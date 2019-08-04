Выставка будущих звёзд НХЛ. За кем следить на главном турнире лета

Кубок Глинки/Гретцки – неофициальный чемпионат мира, на котором собираются самые талантливые юниоры восьми стран – России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Словакии. В этом году он пройдёт в Чехии и Словакии с 5 до 10 августа.

Календарь игр и турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки

Будущие звёзды сборной России. За кем следить из юниоров Скоро состоится один из самых показательных турниров в юниорском хоккее.

Аскаров уже заслужил репутацию лучшего вратаря 2002 года рождения, у него есть отличный потенциал вырасти в суперзвезду. На юниорском уровне ему точно нет равных – об этом говорит и феноменальная игра на Кубке мира U17, и звание лучшего вратаря ЮЧМ, где Россия впервые за долгое время дошла до финала. Аскаров тащил и на прошлогоднем Кубке Глинки, за год он только стал опытнее и сильнее.

Василий Пономарёв (Россия)

Один из лидеров атаки нашей сборной, Пономарёв высоко котируется и в первых рейтингах драфта-2020. Прошлый сезон Василий провёл впечатляюще – набрал 29 очков в МХЛ, здорово сыграл на Кубке мира U17, где Россия выиграла золото. Он быстрый игрок с точным и хитрым броском, а габариты позволяют ему удачно действовать и в силовой манере.

Ян Мышак (Чехия)

Ещё на ЮЧМ-2019 Мышак не был лидером чешской сборной, но теперь всё должно измениться. По своему году он считается одним из лучших юниоров своей страны — он один из немногих игроков, который в 16 лет отыграл практически весь сезон в главной чешской лиге. В регулярном сезоне он выступил не слишком ярко (всего 7 очков), зато в переходном турнире был лучшим в «Литвинове» и помог команде сохранить место в топ-лиге. О том, что среди сверстников ему уже тесно, говорят 13 голов в 9 матчах за молодёжную команду клуба.

Куинн Байфилд (Канада)

Ему ещё не исполнилось и 17, но его уже называют одним из фаворитов драфта-2020. В первом сезоне в OHL Байфилд набирал почти по очку за матч – 29 голов и 32 передачи в 64 матчах, а в плей-офф, этого хватило для звания лучшего бомбардира клуба. В плей-офф он тоже смотрелся здорово и в итоге был назван лучшим новичком CHL. Байфилда вы точно заметите – в 16 он вымахал на 194 сантиметра и весит под 100 кг. На турнире он будет одним из ведущих центров канадцев, а его главная особенность не только отличное катание, но и ответственное отношение к обороне.

Коул Перфетти (Канада)

Канадцы каждый год фавориты Кубка Глинки, потому что привозят сильнейшие составы. Перфетти – один из тех, кто вовсю конкурировал с Байфилдом за звание лучшего новичка OHL, и не его вина, что приз достался не ему – он забил больше голов, отдал больше передач и набрал больше очков. Он стал первым бомбардиром «Сагино», а затем помог команде дойти до полуфинала – этот результат стал лучшим в истории команды.

Кросс Ханас (США)

Этот 17-летний нападающий совершенно новое имя в хоккее, на уровне сборных он будет играть впервые. В первом сезоне в WHL он ничем не запомнился, и пока о нём почти не говорят, но всё равно стоит присмотреться к этому форварду. Ханас этим летом с большим отрывом был лучшим в лагере юниорской сборной, набрав 13 (4+9) очков в 5 матчах. Если он будет играть хотя бы в половину того, что показал на сборах, соперникам стоит взять его на заметку.

Мартин Хромьак (Словакия)

Словацкий нападающий – один из двух игроков своей сборной на этом турнире, который играл на ЮЧМ-2019. В 16 лет он стал шестым снайпером и бомбардиром молодёжной словацкой лиги, набрав 46 (22+24) очков в 39 играх, а в плей-офф и вовсе разрывал всех соперников и помог «Дукле» в очередной раз стать чемпионом.

Зион Нюбек (Швеция)

На Нюбека на Кубке Глинки рассчитывают как на лидера. В прошлом сезоне играл во многих командах – за юниорский и молодёжный ХВ71, на Кубке мира U17, ЮЧМ, и везде был потрясающе хорош, особенно прибавив в концовке сезона, когда шведы впервые в истории стали чемпионами мира среди юниоров. Но особенно ему удался клубный сезон, в шведской молодёжной лиге он был едва ли не лучшим в своём возрасте, набрав 43 очка в 35 матчах. В сезоне-2019/20 интерес к нему будет только расти.

Аату Рятю (Филяндия)

Молодой финский форвард уже сейчас считается одним из фаворитов драфта-2021. В начале прошлого сезона ему было всего 15 лет, но он с лёгкостью играл и за юниорскую, и за молодёжную команду «Кярпята», показывая высочайший уровень игры. На международном уровне он неплохо провёл Кубок мира U17, а вот ЮЧМ ему не удался, как и всей сборной Финляндии. Но Рятю уже готов к прорыву, вполне возможно, что на этом турнире мы увидим становление ещё одного вундеркинда из Суоми.