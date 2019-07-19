Экс-игрок НХЛ не захотел больше жить. Его хорошо помнит «Русская пятёрка»

Сегодня стало известно, что ушёл из жизни бывший канадский хоккеист Грег Джонсон, проведший в НХЛ 785 матчей в период с 1993 по 2006 годы. Полиция установила, что причиной смерти Джонсона стало самоубийство – рядом с телом Грега были найдены пистолет и гильза. Экс-игрок «Детройта» и «Нэшвилла» не оставил никакой предсмертной записки, и остаётся только догадываться, что подтолкнуло его к суициду. Вполне вероятно, что у Джонсона были колоссальные психологические проблемы, причиной которых могли стать множественные сотрясения мозга, полученные на ледовой площадке. У бывшего хоккеиста остались жена и двое детей.

Рассказываем, кто такой Грег Джонсон, и объясняем, почему его внезапная смерть – очередной тревожный сигнал для НХЛ.

Он застал рождение «Русской пятёрки» и едва не выиграл для Канады золото Олимпиады

Джонсон провёл немало матчей в НХЛ, но большой звездой ему стать не удалось. В молодые годы, когда Грег играл в американской юниорской и студенческой лигах, форвард, выступавший на позиции центрального нападающего, был близок к графику «два очка за игру», но переход во взрослый хоккей изменил его. Джонсон не стал элитным бомбардиром и снайпером, зато он прекрасно освоил роль крепкого, надёжного парня, командного лидера.

За «Филадельфию», которая задрафтовала Джонсона во втором раунде драфта-1989, Грег не сыграл ни одного матча, а его дебют в НХЛ состоялся в форме «Детройта» в сезоне-1993/94. Вместе с Джонсоном в клуб тогда пришёл и уже ставший легендарным Скотти Боумэн. Великому тренеру принадлежала идея создания «Русской пятёрки», и Джонсону довелось увидеть рождение этого хоккейного феномена. В 1993 году в «Детройте» уже выступали Владимир Константинов, Сергей Фёдоров и Вячеслав Козлов, в следующем сезоне пришёл Вячеслав Фетисов, а в 1995-ом «Детройт» выменял из «Сан-Хосе» Игоря Ларионова, и в том же сезоне Боумэн создал настоящую машину, поставив всех русских в одно звено.

Как «русская пятёрка» попала в сердце НХЛ 20 лет назад Скотти Боумэн принял одно из самых великих тренерских решений в истории мирового хоккея, создав в «Детройте» «русскую пятёрку».

Джонсон всё это время был важной, но далеко не ключевой частью «красных крыльев». В сезоне 1996-97 «Детройт» окончательно обрёл чемпионские очертания, однако Грегу в «золотой» команде места уже не нашлось. В середине чемпионата Джонсона обменяли в «Питтсбург» на Томаса Сэндстрёма – таким образом Грег лишился самого реального за всю карьеру шанса поднять над головой Кубок Стэнли.

Фото: Glenn Cratty /Allsport

К тому моменту Грег уже являлся победителем МЧМ-1991 и серебряным призёром Олимпиады-1994. В Лиллехаммере Джонсон мог помочь Канаде выиграть золотые медали, но в финале со шведами его буллитная попытка оказалась неудачной. Перед ней счёт в штрафных бросках был 2:2, и если бы Грег переиграл Томми Сало, а бросавший вслед за ним Рогер Ханссон промазал, то «кленовые листья» праздновали бы победу. Но промахнулись оба, и в результате героем того финала стал Петер Форсберг.

ОИ-1994 стали последним международным турниром, куда ездил Джонсон. С первых же лет в «Детройте» он освоил амплуа ролевика, двустороннего центрфорварда, и в сборной Канады Грегом более не интересовались. После обмена в «Питтсбург» Джонсон в Пенсильвании надолго не задержался. Уже на следующий год его обменяли в «Чикаго», а летом 1998-го «Нэшвилл» забрал Грега на драфте расширения.

Стал первой легендой «Нэшвилла» и закончил карьеру из-за проблем с сердцем

Джонсон стал настоящим вожаком новой команды НХЛ. В первые сезоны он даже ходил в главных бомбардирах «хищников», на четвёртый год получил капитанскую повязку, с которой выходил на лёд вплоть до своего ухода из «Нэшвилла» в 2006-ом. Джонсону не удалось добиться с «Предаторз» хоть каких-нибудь успехов (команда в первые годы своего существования была совершенно неконкурентоспособна), но он был духовным лидером «хищников» и пользовался повсеместным уважением партнёров и главного тренера клуба Барри Тротца.

По окончании сезона-2005/06 35-летний Джонсон принял решение покинуть «Нэшвилл». К тому моменту Грег являлся абсолютным лидером франшизы по количеству сыгранных матчей. Хоккеист подписал контракт с «Детройтом», но вновь выйти на лёд в форме «Ред Уингз» ему было не суждено. Во время тренировочного лагеря у Джонсона обнаружили порок сердца, и Грег вынужден был завершить карьеру. Из большого хоккея он ушёл, так ничего и не выиграв, зато с репутацией отличного парня.

Фото: Harry How/Getty Images

Смерть Джонсона – проблема всей НХЛ

После окончания карьеры о Джонсоне ничего не было слышно вплоть до сегодняшнего дня. Причина смерти Грега — вовсе не сердце, а психологические проблемы, вызванные неоднократными сотрясениями мозга.

Джонсон – далеко не первый хоккеист, для которого жизнь, видимо, превратилась в ад после завершения игровой карьеры. Всему виной – сотрясения мозга, которые для хоккеистов, увы, становятся обычным делом. Они ведут к хронической травматической энцефалопатии, психическим расстройствам и навязчивым мыслям о суициде. И это ещё полбеды. Гораздо хуже, когда экс-хоккеист молчит о своих проблемах и не ищет помощи. Тогда всё это и заканчивается летальным исходом.

Вот что рассказал по случаю смерти Джонсона другой бывший игрок НХЛ Дэн Карсилло, также прошедший через депрессию, беспокойство и суицидальные мысли: «Вы попадаете в реальный мир только после окончания карьеры и оказываетесь физически, умственно и эмоционально сломленными. Самое страшное, что после черепно-мозговой травмы вы теряете чувство себя, того, кто вы есть на самом деле».

Слова Карсилло, к сожалению, слишком часто подтверждаются на практике. Тодд Юэн, Рик Райпен, Боб Проберт, Дерек Бугард, Уэйд Белак, Стив Монтадор – кто-то из этих парней отравился, кто-то скончался от передозировки, кто-то закончил жизнь самоубийством, так же как и Джонсон. Но все эти смерти объединяет один фактор – тяжёлые последствия хронической энцефалопатии, развившейся от травм головы во время хоккейной карьеры.

История одного тафгая. Часть 10 Наш сегодняшний рассказ – о легендарном бойце Роберте Проберте. "Не смерть страшна - страшно, что всегда она приходит раньше времени", - говорил С. Бородин. Это и о Проберте.

«Вы хотите быть уважительными к семье, но вы также должны говорить честно о своих проблемах, о причинах случившегося. Обсуждение самоубийства, психическое состояние здоровья, сотрясения мозга – все эти вопросы связаны друг с другом», — Дэн Карсилло, давно критикующий НХЛ за бездействие в этом вопросе, советует бывшим хоккеистам с травмами головы как можно больше делиться своими проблемами.

Спасение утопающих, конечно, дело рук самих утопающих, но всё-таки в этой ситуации какие-то меры обязана принять и сама лига. Помимо ужесточения штрафов за удары в голову, НХЛ должна заботиться о своих экс-хоккеистах, вести некую базу бывших игроков с проблемами. Таким людям нужна помощь в адаптации к новому образу жизни после окончания карьеры, им необходимо лечение и внимание.

Сейчас же НХЛ интересуется хоккеистами до того момента, пока они являются членами организации, а затем забывает о них. Конечно, все взрослые люди, но им тоже нужна помощь. Пока же Гарри Бэттмен заявляет, что ему ничего неизвестно о связи сотрясений с хроническими заболеваниями мозга. Но тогда в НХЛ должны быть готовы, что череда смертей, подобных самоубийству Джонсона, никогда не прекратится.