйван («Металлург» U17), Кирилл Ващилин (МХК «Динамо» М), Даниил Кузьмин (ЦСКА U18), Алексей Егоров («Химик» U17), Филат Зотов («Витязь» U18), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Александр Кондратенко («Коннектикут Рафрайдерс»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»), Кирилл Стеклов («Лондон Найтс»), Даниил Чайка («Гуэльф Шторм»), Илья Шигаев («Югра» U17)



2003 г.р.: Артём Грушников (ЦСКА U18), Даниил Соболев («Витязь» U18)



Среди защитников, которые выступают в России, стоит выделить Шакира Мухамадуллина. Уфимец в свои 17 лет играет за «Толпар», а в апреле он выступал за сборную России на ЮЧМ-2018. Должен пробиться в окончательную заявку на Кубок Глинки/Гретцки Кирилл Ващилин, уже успевший немного поиграть в МХЛ за МХК «Динамо».



Остальные ребята пока выступают в системе своих клубов, из них можно выделить челябинца Семёна Буйвана, лучшего защитника «Магнитки» U17, самарца Филата Зотова, лидера обороны юниорской команды «Витязя», и уроженца Твери Кирилла Кирсанова, который в это межсезонье переехал из Подольска в Санкт-Петербург. Отметим и 16-летнего московского «армейца» Артёма Грушникова, который уже попадает в топ-40 защитников драфта-2021, но у него много времени, чтобы ещё улучшить свои позиции.



Особый интерес представляют наши «легионеры» в рядах обороны. Первый год за океаном в лиге EHL провёл новосибирец Александр Кондратенко, только сейчас собрался в Америку Кирилл Стеклов, ведущий защитник юниоров «Витязя» в прошлом сезоне. А вот Даниил Чайка уже два года провёл в Северной Америке и в прошлом сезоне помог «Гуэльфу» выиграть лигу Онтарио. Главным защитником-бомбардиром в этой сборной должен стать Стеклов, а Чайка – главный универсал команды.

Фото: fhr.ru

Нападающие

2002 г. р.: Степан Анисимов («СКА-1946»), Даниил Авершин (МХК «Спартак»), Никита Буруянов («Бульдоги»), Игнат Коханин (МХК «Динамо» СПб), Даниил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Иван Дидковский (МХК «Динамо» М), Дмитрий Злодеев (МХК «Динамо» М), Алексей Монахов («Скалица» U20), Богдан Тринеев (МХК «Динамо» М), Дмитрий Зуган (ЦСКА U18), Александр Пашин («Толпар»), Василий Пономарёв (МХК «Крылья Советов»), Илья Рычков («СКА-1946»), Марат Хуснутдинов («СКА-1946»), Павел Тютнев («Локо-Юниор»), Еремей Шумилин («Трактор» U17), Иван Зинченко («Витязь» U18), Даниил Христанов («Ак Барс» U18), Даниэль Усманов («Атлант» U18)



2003 г. р.: Даниил Лазутин («Динамо» М U18), Тигран Ярулин («Трактор» U16), Никита Чибриков («Динамо» U18)



Суперталантов в этом составе не просматривается, но блеснуть на Кубке Глинки/Гретцки может, например, Даниил Гущин, выступающий в команде из USHL. В «Маскегоне» в прошлом сезоне заправляли россияне постарше — Егор Афанасьев и Александр Яковенко, но и Гущин не потерялся, став пятым бомбардиром клуба. Уроженец Екатеринбурга уже третий год в обойме сборной, в апреле он принял участие в ЮЧМ-2019, а на драфте-2020 Даниил считается топ-проспектом. По прикидкам некоторых рейтингов, Гущин должен уйти в конце первого раунда – столь высокой оценки пока не заслужил ни один российский форвард этого возраста.

Фото: fhr.ru

Гущин – единственный «легионер» среди форвардов сборной этого созыва, остальные ребята пока играют на родине. И среди них наверняка есть будущие звёзды. Например, Иван Дидковский, в 17 лет вовсю выступающий в МХЛ за МХК «Динамо» М. Или 16-летний лидер юниоров «Витязя» в прошлом сезоне Марат Хуснутдинов, который на апрельском ЮЧМ стал самым молодым игроком сборной России. Эти парни, а также заявивший о себе в «Толпаре» в 16 лет Александр Пашин уже входят в первую сотню проспектов драфта НХЛ следующего года.

«Витязь» обменял форварда юниорской сборной России Хуснутдинова в СКА

Но самым талантливым хоккеистом этой сборной, который ещё выступает в России, считается Василий Пономарёв. Уроженец Зеленограда в прошлом сезоне дебютировал в МХЛ в составе МХК «Крыльев Советов» и сумел произвести впечатление. Будучи самым молодым хоккеистом команды, он стал лучшим по проценту набранных очков. В сборных России U16 и U17 Пономарёв не замечал соперников, теперь ему предстоит первая настоящая с юниорской командой.

Фото: hc-ks.ru

Отметим, что в этом созыве сборной доминируют представители московских и подмосковных школ хоккея. Конвейеры «Динамо», ЦСКА и «Витязя» работают на славу. Не отстаёт и Санкт-Петербург, где «СКА-1946» не только выращивает свои кадры, но и собирает лучших игроков 15-16 лет по всей стране. А вот Ярославль представлен скромно, в расширенном составе сборной лишь два представителя Мекки молодёжного хоккея России. Из уральских клубов порадовала лишь Уфа, предоставившая двух топовых юниоров, да «Трактор», в чьей системе выступают Еремей Шумилин и Тигран Ярулин, также вызванные Владимиром Филатовым. В целом же налицо стягивание в центр лучших кадров со всей страны с самого юного возраста.

Молодёжь бежит в Канаду и киснет в олигархах. Всё спасёт драфт КХЛ должна вернуть ярмарку юниоров. Иначе быть катастрофе.

Хорошо это или плохо – тема для отдельного материала, а на Кубке Глинки/Гретцки нам традиционно есть за кем последить. Год назад Василий Подколзин набрал в пяти матчах 11 (8+3) очков, смогут ли Алексей Гущин или Василий Пономарёв повторить что-то подобное? Или главным героем станет Ярослав Аскаров, чья безупречная игра в воротах принесёт России первое золото этого турнира за 24 года? Узнаем уже через месяц.