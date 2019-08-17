Наши хоккеисты в Европе. Кого-то позвали домой, про других уже забыли

В Европе и Азии в чемпионатах самых разных стран принимают участие сотни российских хоккеистов. О многих из них вы никогда не слышали, есть игроки, у которых из российского — только гражданство, а сами они всю жизнь играли в других странах. Но на просторах самого большого материка на планете за пределами КХЛ и ВХЛ играют и те люди, чьи фамилии когда-то были на слуху. Мы регулярно рассказываем, как у них идут дела на чужбине, а сейчас поговорим о самых значимых трансферах этого межсезонья с участием таких хоккеистов. Кто-то из них только сейчас покинул Россию, другие наоборот вернулись в родные пенаты, но есть и переходы внутри континента.

Илья Проскуряков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Где играл в прошлом сезоне: «Крефельд» (Германия). Автор единственной «чистой» вратарской шайбы в истории КХЛ когда-то был основным голкипером «Магнитки», но стать на долгие годы флагманом последнего рубежа магнитогорцев ему не удалось. После уральского клуба Проскуряков играл в «Тракторе», ЦСКА и «Адмирале», а лучшие свои сезоны провёл в «Торпедо». Но и там Илья надолго не задержался, отыграл один год в «Югре», а прошлым летом подписал контракт в Германии. В составе «Крефельда» Проскуряков был бэкапом Дмитрия Петцольда, отыграл всего 14 матчей в регулярке и показал в них плохую статистику.



Куда перешёл: ХК «Сочи». В Германии Проскуряков пропускал в среднем более трёх шайб за матч и отражал лишь немногим более 86% бросков, но это не смутило «леопардов». В межсезонье сочинцы расстались с Барулиным, которого в последние годы переигрывал Дмитрий Шикин, а перспективный Пётр Кочетков отправился в Санкт-Петербург. В такой ситуации южане решили не мудрить и пригласили в пару к Шикину не самого стабильного, но опытного Проскурякова.

Где играл в прошлом сезоне: «Крефельд» (Германия). Некогда невероятно перспективный российский нападающий не смог заиграть ни в России, ни в Северной Америке и обосновался в Европе. В прошедшем сезоне Кабанов был одноклубником Проскурякова в «Крефельде», и как и у соотечественника в Германии дела у него складывались не лучшим образом. Кирилл стал шестым бомбардиром «пингвинов» в регулярке, но при этом за 49 матчей он забросил лишь три шайбы.



Куда перешёл: «Ольборг» (Дания). Кабанов решил вернуться в клуб, с которым в сезоне-2017/18 стал чемпионом Дании. Уровень этого чемпионата пониже, чем в Германии, и в составе «Ольборга» Кирилл показывал неплохую статистику, а в плей-офф существенно помог «пиратам» взять второе золото чемпионата в своей истории. Россиянин стал любимцем местной публики, и теперь «Ольборг», испытывающий финансовые трудности, собирает деньги на Кабанова среди болельщиков.

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Где играл в прошлом сезоне: «Анян Халла» (Азиатская лига). Прошлый чемпионат стал первым для Лемтюгова за пределами России, и для Николая он получился весьма непростым. Начал его форвард в «Медвешчаке», выступавшем в открытом чемпионате Австрии, но затем хорватский клуб обанкротился, и Лемтюгову пришлось искать новую команду. Нашёл он её только в Корее. В составе «Анян Халла» Николай в одиннадцати матчах набрал 8 (3+5) очков, а в плей-офф его клуб вылетел в первом же раунде.

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Куда перешёл: «Шеффилд» (Британская лига). Видимо, в Корее Лемтюгову не очень понравилось, и в межсезонье он переехал в Великобританию, подписав контракт с «Шеффилдом». Ещё не так давно в EIHL выступала команда «Эдинбург Кэпиталс», в составе которой играла целая пятёрка наших соотечественников. Теперь же Лемтюгов будет единственным русским в британском хоккее.

Денис Куляш

Где играл в прошлом сезоне: «Дэмен Киллер» (Азиатская лига). Куляш, когда-то игравший с Лемтюговым в «Авангарде», в прошлом сезоне также отправился в путешествие на Восток. Правда, начал чемпионат защитник в «Северстали», но после масштабной революции в клубе оказался без работы в России. В составе «Дэмен Киллер» Куляш выступал вместе с Александром Фроловым и особых успехов не достиг. В одиннадцати матчах регулярки Денис набрал 4 (1+3) очка, а в плей-офф не помог своей команде избежать вылета в первом раунде.

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Куда перешёл: «Чиксереда» (Румыния). Куляш не стал ничего выдумывать и отправился проторенной дорожкой в румынский чемпионат. Впрочем, сейчас российская диаспора в «Чиксереде» не такая впечатляющая, как раньше. В сезоне-2019/20 в клубе помимо Куляша из наших соотечественников будут играть только Вячеслав Белов и Андрей Таратухин.

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Где играл в прошлом сезоне: «Кошице» (Словакия). Игнатушкин начинал прошлый чемпионат в «Рязани», но затем принял предложение словацкого клуба. Для российского форварда, которого добрым словом вспомнят в «Амуре» и ХК «Сочи», это был первый опыт игры в Европе, и его вряд ли можно назвать удачным. В не самом сильном словацком первенстве Игнатушкин в 26 матчах набрал 12 (3+9) очков и был совсем незаметен в плей-офф.

Игорь Игнатушкин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Куда перешёл: ХК «Тамбов». Игнатушкин быстро вернулся в Россию, ближайший сезон он проведёт в ВХЛ. В «Тамбове» Игорь на предсезонке выходит в первом звене, вместе с Алексеем Басковым, выпускником «Омских ястребов», который также вернулся на родину. Прошлый чемпионат Басков провёл в румынском клубе «Дунэря» и в 31 игре набрал 106 (39+67) очков.



«Тамбов» вообще мог стать главным пристанищем для безработных российских хоккеистов, но ни с чемпионом мира Николаем Жердевым, ни с главным бомбардиром Румынии Игорем Фефеловым не сложилось. Последний, к слову, всё равно хочет продолжить карьеру в России. Возможно, кому-то придётся ко двору центральный нападающий со 128 очками в румынском чемпионате.

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Да, ещё в «Тамбове» пробовали дать шанс Данилу Мамаеву, заканчивавшему прошлый сезон во втором чешском дивизионе, но контракт с экс-защитником «Трактора» был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Где играл в прошлом сезоне: нигде. У Николая Белова, о котором вы наверняка успели забыть, любопытная карьерная история. Воспитанник московского «Динамо» заработал себе имя в КХЛ в составе «Нефтехимика», где провёл семь сезонов. Из Нижнекамска Белов даже съездил на ЧМ-2011, потом пробовал себя в «Ак Барсе» и СКА, но в топ-клубах у Николая не получилось. Сезон-2016/17 Белов здорово провёл в «Тракторе», после чего игрок изъявил желание попробовать себя в НХЛ. Защитника пригласила в свой тренировочный лагерь «Флорида», но в результате «пантеры» не стали подписывать с Беловым полноценный контракт. После этого Николай пропал с радаров, пропустил сезон и объявился только прошлым летом, когда пробное соглашение с защитником заключила «Северсталь». Череповчанам Белов также не подошёл, и в итоге Николай второй год подряд остался без работы.



Куда перешёл: «Альмтуна» (Вторая лига Швеции). Удивительно, но после такого долгого простоя Белов нашёл работу. Да, это всего лишь Аллсвенскан, второй дивизион Швеции, но ведь не Румыния, Корея или Словакия. Кстати, для «Альмтуны» Белов стал первым российском легионером в истории.