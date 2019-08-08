Богатырь из «Ермака» завалил канадского тафгая! Тот хотел перебить русских

Что произошло

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Гарет Хант устроил драку с российскими игроками во время предсезонного турнира в Китае.

После матча с «Ермаком» (3:1) в рамках Кубка Возрождения на льду одной из арен Поднебесной североамериканский тафгай вступил в кулачный бой с несколькими хоккеистами соперника, включая голкипера. При этом Хант использовал шлем. В результате один из игроков «Ермака» — нападающий Владимир Михасёнок — уложил канадского хоккеиста на лёд.

Зрелище, надо сказать, впечатляющее. Жаль, что на видео попал не весь бой, а только его часть. Да и качество у видео не слишком хорошее. Снимали, по всей видимости, на телефон. Но и без этого заметна ярость и настойчивость новичка китайского клуба.

Помнится, раньше на предсезонке от действий тафгая «Барыса» Дамира Рыспаева страдали хоккеисты «Куньлуня», в то время ведомые Владимиром Юрзиновым-младшим. Теперь же ситуация ровно противоположная. Игрок китайского клуба пытался покалечить хоккеистов «Ермака», выступающего в Высшей лиге. Но Хант получил достойный отпор.

Кто такой Хант?

Давайте поподробнее остановимся на личности Ханта. Тем более что зрителя КХЛ это личность новая, ранее в Континентальной лиге не выступавшая. По всей видимости, Хант может закрепить за собой репутацию Дамира Рыспаева. По крайней мере, предпосылки к этому имеются.

Нападающий Гарет Хант (Канада)



31 год. Чемпион WHL (2005/06).

Большую часть карьеры провёл в Лиге восточного побережья (702 матча, 244 очка, 2 666 минут штрафа).

10 матчей в АХЛ (1 очко, 37 минут штрафа).

247 боёв за карьеру (по версии Hockeyfights.com)

Наибольшее количество боёв за сезон — 29 (2011/12, ECHL).

За карьеру 9 раз подрался во время предсезонной подготовки. 31 год. Чемпион WHL (2005/06).Большую часть карьеры провёл в Лиге восточного побережья (702 матча, 244 очка, 2 666 минут штрафа).10 матчей в АХЛ (1 очко, 37 минут штрафа).247 боёв за карьеру (по версии Hockeyfights.com)Наибольшее количество боёв за сезон — 29 (2011/12, ECHL).За карьеру 9 раз подрался во время предсезонной подготовки.

Интересно, что 15 апреля 2019 года Хант был дисквалифицирован Лигой восточного побережья на пять матчей за необоснованную грубость и толчок на борт во время плей-офф. В общем, агрессии этому североамериканскому парню точно не занимать.

А вот и самое интересное. 1 октября 2015 года. Матч АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» — «Стоктон Хит». Драка на предсезонке между Гаретом Хантом и Алексом Галланом. Мощно, согласитесь!

Видео можно посмотреть в YouTube.

Комментарий КХЛ

Мы обратились за комментарием в КХЛ, в результате получив от лиги ответ следующего содержания.

«На данный момент в КХЛ не поступало никакой официальной информации о событиях в матче предсезонного турнира «Куньлунь Ред Стар» — «Ермак», поэтому говорить о расследовании преждевременно», — заявили в лиге.

Комментарий Рыспаева

Также мы связались с тафгаем из системы «Барыса» Дамиром Рыспаевым, который в своё время отбывал бессрочную дисквалификацию как раз после драки с игроками «Куньлуня». Тогда, правда, Рыспаев уложил всех на лёд, а сам, в отличие от Ханта, остался стоять на коньках. Дамир, посмотрев видео, заявил буквально следующее.

«Что я могу сказать? Добро пожаловать! (смеётся.) На самом деле нужно понять, в чём причина этой драки и с чего всё началось, так как по видео это толком не разобрать. Но лезть в драку с вратарём – это в любом случае плохо. Особенно со стороны тафгая. Любой уважающий себя тафгай проучил бы этого Гарета Ханта.

Если выпадет случай… Думаю, этот канадец точно не обидит нашего вратаря, скажем так (смеётся). Да и полевых игроков тоже. Кстати, хоккеисты «Ермака» молодцы, что не побоялись и дали отпор. В конце видео заметно, что Ханта уложили на лёд. Крутые мужики!», — сказал Рыспаев.

Что ж, внимательно проследим за тем, чем закончится вся эта история и как Хант будет проявлять себя в регулярном чемпионате.